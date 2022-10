Qatar Airways e JetBlue migliorano ulteriormente il loro l’accordo di codeshare

Qatar Airways ha annunciato oggi l’approfondimento del suo rapporto con JetBlue attraverso l’ampliamento dell’accordo di codeshare delle compagnie aeree.

“Questa espansione consente ai passeggeri JetBlue di godere di opzioni di viaggio senza rivali tra gli Stati Uniti e 11 nuove destinazioni, in 8 diversi paesi in Africa e Asia attraverso l’Hamad International Airport di Doha.

Le città da scoprire includono Accra, Addis-Abeba, Alessandria, Bangkok, Il Cairo, Denpasar, Harare, Giacarta, Khartoum, Phuket e Windhoek. Questi 11 nuovi mercati si aggiungeranno alle 13 destinazioni in codeshare esistenti già disponibili per i clienti JetBlue all’interno della rete di Qatar Airways in Africa, Asia e Medio Oriente.

Ciò si basa sulla partnership delle compagnie aeree iniziata nel 2011. I passeggeri di Qatar Airways beneficiano già dell’accesso a oltre 50 destinazioni attraverso il network di JetBlue, inclusa la possibilità di prenotare viaggi sulle vaste rotte di JetBlue tra gli Stati Uniti, i Caraibi e le regioni dell’America Latina”, afferma Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Qatar Airways è entusiasta di portare la nostra partnership codeshare con JetBlue al nostro global network, offrendo ai passeggeri una connettività senza interruzioni verso oltre 150 destinazioni in tutto il mondo, comprese le principali destinazioni in Africa e Asia. Per più di un decennio, JetBlue è stato un partner eccezionale e, mentre continuiamo ad approfondire i nostri legami, ci impegniamo a offrire ai viaggiatori collegamenti semplici e un servizio senza precedenti. Sia Qatar Airways che JetBlue hanno un forte impegno per l’eccellenza e non vediamo l’ora di rafforzare ulteriormente la nostra partnership”.

“Insieme a Qatar Airways, stiamo collegando più clienti a destinazioni eccezionali in tutto il mondo, offrendo loro esperienze leader del settore a bordo di entrambe le nostre compagnie aeree”, ha affermato Robin Hayes, chief executive officer, JetBlue. “Qatar Airways è già uno dei nostri principali partner per collegare i clienti delle Americhe alla sua rete globale, motivo per cui continuiamo a rafforzare la nostra relazione e offriamo ai viaggiatori una varietà di nuove opzioni di viaggio”.

Oltre alle destinazioni ampliate, i clienti godranno anche di miglioramenti che collegano i programmi fedeltà dei vettori. I membri Privilege Club e TrueBlue beneficiano della possibilità di accumulare Privilege Club Avios o TrueBlue points come parte di questo accordo codeshare. In futuro, questi vantaggi si amplieranno con la possibilità di riscattare punti sui voli di entrambi i vettori.

Qatar Airways attualmente vola verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – JetBlue Airways – Photo Credits: Qatar Airways)