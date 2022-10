Air Canada riporta i risultati finanziari del terzo trimestre 2022

Air Canada ha annunciato oggi i risultati finanziari del terzo trimestre 2022.

“I solidi risultati del terzo trimestre di Air Canada derivano dal continuo ripristino della nostra vasta rete, dal miglioramento delle performance operative, dalla nostra flotta moderna ed efficiente, nonché dai prodotti e servizi leader e da un incredibile team di dipendenti”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada.

“Abbiamo generato 644 milioni di dollari di operating income, con un forte operating margin del 12,1%. Questo è stato il primo trimestre dall’inizio della pandemia in cui abbiamo ottenuto un positive operating income. Inoltre, abbiamo ottenuto miglioramenti significativi in altri parametri rispetto a un anno fa. Le operating revenues sono più che raddoppiate a 5,3 miliardi di dollari, con una crescita della capacità del 130%, l’EBITDA è aumentato a oltre un miliardo, con un margine del 19,9%. Anche i rendimenti sono migliorati, contribuendo a compensare l’aumento dei prezzi del carburante. Air Canada Cargo contribuisce costantemente ai nostri risultati e Aeroplan continua a operare molto bene con il ritorno dei viaggi.

Nonostante l’interruzione globale dei viaggi aerei, attraverso il lavoro di squadra e gli sforzi mirati, in questo trimestre abbiamo trasportato in sicurezza quasi 11,5 milioni di clienti verso le loro destinazioni. Siamo ulteriormente incoraggiati dalla continua forte domanda, ora ulteriormente stimolata dall’allentamento delle restrizioni legate al COVID. Le advance ticket sales nel trimestre sono state pari al 95% rispetto ai livelli del terzo trimestre 2019. Abbiamo chiuso il trimestre con poco più di 10,2 miliardi di dollari di liquidità totale.

Grazie al duro lavoro e all’impegno dei nostri dipendenti, dopo giugno e luglio difficili, abbiamo assistito a un miglioramento operativo significativo per tutto agosto e settembre, con l’attività di oggi ora alla pari con i livelli pre-pandemia. Tuttavia, sappiamo che molti clienti hanno subito interruzioni durante i viaggi quest’estate e ci scusiamo sinceramente per gli eventuali inconvenienti occorsi. Vorremmo ringraziare i nostri clienti per la loro comprensione e lealtà e assicurare loro che le lezioni di questo periodo operativamente difficile vengono ora applicate per costruire una maggiore resilienza in futuro e per elevare l’esperienza del cliente in generale. Air Canada ha celebrato il suo 85° anniversario in questo trimestre. Abbiamo solide fondamenta e, con i nostri risultati finanziari, gli investimenti e il piano strategico più recenti, siamo fiduciosi di avere un brillante futuro nel collegare il Canada e il mondo”.

Air Canada ha riportato i seguenti risultati per il terzo trimestre 2022.

La capacità nel terzo trimestre è stata del 79% rispetto al terzo trimestre 2019, in linea con le proiezioni di Air Canada del 2 agosto 2022. Passenger revenues pari a 4,818 miliardi di dollari, aumentate di circa tre volte rispetto al terzo trimestre 2021, rappresentando circa il 94% delle passenger revenues nel terzo trimestre 2019.

Operating revenues pari a 5,322 miliardi di dollari, aumentate di circa due volte e mezzo rispetto al terzo trimestre 2021. Operating expenses di 4,678 miliardi di dollari, aumentate di 2,211 miliardi di dollari rispetto al terzo trimestre 2021.

Operating income di 644 milioni di dollari, rispetto a una perdita operativa di 364 milioni di dollari nel terzo trimestre 2021, il primo reddito operativo trimestrale dall’inizio della pandemia. EBITDA (esclusi gli elementi speciali) di 1,057 miliardi di dolalri, migliore dell’EBITDA negativo di 67 milioni di dollari nel terzo trimestre 2021.

Net loss di 508 milioni di dollari (o $1,42 per diluted share), rispetto a una net loss di 640 milioni di dollari (o $1,79 per diluted share) nel terzo trimestre 2021. La perdita netta del terzo trimestre 2022 include una foreign exchange loss di 951 milioni di dollari.

Net cash flows from operations di 290 milioni di dolalri, rispetto ai 305 milioni di dollari nel terzo trimestre 2021.

Air Canada prevede di aumentare la sua full year 2022 ASM capacity di circa il 148% rispetto ai livelli del 2021 (o circa il 73% dei livelli del 2019). Air Canada continuerà ad adeguare la capacità e ad adottare altre misure secondo necessità, anche per tenere conto della domanda passeggeri.

Per il 2022 Air Canada mantiene le sue aspettative di un annual EBITDA margin di circa l’8-11%.

(Ufficio Stampa Air Canada)