SAUDIA è stata premiata come compagnia World Class Airline in occasione degli APEX Official Airline Ratings™

Saudi Arabian Airlines (SAUDIA) è stata nominata per la seconda volta di fila “World Class Airline” in occasione degli APEX Official Airline Ratings™, il più importante riconoscimento nell’ambito APEX Passenger Choice. La compagnia è stata è anche nuovamente riconosciuta come Five Star Airline.

Sviluppato in collaborazione con Yates and Partners, il nuovo premio “World Class Airline” è unico nel suo genere, in quanto prende in considerazione non solo i servizi e i prodotti della compagnia aerea, ma anche i suoi sforzi in materia di salute, sicurezza e sostenibilità, riuscendo così a riflettere le aspettative dei clienti di oggi e le aree di interesse chiave per il settore aereo.

Come tutti i premi APEX, il riconoscimento “World Class Airline” è basato su valutazioni verificate e controllate in modo indipendente da oltre un milione di passeggeri.

Il comandante Ibrahim Koshy, CEO di SAUDIA, ha dichiarato: “A nome dell’intero team di SAUDIA, siamo orgogliosi di essere stati nominati APEX World Class per il secondo anno consecutivo. È un onore che riconosce l’incredibile lavoro del nostro team globale della compagnia per ottenere i massimi livelli richiesti dei premi APEX Passenger Choice.

L’impegno di SAUDIA nei confronti dei passeggeri è il punto focale dell’intera compagnia, e il riconoscimento come Five Star Airline da parte di Apex è la testimonianza del nostro sforzo in questo senso. SAUDIA è grata ad APEX per aver riconosciuto quanto ci siamo impegnati per garantire ai nostri ospiti sicurezza e benessere durante il viaggio”.

Joe Leader, CEO di APEX, ha dichiarato: “I passeggeri, verificati in maniera indipendente, sono stati i giudici finali per questa premiazione e SAUDIA ha stabilito il livello più alto di esperienza aerea vincendo il rating APEX Official Airline Ratings™ World Class e Global Five Star.

Il riconoscimento World Class è il nuovo punto di riferimento per il mercato dell’aviazione: incarna tutto ciò che oggi è importante per i clienti delle compagnie aeree. È il premio che più di tutti testimonia il servizio di altissimo livello, la profondità dell’esperienza degli ospiti, la sicurezza a bordo e i risultati in termini di sostenibilità”.

L’APEX Official Airline Ratings™ è il primo programma di valutazione al mondo che assegna un punteggio alle compagnie aeree interamente basato sul feedback certificato dei suoi passeggeri. Nell’ambito di questo programma, le compagnie aeree sono suddivise in quattro categorie: compagnie aeree globali, grandi compagnie aeree, compagnie aeree regionali e vettori low cost. In collaborazione con TripIt® di Concur®, l’applicazione per l’organizzazione dei viaggi più quotata al mondo, questo riconoscimento unico nel settore si basa sul feedback neutrale dei passeggeri. Oltre un milione di voli di quasi 600 compagnie aeree in tutto il mondo sono stati valutati dai passeggeri e certificati in modo indipendente da una società di revisione professionale esterna.

