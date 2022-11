Lufthansa: compensazione delle emissioni di CO2 direttamente a bordo

I passeggeri Lufthansa possono compensare le emissioni di CO2 del proprio volo direttamente a bordo. L’offerta è immediatamente disponibile su tutti i voli Lufthansa nel mondo con connettività Internet.

“Dopo un test di successo, la compagnia aerea offre ora questo servizio ai suoi ospiti su base permanente. La nuova offerta di servizi sottolinea la chiara strategia Lufthansa di guidare l’aviazione verso un futuro più sostenibile.

I passeggeri possono utilizzare l’offerta tramite Internet a bordo sui propri dispositivi mobili. L’onboard connectivity system offre anche le nuove compensation options con effetto immediato. Gli ospiti possono utilizzare un dispositivo di scorrimento per decidere autonomamente come compensare le emissioni di CO2 del loro volo: con sustainable aviation fuel da residui biogenici o tramite progetti di compensazione del carbonio dell’organizzazione no-profit myclimate. È anche possibile una combinazione di entrambe le opzioni. Inoltre, utilizzando l’offerta offset a bordo, i passeggeri possono vedere direttamente quanti passeggeri hanno già compensato le emissioni di CO2 del proprio volo in quel giorno e diventano così parte di una comunità in crescita.

Lufthansa offre ai suoi ospiti molteplici possibilità di compensazione di CO2 lungo l’intera catena di viaggio: da una “green fare” a offerte di compensazione aggiuntive nel processo di prenotazione, fino alla possibilità, ora creata, di versare un contributo individuale anche durante il volo”, afferma Lufthansa.

“Lufthansa Group si è prefissato ambiziosi obiettivi di protezione del clima e punta a un neutral CO2 balance entro il 2050. Già entro il 2030, il Gruppo intende dimezzare le proprie emissioni nette di CO2 rispetto al 2019 attraverso misure di riduzione e compensazione. La tabella di marcia per la riduzione fino al 2030 è stata convalidata nell’agosto 2022 dalla Science Based Targets Initiative (SBTi). Ciò rende Lufthansa Group il primo gruppo di compagnie aeree in Europa con un obiettivo di riduzione di CO2 basato su basi scientifiche in linea con gli obiettivi del Paris Climate Agreement del 2015.

Per un’efficace protezione del clima, Lufthansa Group si affida in particolare alla modernizzazione accelerata della flotta, all’ottimizzazione continua delle operazioni di volo, all’uso di sustainable aviation fuels e alle offerte innovative per i propri clienti per effettuare un volo o il trasporto di merci CO2 neutral”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa)