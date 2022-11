ITA Airways: unico Terminal a Roma Fiumicino per tutte le operazioni di Check-In

ITA Airways trasferisce le operazioni di accettazione e i controlli di sicurezza di tutti i voli intercontinentali in partenza da Roma Fiumicino al Terminal 1 dello scalo romano, operazioni finora effettuate presso il Terminal 3.

“Le attività di check-in della Compagnia per tutte le destinazioni, sia nazionali che internazionali e intercontinentali, saranno così concentrate in un unico terminal. Inoltre, tutti i passeggeri diretti verso destinazioni Nord America usufruiranno di varchi di sicurezza dedicati incluso un passaggio Fast Track per i clienti di Business Class o Top tiers Volare e SkyTeam.

I nostri Clienti avranno a disposizione un numero di banchi dedicati esclusivamente alle destinazioni intercontinentali che includono una serie di prodotti personalizzati.

Il trasferimento delle operazioni dal Terminal 3 al Terminal 1 garantisce a tutti i passeggeri di ITA Airways una riduzione dei tempi di attesa per l’espletamento delle formalità di accettazione e per i controlli di sicurezza.

Il nuovo assetto contribuisce al miglioramento dell’esperienza aeroportuale.

Questa attività rientra nella strategia della Compagnia di Bandiera di porre al centro del proprio business il cliente, creando dei servizi sempre più efficaci volti a soddisfare le esigenze dei passeggeri”, afferma ITA Airways.

ITA Airways consegna “Il Manifesto della Sostenibilità” a Papa Francesco

Questa mattina, ad accogliere il Santo Padre alla partenza del volo ITA Airways da Roma Fiumicino verso il Bahrein per il suo Viaggio Apostolico, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale della Compagnia, Fabio Maria Lazzerini, ha consegnato a Papa Francesco una stampa su tela con l’illustrazione simbolo del “Manifesto della Sostenibilità”, a testimonianza dell’impegno di ITA Airways per un futuro più sostenibile.

“Opera di un apprezzato illustratore italiano, Emiliano Ponzi, la stampa rappresenta un bambino che indica un aereo ITA Airways in volo: per raccontare della dedizione delle lavoratrici e dei lavoratori e della voglia di crescere della Compagnia, di farlo armonizzandosi con il pianeta, come la livrea blu si fonde con l’azzurro del cielo.

Per questa importante occasione, ITA Airways ha predisposto un volo ad impatto ambientale zero CO2, realizzato attraverso un piano che contempla l’efficientamento delle procedure operative, un programma di sostegno all’utilizzo del SAF e l’abbattimento della quota di CO2 residua con un’iniziativa di compensazione delle emissioni certificata Gold Standard”, afferma ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)