News Brevi – 02.11.2022

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO URGENTE DA CATANIA A ROMA – Nella tarda mattinata di oggi, 2 novembre, un equipaggio di un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare si è alzato in volo per effettuare un trasporto sanitario d’urgenza, sulla tratta Catania – Ciampino, per trasferire un bambino di 7 anni in imminente pericolo di vita. La richiesta di trasporto, come previsto in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Catania alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Il Falcon 900 è decollato dall’aeroporto di Ciampino, sede del 31° Stormo, alla volta dell’aeroporto di Catania. Qui il piccolo paziente è stata imbarcato, insieme ad un medico e al suo papà, sul velivolo militare che è immediatamente ripartito verso Ciampino (RM). Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Ciampino, avvenuto alle ore 14:30 circa, il bambino è stato trasferito in ambulanza per essere ricoverato all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma dove riceverà le cure mediche necessarie. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

QATAR AIRWAYS OTTIENE QUATTRO RICONOSCIMENTI AI BUSINESS TRAVEL AWARDS 2022 – Qatar Airways ha ottenuto quattro nuovi premi ai prestigiosi Business Traveller Awards 2022. Con oltre 200 leader del settore presenti al Royal Garden Hotel di Londra lunedì 31 ottobre, la compagnia aerea è stata nominata Best Long-Haul Airline, Best Business Class, Best Middle Eastern Airline e Best Inflight Food and Beverage. L’hub di Qatar Airways, l’Hamad International Airport (HIA), ha anche ricevuto il titolo di Best Airport in The Middle East. Oltre ai successi della compagnia aerea, Qatar Airways celebra anche oneworld®, che si è affermata come Best Airline Alliance. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Dato che mancano meno di 20 giorni all’ospitare il più grande evento calcistico del Medio Oriente, ricevere quattro nuovi premi da Business Traveller dimostra ulteriormente la nostra disponibilità a fornire e servizi eccezionali. Riteniamo che il raggiungimento di questi prestigiosi riconoscimenti dimostri il nostro impegno nei confronti dei nostri passeggeri, mentre non vediamo l’ora di accogliere tutti per provare i nostri servizi durante uno degli eventi globali più entusiasmanti”. Tom Otley, Editorial Director of Business Traveller, ha dichiarato: “Sebbene gli annuali Business Traveller Awards siano continuati durante la pandemia, questa è stata la nostra prima occasione per incontrarci di nuovo di persona e festeggiare adeguatamente. E’stato meraviglioso poter riconoscere coloro che i nostri lettori sentivano si erano davvero distinti nelle circostanze più difficili. Vorrei ringraziare tutti coloro che sono stati coinvolti negli Awards e ringraziare i nostri lettori per aver votato”. Qatar Airways attualmente vola verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport.

EMIRATES RICEVE 5 RICONOSCIMENTI AGLI ULTRAs 2022 AWARDS E AGLI APEX 2023 AWARDS – Emirates ha ricevuto cinque premi globali e regionali in due prestigiose cerimonie, vincendo i titoli ‘Best Airline in the World’ e ‘Best Airline in the Middle East’ agli ULTRAs 2022 awards, i titoli ‘World Class Award’, ‘5 Star Global Official Airline Rating’ e ‘Passenger Choice Award for Best Global Entertainment’ agli APEX 2023 awards. Sulla base di una combinazione di feedback dei passeggeri certificati e audit professionali, Emirates è stata premiata con il “World Class Award” per la sicurezza, il benessere, la sostenibilità, il servizio e l’inclusività, con un “5 Star Global Official Airline Rating” che riconosce tutti gli aspetti del compagnia aerea globale e un “Passenger Choice Award for Best Global Entertainment” per il miglior sistema di intrattenimento in volo all’Expo APEX/IFSA di Long Beach, California, il 26 ottobre. APEX è una delle più grandi associazioni aeree internazionali del mondo, che ospita una cerimonia annuale di premiazione del settore dal 2018. Dopo entrambi gli eventi, Sir Tim Clark, President Emirates Airline, ha commentato: “Siamo molto lieti di essere stati premiati ancora una volta ai premi ULTRAs 2022 e APEX 2023. Questi riconoscimenti riflettono il duro lavoro e l’impegno dei nostri team per rendere la promessa del nostro brand ‘fly better’ una realtà per i clienti di tutto il mondo. Abbiamo fatto un investimento multimiliardario per rinnovare completamente gli interni di oltre 120 aeromobili, portare nuovi menu a bordo e una serie di altri miglioramenti che porteranno l’esperienza distintiva di Emirates a nuovi livelli. Con una rete in crescita di oltre 130 destinazioni, Emirates continuerà a collegare il mondo con stile e comfort, attraverso la nostra casa e hub, Dubai”. All’inizio di quest’anno, la compagnia aerea è stata premiata agli Skytrax World Airline Awards 2022, portando a casa tre ambiti premi tra cui “World’s Best Economy Class”, “World’s Best Economy Class Catering” e per la 17° volta consecutiva “World’s Best Inflight Entertainment”. La compagnia aerea ha recentemente annunciato un investimento di 2 miliardi di dollari per migliorare l’esperienza a bordo dei clienti.

DISPONIBILI LE NUOVE GIFT CARD RYANAIR – Ryanair informa: “Il conto alla rovescia per il Natale è ufficialmente iniziato e le nuove Gift Card di Ryanair sono arrivate. A partire da soli 25€, i clienti Ryanair possono ora scegliere una Gift Card digitale inviata direttamente nella propria casella di posta o, per chi cerca qualcosa di speciale, sono disponibili anche le Gift Card fisiche, con un messaggio personale, consegnate direttamente a casa. Questo Natale evitate i negozi affollati e ordinate una Gift Card Ryanair comodamente da casa vostra. Il 75% delle persone intervistate concorda sul fatto che una carta regalo sia un dono molto apprezzato: le Gift Card Ryanair sono davvero il regalo perfetto per questo Natale. Il fortunato destinatario non rimarrà deluso dalla scelta delle 225 destinazioni di Ryanair in 36 paesi quando utilizzerà la sua Gift Card per prenotare la prossima vacanza sulla neve, un city break o un viaggio in famiglia per la prossima estate”. Dara Brady di Ryanair ha dichiarato: “Con il Natale alle porte, le nuove Gift Card fisiche di Ryanair sono arrivate puntuali, rendendole il regalo ideale per amici e familiari che pianificano una vacanza per il prossimo anno, così come affermato dal 75% delle persone intervistate. Trascorrete il giorno di Santo Stefano decidendo dove fare il prossimo viaggio scegliendo tra oltre 225 destinazioni in 36 paesi sull’imbattibile network low cost di Ryanair. Le Gift Card Ryanair sono ora disponibili a partire da soli €25 su Ryanair.com”.

LA COMPAGNIE: L’ECCELLENZA ITALIANA VOLA ALTO – La Compagnie informa: “Gli ultimi mesi dell’anno a bordo de La Compagnie sulla tratta non-stop Milano – New York sono impreziositi da un deciso tocco italiano: il menu di bordo ha incluso infatti fino all’1 novembre un delizioso dessert curato dalla chef Isabella Potì e vanterà una ricetta speciale firmata dallo chef Floriano Pellegrino per i mesi di novembre e dicembre. I due chef portano dunque l’eccellenza italiana ad alta quota rendendo l’esperienza di bordo della compagnia aerea 100% Smart Business Class ancora più esclusiva. Salentino lui e di origine italo-polacca lei, Floriano ed Isabella sono proprietari del ristorante stellato Bros’ di Lecce e della trattoria di Scorrano Bros’ Trattoria. Oltre a questa speciale novità per il menu di bordo, i passeggeri de La Compagnie possono sempre approfittare di diversi servizi esclusivi, tra cui l’accesso prioritario e la disponibilità di una lounge in aeroporto. A bordo dei moderni Airbus A321neo, gli ospiti potranno poi godere di un viaggio confortevole grazie ai 76 sedili completamente reclinabili, all’intrattenimento disponibile su schermi da 15,6 pollici e al servizio Wi-Fi gratuito a bordo”.

DELTA RICONOSCIUTA AI BUSINESS TRAVELLER AWARDS – Ai Business Traveller Awards di quest’anno, tenuti di persona il 31 ottobre a Londra per la prima volta dalla pandemia, Delta ha vinto il premio “Best North American Airline” per il quinto anno consecutivo. I Business Traveller Awards coprono ogni aspetto dei viaggi aziendali, dagli hotel e dalle compagnie aeree, ai treni e all’autonoleggio. Le categorie sono votate dai lettori della rivista Business Traveller, la pubblicazione leader per i frequent corporate travelers, che ha nove edizioni globali di cui una negli Stati Uniti. “Delta ha lavorato duramente per mantenere il nostro rapporto positivo con i clienti offrendo un’esperienza migliorata, più rotte verso gli Stati Uniti e nuovi prodotti come Delta Premium Select, il tutto con un eccellente servizio a bordo”, ha affermato Nadia Clinton, U.K. and Ireland Sales Manager. “Ricevere questo premio per cinque anni consecutivi dimostra quanto Delta sia apprezzata dai clienti aziendali che serviamo in uno dei nostri mercati internazionali più importanti”. Il Delta joint venture partner, Virgin Atlantic, ha vinto il premio come “Best Premium Economy Cabin”. Altre recenti vittorie di Delta nella regione EMEAI includono: “Travel Partner of the Year: Long-haul airline” ai BTA Europe Awards e “Best Airline for Business Travellers – Long Haul” ai Mission Europe Awards.

IL TRAFFICO DI RYANAIR A OTTOBRE 2022 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di ottobre 2022. A ottobre Ryanair Group ha trasportato 15,7 milioni di passeggeri (ottobre 2021: 11,4 milioni, +38%), con un load factor del 94% (84% a ottobre 2021). Ryanair ha operato oltre 88.560 voli a ottobre. Il dato rolling sui 12 mesi a ottobre 2022 si attesta a 157,4 milioni di passeggeri (+178%), con un load factor del 91% (+12%).

AIRBUS DEFENCE AND SPACE: IL SATELLITE BIOMASS SI PREPARA AI TEST FINALI – Biomass, l’European Space Agency (ESA) forest measuring satellite ha lasciato il sito Airbus Defence and Space di Stevenage ed è diretto a Tolosa per i test finali prima del lancio. Il programma completo di test ambientali per il veicolo spaziale includerà test di vuoto termico, vibrazioni meccaniche, test di compatibilità acustica ed elettromagnetica per replicare le condizioni durante il lancio e il difficile ambiente in orbita. Il team di Stevenage ha completato con successo l’integrazione meccanica ed elettrica e i test del sistema di propulsione del veicolo spaziale. Il team ha anche collegato e completato i deployment testing del large deployable reflector e ha integrato lo strumento radar all’interno del satellite, finalizzando il completamento dello spacecraft. Richard Franklin, Managing Director of Airbus Defence and Space UK, ha dichiarato: “Biomass sarà in grado di misurare le foreste del mondo su scala globale, una vera prima mondiale. Fornirà agli scienziati informazioni vitali su quanto carbonio viene bloccato e anche assorbito dai “polmoni” del pianeta, consentendo di prendere decisioni migliori sulla lotta al cambiamento climatico. Quest’ultima pietra miliare si basa sui successi delle precedenti missioni dell’ESA Sentinel-5P e Aeolus, confermando Airbus come leader nella produzione di satelliti per l’osservazione della Terra e il monitoraggio ambientale”. Il dottor Paul Bate, CEO of the UK Space Agency, ha dichiarato: “È emozionante vedere la ESA forest mission, Biomass, costruita con il sostegno dell’UK Space Agency, partire per prepararsi alla sua missione. Questo è un programma rivoluzionario reso possibile dall’esperienza del Regno Unito nella scienza dell’osservazione della Terra e siamo orgogliosi di farne parte”. La Earth Explorer mission dell’ESA misurerà la biomassa forestale per valutare gli stock e i flussi di carbonio terrestre a un’altitudine di 600 km sopra la Terra. Lo spacecraft trasporterà il primo space-borne P-band synthetic aperture radar, fornendo mappe eccezionalmente accurate della biomassa delle foreste tropicali, temperate e boreali che non sono ottenibili con le tecniche di misurazione al suolo. Biomass verrà lanciato da Kourou, Guyana francese, su un razzo Vega nel 2024, e dovrebbe operare per cinque anni.

UNITED AIRLINES LANCIA “CALIBRATE” – United Airlines ha annunciato oggi il lancio di Calibrate, un programma di apprendistato interno che aiuterà a far crescere e diversificare la sua Aircraft Maintenance Technicians (AMT). La compagnia aerea prevede di addestrare più di 1.000 persone in circa una dozzina di località entro il 2026, con l’obiettivo che almeno la metà siano donne o persone di colore. Calibrate è un programma di 36 mesi in cui i partecipanti “guadagnano e imparano”, vengono pagati mentre completano il processo di certificazione e formazione a tempo pieno. “Calibrate è una grande opportunità per le persone interessate a perseguire una carriera gratificante come tecnico aeronautico, ma non hanno le risorse o il supporto di cui hanno bisogno per frequentare le scuole tecniche o i college tradizionali”, ha affermato Rodney Luetzen, Vice President of Line Maintenance, United . “Questo programma aiuterà a diversificare la nostra forza lavoro e ci darà accesso a un pool ancora più ampio di persone talentuose, qualificate e motivate”.

QANTAS E AUSTRALIA POST EFFETTUANO IL VOLO DEL CENTENARIO – Cento anni dopo, Qantas e Australia Post seguiranno oggi la rotta di volo che ricrea lo storico servizio del 1922. Per celebrare l’occasione storica, i familiari dei fondatori di Qantas, i frequent flyer di alto livello e gli ospiti viaggeranno a bordo del volo QF6661, con le comunità locali che hanno svolto un ruolo chiave nel lancio della compagnia aerea che ora è il vettore nazionale. I fondatori di Qantas inaugurarono la compagnia aerea nel novembre 1920 e trascorsero due anni a prepararsi per i servizi di linea facendo volare i piloti, raccogliendo fondi, acquistando aerei e pianificando la prima rotta aerea. Operato da un Bombardier Q400, il volo del centenario seguirà la rotta di 882 chilometri percorsa dai co-fondatori e piloti di Qantas Paul McGinness da Charleville a Longreach e da Hudson Fysh da Longreach a Cloncurry. Alan Joyce, Qantas Group CEO, ha affermato: “Questo volo celebra l’imprenditorialità e l’innovazione dei nostri fondatori un secolo fa, che esiste ancora oggi nel DNA di Qantas. Qantas è passata da quel singolo volo in biplano 100 anni fa sull’orlo di una nuova era dell’aviazione con i nostri Airbus A350 ordinati, posizionandoci per far volare persone e pacchi direttamente dall’Australia a qualsiasi città del mondo”. Paul Graham, Chief Executive Officer and Managing Director of Australia Post: “Qantas e Australia Post hanno avuto una collaborazione lunga e di successo, spostando posta e merci per gli australiani, come abbiamo fatto su quel primo volo. La rapida crescita degli acquisti online e la domanda di trasporto aereo che ne deriva sta vedendo crescere quella partnership”. La compagnia aerea opera 11 Australia Post freighters. Australia Post ha lanciato una collezione commemorativa di 12 francobolli con una serie di immagini storiche.

EMBRAER-X PARTECIPA AL WEB SUMMIT LISBOA 2022 – Embraer-X, il braccio di innovazione di Embraer, parteciperà per la prima volta al Web Summit Lisbon 2022, uno dei più grandi eventi di tecnologia e innovazione al mondo. L’azienda parteciperà a due panel presso il Brasil Apex Pavilion e discuterà gli impatti e le nuove opportunità create dalla rivoluzione digitale nel segmento della mobilità. Le presentazioni metteranno in evidenza il percorso di Embraer nell’adozione di tecnologie e lavoro digitale, inclusa la decisione di creare Embraer-X e l’incubazione di nuove attività, come Eve Air Mobility, una società creata per accelerare lo sviluppo del settore della mobilità aerea urbana. Nel 2020 Embraer-X ha portato a termine un processo di spin-off di successo con Eve, che è diventata una società indipendente con azioni quotate alla Borsa di New York. Il co-CEO di Eve, André Stein, parteciperà al panel del Web Summit “Eve – 3D mobility is coming to a city near you”, che si terrà venerdì 4 novembre. Un’altra attività che viene incubata all’interno di Embraer-X è Beacon, attualmente in fase di accelerazione e alla ricerca di partner per la crescita. Beacon è una piattaforma di collaborazione digitale che ha già iniziato a trasformare le operazioni di manutenzione degli aeromobili, con un focus iniziale sul concetto di rapido ritorno alle operazioni, o RTS (Return To Service). “Embraer-X ha un background riconosciuto come nuovo incubatore di imprese e cerchiamo sempre di espandere la nostra presenza nell’ecosistema dell’innovazione”, ha affermato Daniel Moczydlower, Embraer’s Head of Innovation and Digital Transformation, President and CEO of Embraer-X. “Partecipare al Web Summit è un’ottima occasione per individuare partnership e collaborazioni con altre aziende innovative, con investitori e con startup basate sulla tecnologia”.

AIR CANADA RIPRESENTA LA TOP 10 LIST OF CANADA BEST NEW RESTAURANTS – Dopo una breve pausa, Air Canada enRoute presenta la Top 10 dei migliori nuovi ristoranti canadesi. “Air Canada è orgogliosa di decollare ancora una volta con questa tradizione e di inserire i 10 migliori nuovi ristoranti nella mappa culinaria del Canada”, afferma Andy Shibata, Vice President, Brand, Air Canada. “È stimolante vedere questi ristoranti lasciare il segno con una cucina di livello mondiale e allo stesso tempo aprire la strada alle tendenze del settore come la sostenibilità e il benessere sul posto di lavoro. Auguriamo loro buona fortuna e successo”.