AVIAREPS supporterà Air Serbia come GSA in tutta Europa

Air Serbia, la compagnia di bandiera della Serbia, ha nominato AVIAREPS come agente generale di vendita (GSA) paneuropeo.

“Con effetto immediato, AVIAREPS fornirà ad Air Serbia una gamma completa di servizi di vendita, di prenotazione e di biglietteria e sosterrà la crescita della compagnia aerea in Germania, Turchia, Regno Unito, Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Svizzera, Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria, Svezia, Belgio, Danimarca, Norvegia e Finlandia.

Air Serbia, con sede a Belgrado, era nota come Jat Airways fino alla sua ridenominazione e rebranding nel 2013. Dal suo hub, l’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado, e dagli aeroporti serbi di Niš e Kraljevo, la compagnia aerea opera voli regionali e internazionali verso oltre 60 destinazioni in Europa, il Mediterraneo e il Nord America e verso un gran numero di destinazioni anche in Asia e Africa attraverso le compagnie aeree partner. La regione balcanica, così come il collegamento tra i paesi balcanici e la mobilità dei loro cittadini, sono di eccezionale importanza per Air Serbia. La compagnia aerea prevede di rinnovare entro la fine dell’anno la propria flotta, che attualmente è composta da 19 aeromobili. Nell’agosto 2022, Air Serbia ha trasportato più di 400 mila passeggeri, il numero più alto di viaggiatori raggiunto in agosto da quando la compagnia ha iniziato a operare con il suo nome attuale nel 2013″, afferma Aviareps.

Boško Rupic, Direttore Generale Commerciale e Strategia di Air Serbia: “AVIAREPS è stato un partner forte e affidabile per noi negli ultimi anni e siamo lieti di annunciare la nomina di AVIAREPS come nostro agente generale di vendita in più di 15 Paesi in Europa. Abbiamo già lavorato con AVIAREPS in Norvegia, Russia, Turchia e Repubblica Ceca e dal 1° novembre AVIAREPS sarà responsabile delle nostre attività di vendita a livello paneuropeo. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con i loro team di esperti locali e di far crescere ulteriormente la nostra presenza in Europa”.

Marcelo Kaiser, COO Aviation, AVIAREPS: “Siamo onorati che Air Serbia ci abbia nominato GSA in 16 paesi europei. L’ampia rete di uffici di proprietà di AVIAREPS in Europa garantisce un approccio di vendita coordinato in tutti i mercati. I nostri team locali di professionisti altamente qualificati e specializzati nelle vendite delle compagnie aeree aiuteranno Air Serbia ad espandere la propria presenza e ad aumentare le vendite. La nostra nomina riflette l’impegno e i continui piani di espansione della compagnia aerea in Europa e non vediamo l’ora di garantire la crescita internazionale di Air Serbia”.

(Ufficio Stampa Aviareps)