Emirates e IATA condividono le best practices per l’addestramento dei piloti e la sicurezza in volo

La cabina di pilotaggio di un aeromobile può essere un ambiente complesso, stimolante e ad alto rischio. Si tratta di fattori che richiedono ai piloti un’intensa concentrazione nonché la capacità di reagire e prendere decisioni con agilità, anche avvalendosi dell’aiuto della tecnologia. Se poi aggiungiamo il fatto che la domanda di viaggi in aereo continua ad aumentare in modo esponenziale e che le compagnie aeree stanno ampliando le loro operazioni, diventa evidente che la formazione dei piloti debba essere ancora una volta al centro dell’attenzione, visto che ogni singolo giorno, su ogni volo, su ogni rotta a livello globale, i piloti sono responsabili della sicurezza di milioni di passeggeri e dell’equipaggio. Ora più che mai, l’industria aeronautica deve utilizzare le più aggiornate best practices per formare la propria forza lavoro e garantire ottime prestazioni.

Ecco perché lo scorso 28 ottobre 2022, Emirates e l’International Air Transport Association (IATA) hanno tenuto insieme un seminario sull’addestramento dei piloti e la sicurezza del volo per l’industria aeronautica. L’Evidence based training – Competency Based Training Assessment Workshop si è tenuto presso l’Emirates Aviation College di Dubai ed è stato organizzato dall’Emirates Flight Operations Training insieme a IATA.

Hanno partecipato al workshop esperti di training provenienti da diverse compagnie aeree, tra cui Lufthansa, Singapore Airlines, Iceland Air, UAE Presidential Flight, Etihad, flydubai, Air Arabia e Indigo oltre alle autorità dell’aviazione civile come General Civil Aviation Authority, UAE (GCAA) e la Irish Aviation Authority. Erano presenti anche i produttori di aeromobili Airbus e Boeing, nonché la International Federation of Air Line Pilots’ Associations (IFALPA) e istituzioni di formazione, tra cui Emirates Flight Training Academy (EFTA) e CAE.

Nel corso di un’intera giornata di discussioni e presentazioni, i partecipanti del settore hanno raccolto e condiviso le best practices e le sfide su come sviluppare, implementare ed eseguire effective evidence-based (EBT) and competency-based training and assessment programmes.

“Il workshop è stato un ottimo esempio di collaborazione e partnership con le principali realtà dell’industria aeronautica per aumentare l’efficienza e l’efficacia dei programmi di addestramento dei piloti. Abbiamo condiviso approfondimenti, informazioni e best practices che porteranno a soluzioni applicabili nel mondo reale e che hanno un impatto positivo sull’implementazione di programmi di formazione basati sull’evidenza. Il workshop è stato un incontro di menti e un’ottima occasione per il settore per riunirsi e discutere sulle sfide comuni relative alla formazione dei piloti. Ringraziamo IATA e tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al forum, per il loro supporto senza riserve”, ha dichiarato il Capt. Bader Al Marzooqi, VP Flight Training, Emirates.

“Il dipartimento di addestramento di volo di Emirates ha ospitato il workshop Competency Based Training Assessment (CBTA) per elaborare un approccio di formazione basato sulle competenze che include la formazione basata sull’evidenza grazie alla partecipazione di oltre 40 responsabili della formazione in rappresentanza di compagnie aeree, organizzazioni di addestramento e produttori di aeromobili. Questo evento ha permesso di condividere gli ultimi sviluppi CBTA; di identificare le principali sfide che l’industria sta affrontando nella loro implementazione e di condividerle con gli 80 partecipanti che hanno aderito virtualmente al workshop ai quali si aggiungono anche quelli che hanno seguito l’evento in presenza a Dubai. Il mio ringraziamento va a loro. Il workshop illustra il riavvio delle operazioni e sono convinto che si ripeterà in futuro”, ha osservato il Capt. Yann Renier, Head of Training & Licensing, Safety & Flight Operations Division, IATA.

“Il workshop di Emirates ha rappresentato una full immersion di riflessioni e discussioni su come addestrare al meglio i nostri piloti nell’interesse generale della sicurezza aerea. Uno sforzo collaborativo. È stato davvero incoraggiante assistere a condivisione di informazioni e dati tra le parti interessate, comprese le compagnie aeree, i produttori e le organizzazioni di formazione. Speriamo che questa conversazione e cooperazione continui negli anni a venire, contribuisca a migliorare le competenze dei piloti e migliori il record di sicurezza del nostro settore”, ha dichiarato Mr. Sham Suddin Bin Khalid, Flight Operations Inspector Air Carrier, and GCAA.



Nel corso del workshop si è discusso di vari argomenti, come implementare ed espandere programmi EBT e CBTA di successo. In particolare, sono state affrontate le sfide legate alla creazione di corsi di studio per tali programmi; allo sviluppo e alla standardizzazione dei formatori; nonché alla gestione e all’utilizzo dei dati di formazione. L’evento mira a essere seguito da altri al fine di continuare a condividere le best practices e accrescere la formazione dei piloti a beneficio dell’intera industria aeronautica.

