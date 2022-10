Airbus consegna i primi due H135 al Ministero dell’Interno spagnolo

Airbus ha consegnato i primi due elicotteri H135 alla Spanish Guardia Civil and National Police, nell’ambito del contratto di 36 unità firmato con il General Directorate for Armaments and Materiel (DGAM) alla fine del 2021 per forniture al Ministero della Difesa e al Ministero dell’Interno. Il ministro dell’Interno, Fernando Grande-Marlaska, e Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters, insieme a Fernando Lombo, Managing Director of Airbus Helicopters in Spain, erano presenti alla cerimonia di consegna che si è svolta presso lo stabilimento Airbus di Albacete.

I nuovi elicotteri consentiranno a National Police e Guardia Civil di sostituire gli elicotteri BO105 in un’ampia gamma di missioni tra cui polizia, sorveglianza e attività di soccorso. In totale, il Ministero dell’Interno riceverà 18 unità.

“Siamo orgogliosi che i nuovi H135, che si uniranno ai 31 elicotteri già utilizzati dal Ministero dell’Interno, aiuteranno le forze dell’ordine a continuare a proteggere e salvare vite in tutta la Spagna”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “L’H135 ha dimostrato di essere un elicottero molto amato in Spagna, dove più di 80 unità stanno già effettuando tutti i tipi di missioni essenziali. A soli 10 mesi dalla firma del contratto, questa consegna ne è un’ulteriore prova per questa Iberian success story”.

Per quanto riguarda Spanish Air Force and Navy, che riceveranno rispettivamente undici e sette H135, le consegne inizieranno il prossimo anno e andranno ad aggiungersi ai 16 elicotteri già operati dall’Esercito spagnolo per training and support missions per la Military Emergency Unit (UME). Dal 2023 in poi, le tre forze armate potranno beneficiare di sinergie in termini di training, operation, and maintenance.

L’Airbus light twin-engine H135 è dotato delle più avanzate tecnologie disponibili, inclusa la suite avionica Helionix di Airbus Helicopters. Più di 1.350 elicotteri H135 sono operati da 300 operatori in 64 paesi. La flotta ha accumulato oltre 6 milioni di ore di volo. L’H135 è la flotta leader nel twin-engine market segment con oltre 200 elicotteri che volano in tutto il mondo per law enforcement missions.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)