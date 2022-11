Qatar Airways si prepara alla FIFA World Cup Qatar 2022™

A 20 giorni dall’inizio della FIFA World Cup Qatar 2022™, Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, il FIFA President, Gianni Infantino e il MATAR Chief Operations Officer, Eng. Badr Al Meer si sono incontrati all’Hamad International Airport di Doha. I leader si sono riuniti per mettere in evidenza uno specially-branded Boeing 777 aircraft con la FIFA World Cup Qatar 2022™ livery.

Nel 2017 Qatar Airways ha annunciato la sua partnership con la FIFA come Official Airline. L’alleanza è andata sempre più rafforzandosi, con la compagnia che ha sponsorizzato numerosi tornei come FIFA Confederations Cup 2017™, 2018 FIFA World Cup Russia™, FIFA Club World Cup™ e FIFA Women’s World Cup™.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo qui per rappresentare sia Qatar Airways che FIFA e la nostra dedizione a svolgere il nostro ruolo nell’ospitare la prima FIFA World Cup™ in Medio Oriente. Ospitare questo torneo è un grande risultato per noi e siamo pronti a unire i fan di tutto il mondo e offrire loro un’esperienza eccezionale”.

“Questa sarà la prima FIFA World Cup™ che si svolgerà in Medio Oriente e nel mondo arabo e i nostri partner Qatar Airways e Hamad International Airport giocheranno un ruolo chiave nella realizzazione di questo straordinario evento”, ha affermato Gianni Infantino, FIFA President. “Sono pronti ad accogliere milioni di fan a Doha, mostrare l’ospitalità unica del Paese ospitante e garantire un servizio di prima classe e le esperienze più memorabili, contribuendo a rendere questa la migliore FIFA World Cup™ di sempre”.

“Più di recente, la compagnia aerea ha rivelato diversi progetti, offrendo agli appassionati di calcio intrattenimento di livello mondiale, tra cui Qatar Live, che ospiterà più di 60 artisti internazionali durante la Coppa del Mondo. Inoltre, la compagnia aerea ha annunciato lo sviluppo di beach club, fan zone e parchi a tema, il Daydream Music Festival, l’attivazione del Lusail Boulevard brand, Qatar Airways Sky House, Winter Wonderland e la cerimonia di inaugurazione della nave da crociera MSC World Europa.

La compagnia aerea ha prodotto una serie di customer experience initiatives che forniscono ai fan un punto di contatto unico in ogni fase del loro viaggio, come ad esempio:

Passenger Overflow Area – Qatar Airways fornirà Passenger Overflow spaces dedicati all’esterno dell’Hamad International Airport e del Doha International Airport, dove si potrà assistere a eventi calcistici e spettacoli dal vivo, fornendo allo stesso tempo spazio per riporre bagagli e bagagli a mano. Questo spazio consentirà ai fan di continuare a godersi i festeggiamenti prima di partire per le rispettive destinazioni.

FIFA Onboard Experience – L’Official Airline Partner for FIFA World Cup Qatar 2022™ pone le basi con una onboard cabin experience unica. I passeggeri avranno molto da aspettarsi viaggiando con Qatar Airways durante il periodo, con una gamma speciale di prodotti e attivazioni a tema FIFA World Cup™. La football-inspired cabin include FIFA limited edition amenity kits, cuscini souvenir, cuffie, dining menus e football jersey-styled loungewear. I pacchetti per giovani viaggiatori e i peluche sono stati appositamente studiati per i nostri fan più giovani. L’Oryx One In-flight Entertainment system della compagnia aerea ospiterà più di 180 titoli legati al calcio, inclusa un’intervista esclusiva con il presidente della FIFA Gianni Infantino. Durante la FIFA World Cup Qatar 2022™, i passeggeri possono godersi lo streaming live gratuito delle partite della Coppa del Mondo e di altri importanti eventi sportivi direttamente dai dispositivi personali dei passeggeri”, afferma Qatar Airways.

“Il torneo si svolgerà in otto stadi di livello mondiale progettati per evocare i simboli della cultura araba. Lo Al Bayt Stadium ospiterà la partita di apertura con una capienza di 60.000 posti, mentre il Lusail Stadium ospiterà la partita finale del torneo, con una capienza di 80.000 posti. Gli stadi rimanenti, che includono Ahmad Bin Ali Stadium, Al Janoub Stadium, Khalifa International Stadium, Education City Stadium, Stadium 974 e Al Thumama Stadium, ospiteranno 40.000 spettatori.

Nel suo obiettivo di riunire le comunità attraverso lo sport, la compagnia aerea ha un ampio portafoglio di partnership sportive globali. In qualità di FIFA sponsor and Official Airline Partner dal 2017, Qatar Airways ha anche partnership calcistiche in tutto il mondo, tra cui Concacaf, Conmebol, Paris Saint-Germain e FC Bayern München.

Qatar Airways è anche la compagnia aerea ufficiale di The Ironman and Ironman 70.3 Triathlon Series, GKA Kite World Tour e ha sponsorizzazioni per l’equitazione, il padel, il rugby, lo squash e il tennis”, prosegue Qatar Airways.

“Qatar Airways è stata recentemente annunciata ‘Airline of the Year’ ai 2022 World Airline Awards, gestiti dall’international air transport rating organisation, Skytrax. La compagnia aerea continua ad essere sinonimo di eccellenza avendo vinto il premio principale per sette volte, senza precedenti (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 e 2022), mentre è stata nominata anche ‘World’s Best Business Class’, ‘World’s Best Business Class Lounge Dining’ e ‘Best Airline in the Middle East’.

Qatar Airways attualmente vola verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport, attualmente nominato “Best Airport in the World” agli Skytrax World Airport Awards 2022“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)