STARLUX prende in consegna il suo primo Airbus A350

STARLUX ha preso in consegna il suo primo Airbus A350, diventando l’ultimo operatore del velivolo widebody. L’aereo è il primo dei 18 A350-900 destinati a unirsi al vettore e volerà insieme agli A330neo e A321neo della compagnia aerea in una all-Airbus fleet.

“STARLUX ha specificato un lussuoso four-class layout per i suoi A350, con quattro suite First Class, 26 posti in Business Class, 36 in Premium Economy e 240 in Economy. La Airspace cabin a bordo dell’A350 presenta gli ultimi sviluppi nella configurazione della cabina, con conseguente spazio extra per offrire più comfort in ogni classe. La cabina dell’A350 è anche la più silenziosa di tutti gli aerei che volano oggi.

Inoltre, l’aereo è dotato dei più recenti sistemi di intrattenimento in volo e connettività completa. STARLUX beneficerà dei massimi livelli di efficienza operativa offerti dall’A350, con una riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di carbonio del 25% rispetto agli aeromobili di vecchia generazione della stessa categoria di dimensioni”, afferma Airbus.

“Questa consegna è una pietra miliare per STARLUX Airlines. L’A350-900 è il nostro primo aereo widebody di grandi dimensioni, che consentirà a STARLUX di aprire i mercati per rotte più lunghe, e questo segna anche il passo successivo per la nostra partnership con Airbus, poiché ci saranno 17 ulteriori consegne di A350 in futuro, Con l’aggiunta dell’A350-900, la flotta STARLUX ora può coprire voli a corto, medio e lungo raggio, fornendo servizi ai passeggeri al di fuori dell’Asia”, ha affermato Glenn Chai, CEO di STARLUX Airlines.

Christian Scherer, Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer and Head of Airbus International, ha aggiunto: “Con una flotta completamente Airbus di nuova generazione, STARLUX sta introducendo nuovi livelli di comfort ed efficienza nel long-haul premium market. I passeggeri godranno di un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità caratterizzata dal design accattivante della Airspace cabin di Airbus. Volando insieme, l’A350, l’A330neo e l’A321neo sfruttano perfettamente tutti i vantaggi dell’esclusiva fleet commonality di Airbus, riducendo i costi operativi e fornendo al contempo tutta la flessibilità per soddisfare la capacità con la domanda”.

“La flotta A350 di STARLUX inizierà le operazioni nella regione Asia-Pacifico, prima di spostarsi sulle rotte transpacifiche. A livello globale, l’A350 ha registrato un totale di oltre 900 ordini fermi da oltre 50 clienti, con quasi 500 aerei consegnati”, conclude Airbus.

Rolls-Royce si congratula con STARLUX Airlines per la consegna del suo primo A350-900 con motori Trent XWB-84

Rolls-Royce si è unita oggi a STARLUX Airlines e Airbus per celebrare la consegna del primo A350-900 della compagnia aerea, che è dotato di motori Rolls-Royce Trent XWB-84. L’aereo è partito dall’Airbus Delivery Centre a Tolosa, Francia, ed è atterrato al Taiwan Taoyuan International Airport, home base di STARLUX Airlines. Inizialmente volerà verso le principali città della regione Asia-Pacifico e inizierà le operazioni verso Los Angeles nell’aprile 2023. Un ulteriore A350-900 con motori Rolls-Royce sarà aggiunto alla flotta della compagnia aerea entro la fine dell’anno.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer, Rolls-Royce Civil Aerospace, ha dichiarato: “Vorremmo congratularci con STARLUX per aver preso in consegna il loro primo A350, che è equipaggiato con motori Rolls-Royce Trent XWB-84. Questa consegna si basa sulla nostra partnership con STARLUX che all’inizio di quest’anno ha preso in consegna il suo primo A330neo, anch’esso dotato dei nostri motori Trent 7000. Non vediamo l’ora di supportare ulteriormente STARLUX per massimizzare le performance della flotta e raggiungere l’eccellenza operativa. Ringraziamo STARLUX per la fiducia in Rolls-Royce, continueremo il nostro impegno nel fornire potenza affidabile e un servizio di prim’ordine, per aiutare STARLUX a volare sempre più in alto”.

“Dopo la sua entrata in servizio nel 2015, il Trent XWB-84 ora supporta più di 30 compagnie aeree che operano su una varietà di rotte diverse, dai segmenti a corto raggio ai voli a lunghissimo raggio di oltre 18 ore, dimostrando la sua versatilità e capacità. Lo scorso agosto Rolls-Royce ha annunciato che il Trent XWB-84 ha accumulato più di 10 milioni di engine flying hours, raggiungendo un altro traguardo impressionante per l’engine programme.

Il Trent XWB è il più efficiente aero engine in servizio e supporta le compagnie aeree nel loro viaggio verso la sostenibilità. Il motore ha un vantaggio del 15% in fuel consumption rispetto al primo motore Trent, va oltre con meno carburante e offre performance e livelli di rumorosità eccezionali. È anche pronto per operare con 50% Sustainable Aviation Fuels, poiché in futuro diventeranno più disponibili per le compagnie aeree. Inoltre, il Trent XWB-84 ha contribuito a evitare più di 15 milioni di tonnellate di CO2 da quando è stato lanciato nel 2015: è la stessa quantità di CO2 necessaria per fornire elettricità a quasi due milioni di case ogni anno”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Airbus – Rolls-Royce – Photo Credits: Airbus)