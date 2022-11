SAS raggiunge accordi con ulteriori lessors per modificare gli esistenti lease agreements

SAS annuncia di aver raggiunto accordi con 2 lessor aggiuntivi, che rappresentano in totale 7 aeromobili, per modificare i termini degli aircraft and equipment lease agreements esistenti. Compresi gli accordi modificati precedentemente annunciati da SAS con i lessors il 5 ottobre 2022, la compagnia ha ora raggiunto accordi con un totale di 12 lessors, che rappresentano 43 aeromobili, come parte del chapter 11 process.

“Ciò costituisce un passo importante nella riconfigurazione della flotta e nel raggiungimento di 7,5 miliardi di corone svedesi di risparmi sui costi annuali nell’ambito del piano SAS FORWARD. I nuovi lease agreements modificati sono soggetti all’approvazione dell’U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York e all’entrata in vigore del piano di riorganizzazione nel chapter 11 process.

Il 5 ottobre 2022 SAS ha annunciato di aver raggiunto accordi con 10 lessors, che rappresentano in totale 36 aeromobili, per modificare i termini degli esistenti accordi di leasing di aeromobili e equipaggiamenti. Questi accordi sono stati approvati dalla Corte il 14 ottobre 2022. Oggi SAS annuncia che sono stati raggiunti accordi con 2 ulteriori lessors – Carlyle e SMBC – che rappresentano complessivamente 7 aeromobili narrow body, nonché alcuni equipaggiamenti ad essi correlati.

Grazie ai contratti di leasing modificati, SAS è sulla buona strada per raggiungere i risparmi sui costi annuali previsti in termini di aircraft lease and capital costs, il che costituisce un passo importante nel raggiungimento dei 7,5 miliardi di SEK di risparmi sui costi annuali entro l’anno fiscale 2026 nell’ambito del piano SAS FORWARD. La compagnia intende continuare i negoziati con alcuni altri suoi lessors per ottenere ulteriori modifiche ai contratti esistenti”, afferma SAS.

Anko van der Werff, President and Chief Executive Officer of SAS, afferma: “Siamo felici di annunciare che abbiamo raggiunto lease agreements modificati con due lessors aggiuntivi. Siamo grati ai nostri lessors per aver lavorato in modo costruttivo con noi nel compiere importanti progressi nel nostro chapter 11 process. Continueremo a intraprendere le azioni necessarie e a perseguire ulteriori modifiche dei contratti di leasing, al fine di procedere con il nostro viaggio di trasformazione e raggiungere i nostri obiettivi nel piano SAS FORWARD”.

Ulteriori informazioni sul voluntary chapter 11 process della compagnia sono disponibili sul sito Web dedicato: https://sasgroup.net/transformation.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)