Volotea aprirà a Firenze la sua nuova base, la settima in Italia

Volotea rafforza il suo legame con la Toscana e vola sempre più alto sopra il cielo di Firenze. La low-cost, infatti, ha annunciato di aver scelto il capoluogo fiorentino come sua settima base italiana e diciannovesima in Europa.

Nel 2023 la compagnia allocherà al Vespucci 1 Airbus A319 e lancerà 9 nuovi collegamenti alla volta di Palermo, Catania, Bari, Cagliari, Bilbao, Tolosa e 3 nuove destinazioni che verranno svelate solo nelle prossime settimane. Queste nuove rotte si aggiungono a quelle per Bordeaux e Nantes (altra novità 2023 recentemente annunciata), per un totale di 11 collegamenti disponibili, pari a un’offerta totale di 305.000 biglietti. Delle 8 rotte in vendita al momento, ben 6 sono operate in esclusiva dal vettore. La compagnia, infine, stima la creazione di circa 30 nuovi posti di lavoro, 20 cabin crew e 10 piloti, legati all’apertura della base.

L’apertura della nuova base a Firenze, in programma per aprile 2023, consolida ancor di più il legame con il territorio: in aggiunta allo scalo fiorentino, infatti, i voli della low-cost sono disponibili anche presso l’aeroporto di Pisa, da cui sarà nuovamente possibile decollare dalla prossima estate verso Olbia e Nantes.

“Siamo davvero orgogliosi di annunciare oggi l’apertura della nostra diciannovesima base in Europa a Firenze, una città unica al mondo con un panorama artistico culturale senza eguali e con smisurate potenzialità turistiche”, ha dichiarato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea. “La Toscana è una delle regioni più importanti nelle nostre strategie di sviluppo: garantiremo tutto l’anno una maggiore connettività tra lo scalo di Firenze, il resto dell’Italia, le sue isole e mete internazionali, grazie a numerosi collegamenti esclusivi e a tariffe convenienti. Presso lo scalo, dove verranno create numerose nuove posizioni lavorative, saremo in grado di soddisfare le esigenze di viaggio di un numero maggiore di passeggeri, proponendo orari di volo ancora più comodi e offrendo collegamenti verso numerose destinazioni domestiche e internazionali. Infine, non va dimenticato che, con la nostra offerta a livello locale, ci attestiamo come la seconda compagnia a Firenze per numero di destinazioni collegate con voli diretti”.

Le nuove rotte a Firenze, la maggior parte delle quali operate in esclusiva da Volotea, permetteranno di approcciare nuovi mercati internazionali, favorendo la crescita del flusso di turisti incoming a supporto dell’economia locale. L’offerta Volotea presso il capoluogo fiorentino rispecchia perfettamente la strategia della compagnia che, per il 2023, punta a facilitare i viaggi verso le isole e verso l’estero: al Vespucci, più della metà dei posti in vendita (54%) sarà alla volta di Sardegna e Sicilia.

Per il 2023, saranno disponibili collegamenti da Firenze alla volta di Francia (Bordeaux, Tolosa e Nantes), Spagna (Bilbao) e Italia (Palermo, Catania, Bari e Cagliari). Tre nuove rotte verranno annunciate nelle prossime settimane.

“A nome di Volotea vorrei ringraziare tutte le autorità locali e il management di Toscana Aeroporti: siamo estremamente soddisfatti delle sinergie sviluppate e dei partner che abbiamo incontrato a livello locale. L’auspicio è quello di continuare a crescere e creare i presupposti per una collaborazione sempre più proficua e di lunga durata. Naturalmente il ringraziamento più grande va agli oltre 45 milioni di passeggeri che hanno scelto di volare a bordo della nostra flotta a livello internazionale”, ha concluso Carlos Muñoz.

“E’ motivo di grande soddisfazione per noi l’annuncio dell’apertura della nuova base di Volotea che consentirà di ampliare il nostro network e incrementare notevolmente il traffico passeggeri da/per la Toscana. In particolare, le 11 nuove rotte operate da Volotea dall’aeroporto di Firenze rafforzano sempre più la connettività dello scalo con il resto d’Europa. Correva il mese di maggio 2020 quando, dopo solo due giorni dalla fine del lockdown, Volotea fu la prima compagnia aerea ad annunciare la ripresa del volo Pisa-Olbia. Un gesto che ci diede grande fiducia e che oggi, dopo più di due anni, viene riconfermata. L’annuncio di Volotea a Firenze è, quindi, di particolare importanza sia per la rilevanza economica e sociale che porta con sé l’apertura di una nuova base in Toscana, sia perché afferma l’intenso rapporto che stiamo costruendo e consolidando con la compagnia aerea”, ha affermato il Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai.

Dal 2023, Firenze si aggiungerà alle basi già operative del vettore in Italia (Venezia, Verona, Palermo, Napoli, Cagliari e Olbia), Francia (Bordeaux, Lille, Lione, Lourdes, Marsiglia, Nantes, Strasburgo e Tolosa), Spagna (Asturie e Bilbao), Grecia (Atene) e Germania (Amburgo).

“Siamo soddisfatti dell’annuncio di Volotea del nuovo collegamento tra Catania e Firenze a partire dalla prossima primavera. Si tratta di una destinazione molto importante, per la quale ringraziamo la compagnia aerea, che mette in connessione due mete ad alta vocazione turistica, la Sicilia e la Toscana, dando nel contempo una risposta concreta alla richiesta di mobilità dei siciliani che potranno approfittare della nuova tratta per raggiungere il centro Italia agevolmente e a costi contenuti”, hanno commentato il Presidente e l’Amministratore Delegato Sac, Giovanna Candura e Nico Torrisi.

“Prosegue senza sosta il nostro impegno finalizzato allo sviluppo del network”, ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia. “Siamo particolarmente felici dell’avvio dei voli su Firenze: un collegamento fortemente voluto, soprattutto alla luce degli eccellenti rapporti di collaborazione da sempre instaurati, ai più alti livelli, con Toscana Aeroporti con cui operiamo, con grande sinergia, su comuni progetti. Siamo certi che il collegamento incontrerà il favore della clientela, sia toscana, sia pugliese, alla luce della straordinaria attrattività di queste due grandi città a forte vocazione turistica e con un non comune patrimonio storico e culturale”.

Firenze – Bari, dal 07 aprile 2023, 2 volte a settimana da aprile (lunedì e venerdì) e 3 volte a settimana durante l’estate (lunedì, mercoledì e venerdì).

Firenze – Cagliari, dal 6 aprile 2023, 2 volte a settimana da aprile (lunedì e venerdì) e 4 volte a settimana durante l’estate (martedì, giovedì, sabato e domenica).

Firenze – Catania, dal 6 aprile 2023, 4 volte a settimana da aprile (lunedì, giovedì, venerdì e domenica) e 5 volte a settimana durante l’estate (lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica)

Firenze – Palermo, dal 7 aprile 2023, 2 volte a settimana da aprile (lunedì e venerdì) e 3 volte a settimana durante l’estate (lunedì, mercoledì e venerdì).

Firenze – Tolosa, dal 6 aprile 2023, giovedì e domenica

Firenze – Bilbao, dall’8 aprile 2023, martedì e sabato.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)