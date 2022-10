News Brevi – 27.10.2022

AIR FRANCE NOMINATA 5-STAR AIRLINE AGLI APEX AIRLINE RATINGS – Il 26 ottobre 2022, alla cerimonia degli APEX/IFSA Awards a Los Angeles, Air France è stata certificata per la prima volta come 5-star airline nell’official 2023 APEX airline ratings. Per redigere queste valutazioni su una scala da 1 a 5 stelle, oltre un milione di voli sono stati valutati dai passeggeri di quasi 600 compagnie aeree in tutto il mondo. Per Air France, questo primo posto nella scala di valutazione riconosce il comfort dei posti, l’eccellenza del suo servizio in cabina, la qualità della sua offerta di ristorazione, la ricchezza dell’intrattenimento in volo e il suo servizio di connettività. Alla cerimonia, Air France è stata anche finalista nella categoria “IFSA Best Inflight Food or Beverage” per la sua sustainable onboard experience. In termini di ristorazione, entro la fine del 2022, Air France offrirà carne, latticini e prodotti a base di uova al 100% francesi su tutti i suoi voli in partenza da Parigi, nonché pesce proveniente da una pesca sostenibile. Viene inoltre proposto sistematicamente un piatto vegetariano e vengono preparati menù per bambini e neonati con prodotti da agricoltura biologica. Per limitare gli sprechi alimentari, la compagnia aerea offre anche un servizio di ordinazione dei pasti pre-volo nella cabina Business su tutta la sua rete a lungo raggio. Air France si impegna inoltre a riciclare ed eliminare il 90% della plastica monouso a bordo dei suoi aerei entro l’inizio del 2023, in particolare attraverso lo sviluppo di elementi di bordo eco-progettati. Nel 2022 Air France ha anche ricevuto il riconoscimento più alto per il secondo anno consecutivo – il Diamond Award – nella APEX Health Safety powered by SimpliFlying ranking. Questa classifica riconosce le migliori misure attuate dalle compagnie aeree in termini di salute e sicurezza a bordo. La compagnia è stata inoltre premiata per la qualità delle sue misure sanitarie nelle lounge dell’aeroporto Paris-Charles de Gaulle. A seguito di audit completi del programma Air France Protect, che copre tutte le misure sanitarie della compagnia aerea a terra e a bordo, APEX ha premiato l’impegno di Air France nel dare la massima priorità alla salute e alla sicurezza dei propri clienti e del personale.

NORWEGIAN OFFRE SOLIDI RISULTATI NEL TERZO TRIMESTRE 2022 – Norwegian ha riportato solidi risultati in un’intensa stagione di viaggio. L’Operating profit (EBIT) nel terzo trimestre è stato di 1.032 milioni di NOK, influenzato positivamente dal fatturato unitario record, ma negativamente dall’alto prezzo del carburante e dal forte USD in questo trimestre. Il Profit before tax (EBT) è stato di 910 milioni di NOK. La continua disciplina sulla liquidità ha portato la compagnia a migliorare la propria posizione di cassa a 8,2 miliardi di NOK. A fine trimestre, la flotta Norwegian comprendeva 69 aeromobili. “Molti clienti desideravano ardentemente viaggiare verso le destinazioni turistiche di Norwegian, creando una forte domanda repressa per l’alta stagione estiva e per il terzo trimestre nel suo insieme. Il load factor a luglio è stato vicino al 95%, il più alto da molti anni, mentre i ricavi unitari trimestrali hanno raggiunto un massimo storico. Norwegian ha trasportato oltre 6 milioni di passeggeri nel terzo trimestre e, nonostante la congestione record e le sfide del settore negli aeroporti europei, quasi tutti i voli di linea sono stati operati”, afferma Norwegian. “Questo trimestre ha dimostrato che siamo la Nordic option affidabile per i clienti che viaggiano per vacanza, per visitare amici e familiari o per motivi di lavoro. Molti clienti corporate scelgono di volare con Norwegian e il numero di viaggiatori d’affari è ora pari ai livelli pre-pandemia per le nostre rotte d’affari domestiche più popolari. La domanda dovrebbe attenuarsi con l’inizio del periodo invernale, ma Norwegian è ben preparata a questo attraverso accordi flessibili per la flotta, una pianificazione rigorosa delle rotte e una solida collaborazione con i nostri colleghi e sindacati”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. L’accordo di cooperazione tra Norwegian e Widerøe è stato finalizzato a settembre e fornirà ai viaggiatori business e leisure ulteriore scelta e flessibilità. Nel terzo trimestre 2022 Norwegian ha trasportato 6,1 milioni di passeggeri, rispetto ai 2,5 milioni del terzo trimestre del 2021 e ai 5,0 milioni del trimestre precedente. La regolarità è rimasta invariata rispetto al trimestre precedente a un solido 99,4%. “Sebbene la domanda di viaggi aerei possa essere influenzata dall’attuale incertezza macroeconomica e geopolitica, le tendenze delle prenotazioni rimangono incoraggianti con un numero crescente di passeggeri che scelgono di volare con Norwegian”, ha affermato Karlsen. Per i prossimi mesi invernali, Norwegian utilizzerà contratti di leasing flessibili riducendo la capacità di circa il 25%. Per l’estate del 2023, Norwegian prevede di aumentare la flotta a 85 aeromobili.

AIR CANADA ANNUNCIA MIGLIORAMENTI PER I PROPRI PRODOTTI – Air Canada ha annunciato una gamma completa di miglioramenti ai prodotti per migliorare l’esperienza del cliente. A partire da novembre, i clienti vedranno servizi nuovi e ripristinati nelle lounge Maple Leaf di Air Canada e nelle cabine Premium a bordo, un nuovo servizio di ristorazione in Economy Class, oltre a nuove scelte bistrot in Nord America e, in una prima assoluta per una compagnia aerea canadese, Wi-Fi ad alta velocità gratuito quando si viaggia con Premium Rouge. A partire dal 2023 Air Canada aumenterà i propri contenuti di intrattenimento a bordo di oltre il 25% e introdurrà la TV in diretta, la connettività audio Bluetooth e altre nuove funzionalità. “Air Canada si impegna a migliorare l’esperienza cliente e ad offrire il tipo di servizi di prim’ordine di cui i canadesi possono essere orgogliosi dalla propria compagnia di bandiera. Di conseguenza, stiamo investendo in tutti gli aspetti del viaggio per rendere il viaggio ancora migliore per i clienti, anche nelle nostre cabine Economy e Premium. Gli annunci di oggi vanno oltre l’emergere dalla pandemia, siamo orgogliosi di presentare molti nuovi servizi e opzioni non disponibili oggi in Canada”, ha affermato Mark Nasr, Senior Vice President, Products, Marketing and eCommerce, Air Canada. “Tra i miglioramenti che i clienti vedranno a partire da novembre ci sono i nuovi servizi di ristorazione in International Economy Class con l’aggiunta di stuzzichini regionali e un antipasto creato dall’acclamato chef di Montreal Jérôme Ferrer sui voli in partenza dal Canada e fresche opzioni Air Canada Bistro sui voli nordamericani. I Premium cabin customers in cabina troveranno anche nuovi servizi, come Amenity Kit Acqua di Parma e la connessione Wi-Fi gratuita in Premium Rouge. Inoltre, inizieremo a introdurre ulteriori contenuti di intrattenimento a bordo, tra cui la TV in diretta, in modo che i clienti possano guardare eventi sportivi o rimanere aggiornati sulle notizie”.

CONDOR RIPRENDE I VOLI VERSO ZANZIBAR, MOMBASA E CAPE TOWN – Il 30 settembre scorso Condor ha ripristinato i collegamenti verso Zanzibar e Mombasa e il 4 ottobre i voli verso Cape Town in Sudafrica. L’ultimo volo Condor diretto verso le 3 destinazioni risale all’inizio del 2020. “Finalmente da qualche settimana i passeggeri possono ricominciare a volare da Francoforte a Zanzibar il venerdì e la domenica e poi proseguire verso Mombasa. Cape Town invece è servita con voli diretti da Francoforte il martedì, il giovedì e il sabato”, afferma Condor.

QANTAS A SUPPORTO DELLA GRANDE BARRIERA CORALLINA – I clienti Qantas che scelgono di volare carbon neutral contribuiranno alla protezione della Grande Barriera Corallina nell’ambito di un environmental Reef Credits scheme supportato dal vettore. I Reef Credits aiutano la barriera corallina a resistere agli effetti del cambiamento climatico. Fino al 90% degli inquinanti che fluiscono nella barriera corallina provengono dall’agricoltura, che degrada la qualità dell’acqua e danneggia gli ecosistemi della barriera corallina. Qantas collaborerà con gli agricoltori e gli allevatori locali nel programma, che li incentiva a intraprendere pratiche agricole sostenibili, migliorare la gestione del territorio e riabilitare gli ecosistemi locali per ridurre i danni alla barriera corallina. Qantas si impegna a raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050 attraverso l’uso di SAF, efficienza operativa e compensazione del carbonio.

GE SIGLA MOU CON NRTEC PER ESPANDERE I GE GAS TURBINE SYSTEMS IN SOUTH KOREA – GE Marine e NRTEC Co. Ltd. (NRT) hanno firmato un Memorandum of Understanding (MOU) in base al quale GE e NRT esploreranno gli sforzi di espansione relativi alla produzione e all’assemblaggio di GE LM2500 gas turbines systems per la Republic of Korea Navy (ROKN) ed esportazioni commerciali. “GE ha una partnership di fiducia di lunga data con Hanwha Aerospace (HAS) a supporto della Republic of Korea Navy fleet di GE LM2500 family e LM500 gas turbines. NRT ha una comprovata esperienza nel dimostrare esperienza nella produzione e assemblaggio di gas turbine systems. Questo MOU migliora la collaborazione GE-HAS, rafforza ulteriormente la capacità di supporto nel paese e aumenta le opportunità di esportazione commerciale”, ha affermato David Kamensky, Asia Pacific Business Development e Senior Sales Director, GE Marine. L’LM2500+G4 è l’ultimo GE engine per GE Marine e ha il più alto rapporto peso/potenza di qualsiasi turbina a gas sul mercato. Il GE Marine gas turbine business fa parte di GE Aerospace e ha sede a Cincinnati, Ohio. GE è uno dei principali produttori mondiali di propulsion products, systems and solutions, comprese le aeroderivative gas turbines che vanno da 6.100 a 70.656 shp/da 4,6 a 52,7 megawatt.

PRATT & WHITNEY: PARTNERSHIP PUBBLICHE E PRIVATE PER RAGGIUNGERE UNA SUSTAINABLE AVIATION – Graham Webb, Chief Sustainability Officer di Pratt & Whitney, afferma: “L’idrogeno ha un ruolo importante da svolgere nel consentire il percorso dell’industria aeronautica verso l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio. In qualità di leader mondiale nella propulsione, Pratt & Whitney si concentra sullo sviluppo di tecnologie che sfruttano le potenziali opportunità offerte da questa fonte. Questo è solo uno dei motivi per cui di recente ci siamo uniti a un consorzio di oltre 60 partner di sei stati che intendono creare un hub per l’idrogeno pulito nella regione nord-orientale degli Stati Uniti che si colleghi a un national clean hydrogen ecosystem. Se finanziato attraverso il programma federale Clean Hydrogen Hubs amministrato dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, un hub regionale per l’idrogeno potrebbe coordinare la produzione, la lavorazione, la consegna, lo stoccaggio e l’uso finale di idrogeno pulito, che è la chiave per raggiungere l’obiettivo di net zero air transport carbon emissions entro il 2050. L’Autorità per la ricerca e lo sviluppo energetico dello Stato di New York (NYSERDA) sta collaborando con i partner del consorzio su una proposta. Le partnership per l’accelerazione e la maturazione dello sviluppo tecnologico sono un aspetto chiave della strategia di preparazione tecnologica dei prodotti dell’industria aerospaziale e Pratt & Whitney sfrutta il potere della collaborazione da decenni. Queste partnership sfruttano i finanziamenti, le strutture di convalida e le competenze di ricerca disponibili nelle agenzie governative, tra cui la National Aeronautics and Space Administration (NASA), la Federal Aviation Administration (FAA), il Department of Energy (DoE), il Department of Defense (DoD) e le università. A loro volta, queste partnership hanno portato alla differenziazione delle tecnologie che contribuiscono a più di due milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti e in genere contribuiscono con oltre 40 miliardi di dollari all’anno alla nostra bilancia commerciale nazionale. Più recentemente, le nostre attività di collaborazione si sono concentrate sullo sviluppo della suite di tecnologie che sarebbero necessarie per il next-generation single-aisle (NGSA) propulsion system. Questyi includono NASA, FAA, US DoE, Canada’s Green Recovery Plan, Partnership universitarie”.

ROLLS-ROYCE E NESTE COOPERANO PER L’IMPLEMENTAZIONE DI SUSTAINABLE FUELS SUI MOTORI MTU – Rolls-Royce e Neste hanno firmato un memorandum d’intesa per costruire una partnership strategica sull’implementazione di combustibili sostenibili per motori diesel. Entrambe le società condividono una visione comune: i combustibili sostenibili svolgeranno un ruolo chiave nella riduzione delle emissioni di gas serra nelle applicazioni. Le componenti principali dell’accordo sono: promuovere l’uso dei motori a combustione interna esistenti con combustibili sostenibili, portare avanti la transizione dai combustibili fossili ai combustibili sostenibili, condivisione delle conoscenze su high-quality renewable diesel (HVO). Tobias Ostermaier, President – Stationary Power Solutions, Rolls-Royce business unit Power Systems, ha dichiarato: “Attraverso il nostro programma di sostenibilità ‘Net Zero at Power Systems’, ci siamo impegnati a riallineare il nostro porfolio di prodotti mtu in modo che entro il 2030 i combustibili sostenibili e le nuove tecnologie mtu riducano le emissioni di gas serra del 35% rispetto al 2019. Questo obiettivo a breve termine svolge un ruolo importante nell’aiutare l’intera Rolls-Royce a realizzare le sue ambizioni net zero. Il nostro accordo con Neste, il principale produttore mondiale di diesel rinnovabile, ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi e quelli dei nostri clienti”. ‘Neste MY Renewable Diesel’ è prodotto con materie prime rinnovabili al 100%. I test Rolls-Royce mostrano che l’uso di HVO riduce significativamente le emissioni di CO2, ossido di azoto e particolato. Rolls-Royce e Neste hanno già testato sustainable aviation fuel sull’Airbus A350 nel 2021. Insieme ad Airbus e al centro di ricerca tedesco DLR, hanno condotto un primo studio al mondo sull’impatto del sustainable aviation fuel (SAF) al 100% su entrambi i motori di un jet commerciale. Lo studio ha segnato la prima volta che 100% SAF è stato misurato simultaneamente su entrambi i motori di un commercial passenger aircraft, un Airbus A350 con Rolls-Royce Trent XWB engines.

IBERIA MIGLIORA IL SUO PROGRAMMA “ON BUSINESS” – Iberia continua a promuovere la ripresa del traffico business e, più nello specifico, riguardo il segmento delle PMI e degli imprenditori, che sono stati i primi a riprendere i viaggi d’affari dopo la pandemia. Per queste piccole e medie imprese, Iberia sta migliorando il suo programma On Business, che conta già 22.000 clienti registrati, 18.000 in Spagna e altri 4.000 in Europa e America Latina, e punta ad aumentare il proprio portafoglio PMI del 25% nel prossimo anno. On Business è il programma fedeltà di Iberia che consente alle PMI di risparmiare e avere un maggiore controllo sulle proprie spese per viaggi aziendali, accumulando punti e beneficiando di sconti e promozioni. Maggiori informazioni su https://www.iberia.com/es/empresas/on-business/. Ora Iberia migliora questo programma con il lancio di un call center esclusivo in Spagna che sarà operativo dalle 9:00 alle 19:00, dal lunedì al venerdì. Parallelamente, è stato semplificato anche il servizio online con un nuovo modulo esclusivo per i soci On Business, accessibile dal profilo aziendale e dal sito web. Un altro dei servizi che migliora il programma On Business perché offre comfort e agilità alle PMI è la fatturazione elettronica, disponibile dall’area gestionale di ciascun cliente, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Inoltre, Iberia apre un nuovo canale di comunicazione con i propri clienti On Business attraverso una nuova newsletter dai contenuti più personalizzati, che include un riepilogo dell’attività del cliente: saldo punti, data di scadenza, rotte effettuate, voli scambiati e punti ottenuti anche per l’uso della carta Iberia Cards Business. Le PMI possono iscriversi a On Business attraverso il portale corporate di iberia.com: https://www.iberia.com/es/empresas/on-business/.

RYANAIR ESTENDE LA PARTNERSHIP CON CEFA AVIATION – Ryanair ha annunciato oggi (27 ottobre) un’estensione della partnership di 5 anni con CEFA Aviation, leader in flight safety and pilot training software and services, per fornire il cloud-based mobile service CEFA AMS (Aviation Mobile Services) per i Ryanair pilot training programmes. “Ryanair è stata la prima compagnia aerea in Europa a introdurre questa rivoluzionaria innovazione nell’addestramento dei piloti, con l’unica app al mondo che consente ai piloti di riprodurre i propri voli sul tablet dopo l’atterraggio ed è lieta di concordare un’ulteriore proroga di 5 anni”, afferma Ryanair. Neal McMahon, Ryanair’s Director of Operations, ha dichiarato: “Siamo lieti di estendere la nostra partnership con CEFA Aviation, il cui software innovativo migliora ulteriormente il nostro world-leading pilot training. I nostri piloti sono molto soddisfatti dell’aggiunta di questo nuovo strumento software che fornisce un feedback costruttivo al nostro equipaggio dopo ogni volo e siamo entusiasti di estendere il nostro accordo con CEFA per continuare a fornire i più alti standard di formazione ai nostri piloti”. Dominique Mineo, CEO e fondatore di CEFA Aviation, ha dichiarato: “CEFA AMS ha dimostrato il suo contributo significativo al miglioramento dell’addestramento e della sicurezza del volo offrendo nuove opportunità di apprendimento ai piloti dai loro voli giornalieri. La capacità di autocritica, precedentemente non disponibile, è un aspetto unico della piattaforma CEFA ed è vista dai piloti come una preziosa aggiunta alla revisione post-volo. Siamo entusiasti che il nostro strumento software sia stato scelto da Ryanair per rafforzare le risorse di formazione dei suoi piloti nei prossimi cinque anni e non vediamo l’ora di estendere la nostra partnership che aprirà la strada a nuovi sviluppi”.