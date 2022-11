Il primo A380 Emirates inizia il rinnovo completo della cabina

Emirates ha iniziato oggi il suo massiccio 2-year retrofit programme, con l’inizio dei lavori sul primo dei 120 aeromobili destinati a un full cabin interior upgrade e all’installazione dei Premium Economy seats.

“Questo ambizioso progetto rappresenta un investimento multimiliardario per garantire che i clienti di Emirates volino al meglio per i prossimi anni.

Dopo aver completato il volo EK928 dal Cairo a Dubai lunedì, A6-EVM è stato portato all’Hangar E presso l’Emirates Engineering Centre, dove un team di ingegneri specializzati ha iniziato a preparare l’aereo per il suo restyling.

Oltre a reclutare 190 dipendenti aggiuntivi per il progetto, Emirates è anche impegnata con 62 partner e fornitori chiave che hanno assunto centinaia di mani esperte per il più grande aircraft retrofit programme nell’aviazione commerciale moderna.

Dopo mesi di meticolosa pianificazione e mesi di test dettagliati su un vero aereo A380, gli ingegneri hanno fatto il punto e hanno richiesto 2.200 part numbers. A sua volta, l’Emirates procurement team ha raccolto 12.600 ordini di acquisto per la fase iniziale del programma. Presso l’Emirates Engineering Centre sono state allestite officine appositamente costruite e rifornite di parti e equipaggiamenti per il progetto”, afferma Emirates.

“Per i prossimi 16 giorni, 24 ore su 24, team di ingegneri e tecnici smonteranno l’intero cabin interior dell’A380 e lo rimetteranno insieme in una sequenza accuratamente pianificata e testata. Migliaia di parti verranno rimosse, sostituite o riceveranno un restyling. Anche la famosa Shower Spa di Emirates presenterà nuove tonalità di colore con il motivo di un Ghaf tree stampato a mano.

Team addestrati implementeranno un processo coerente per ogni aeromobile: un team di ingegneri rimuoverà prima i windows seats in Economy class, liberando spazio per un altro team che rimuoverà i pannelli laterali degli interni della cabina. Questi pannelli andranno direttamente a uno dei tre laboratori appositamente costruiti per essere laminati con le ultime tonalità di colore di Emirates. Per fare spazio ai 56 Premium Economy class seats, saranno rimossi 88 Economy seats nella parte anteriore del main deck.

Sull’upper deck, i Business and First Class seats verranno smontati e caricati su un catering truck modificato per abbassarli a terra, dove altri veicoli li trasferiranno ai workshops dedicati. I Business Class seats saranno riverniciati e rivestiti con nuova pelle presso Emirates Engineering, mentre i First Class seats saranno inviati a uno specialista a Dubai World Central (DWC) per il refurbishing.

Tutti i tappeti e i pavimenti delle cabine degli aerei saranno sostituiti prima che i sedili rinnovati vengano reinstallati”, prosegue Emirates.

“Tutti i processi sono stati progettati secondo i più elevati standard di salute e sicurezza. Nessun dettaglio era troppo piccolo per essere esaminato, come ad esempio la decisione di investire in equipaggiamenti all’avanguardia per proteggere i lavoratori dai vapori nocivi in cabina mentre la First Class shower spa viene rinnovata a mano.

Una volta completati i lavori di retrofit, l’aeromobile sarà ispezionato e certificato dalle autorità aeronautiche prima che rientri in servizio”, continua la compagnia.

“Il secondo aereo previsto per il restyling, A6-EUW, entrerà nell’Emirates Engineering Centre il 1° dicembre. Mentre il programma entra a pieno regime, gli ingegneri lavoreranno contemporaneamente su due velivoli. Ciò significa che, ogni otto giorni, un aeromobile sarà messo a terra e rimorchiato presso Emirates Engineering per il retrofit. Entro il 23 maggio 2024, tutti i 67 A380 destinati al retrofit programme torneranno in servizio ed Emirates inizierà quindi a lavorare su 53 dei suoi Boeing 777. Entro marzo 2025, tutti i 120 retrofitted aircraft torneranno in servizio.

La nuova Premium Economy cabin class di Emirates, che offre sedili lussuosi, più spazio per le gambe e un servizio che rivaleggia con l’offerta Business Class di molte compagnie aeree, è attualmente disponibile per i clienti che viaggiano sulle popolari A380 routes verso Londra, Parigi e Sydney. Più clienti potranno provare le Emirates Premium Economy cabins man mano che il programma di retrofit procede.

La compagnia aerea ha annunciato l’intenzione di introdurre il Premium Economy service sulle sue rotte verso New York JFK, San Francisco, Melbourne, Auckland e Singapore entro la fine di marzo 2023″, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)