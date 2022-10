Gli azionisti di International Airlines Group (IAG) approvano l’ordine per il Boeing 737

International Airlines Group (IAG) ha annunciato che i suoi azionisti hanno approvato un accordo con Boeing per ordinare un totale di 50 737-8-200 e 737-10, più 100 opzioni.

Boeing e IAG hanno annunciato l’accordo, soggetto all’approvazione degli azionisti, nel maggio 2022. L’ordine fermo per 50 737 si rifletterà sul sito web di Boeing Orders & Delivery a novembre.

“Accogliamo con favore la decisione odierna degli azionisti IAG di approvare un ordine fermo per 50 737-8-200 e 737-10, con opzioni per altri 100, e non vediamo l’ora di lavorare con IAG per reintrodurre il 737 nelle flotte del Gruppo”, ha affermato Ihssane Mounir, Boeing’s senior vice president of Commercial Sales and Marketing.

.

“Il modello più grande della famiglia, il 737-10 può ospitare fino a 230 passeggeri in una configurazione a classe singola e può volare fino a 3.300 miglia. Il jet a basso consumo di carburante può coprire il 99% delle single-aisle routes, comprese le rotte servite dai 757.

Il 737-8-200 consentirà a IAG di configurare l’aereo con un massimo di 200 posti, aumentando il potenziale di entrate e riducendo il consumo di carburante.

Il 737 incorpora i motori CFM International LEAP-1B di ultima tecnologia, Advanced Technology winglets e altri miglioramenti per offrire la massima efficienza, affidabilità e comfort per i passeggeri nel single-aisle market. La famiglia di aeroplani 737 è in media il 14% più efficiente in termini di consumo di carburante rispetto ai più efficienti Next-Generation 737 di oggi e il 20% in più rispetto ai Next-Generation 737 originali quando sono entrati in servizio”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing)