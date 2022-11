Lufthansa e UFO concordano aumenti salariali per circa 19.000 assistenti di volo

Lufthansa e il flight attendants union “Unabhängige Flugbegleiter Organization e.V.” (UFO) hanno raggiunto un accordo su un nuovo collective pay and terms-of-employment agreement, insieme a un nuovo collective part-time employment agreement, per il Lufthansa cabin personnel.

“Il nuovo collective pay agreement prevede i seguenti termini: la retribuzione mensile base sarà aumentata di 250 euro a partire dal 1° gennaio 2023; la retribuzione mensile base sarà aumentata di un ulteriore 2,5% dal 1° luglio 2023.

I nuovi contratti collettivi rimarranno in vigore almeno fino al 31 dicembre 2023.

Il nuovo contratto collettivo di lavoro avvantaggia in particolare i nuovi assunti: gli stipendi iniziali del personale di cabina saranno aumentati di oltre il 17%. Il personale di cabina con il grado di stipendio più alto riceverà un aumento di circa il 9% della retribuzione mensile di base.

Lufthansa e UFO hanno già raggiunto un accordo nell’agosto di quest’anno su cinque pagamenti una tantum per un totale di 1.200 euro a tutto il personale di cabina, alla luce dei recenti sviluppi in termini di costo della vita.

Le parti sociali hanno inoltre concordato un nuovo collective terms-of-employment agreement che offre modelli di lavoro part-time nuovi e più flessibili per una maggiore produttività, soprattutto nei mesi estivi con forte richiesta di viaggi aerei”, afferma Lufthansa.

“Siamo lieti di aver raggiunto un accordo con il nostro partner sociale UFO sugli aumenti salariali che hanno una forte dimensione sociale per il nostro Deutsche Lufthansa AG cabin personnel, e simultaneamente siamo stati in grado di concludere un nuovo collective terms-of-employment agreement”, afferma Michael Niggemann, Chief Officer Human Resources and Labor Director of Deutsche Lufthansa AG. “Il nostro cabin personnel nei gruppi salariali di fascia bassa e media trarrà vantaggio in particolare dall’accordo che abbiamo raggiunto. In questo modo, stiamo tenendo nel dovuto e pieno rispetto le nostre responsabilità sociali, garantendo al contempo la nostra attrattiva come datore di lavoro. I nuovi modelli flessibili di orario di lavoro offrono prospettive e condizioni di lavoro interessanti che sono strettamente allineate alle esigenze del nostro personale di cabina”.

La conclusione del nuovo collective pay and terms-of-employment agreement pone formalmente fine anche all’accordo di crisi concluso nel giugno 2020 in risposta alla pandemia coronavirus.

Il nuovo accordo è soggetto all’approvazione degli organi competenti e dei membri UFO.

(Ufficio Stampa Deutsche Lufthansa AG)