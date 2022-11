flydubai incrementa il suo network a 113 destinazioni in 53 paesi, tra cui i voli per Milano Bergamo e Cagliari

flydubai, compagnia aerea con sede a Dubai, oggi ha annunciato l’inaugurazione di voli verso sei destinazioni. Questo include voli per Cagliari, Corfù, Hofuf, Krabi, Milano Bergamo e Pattaya a partire dal 2023, così come la ripresa dei voli verso Hofuf dal 24 novembre 2022 che saranno disponibili per la prenotazione su flydubai.com.

Dall’inizio del 2022, flydubai ha inaugurato voli verso più di 20 destinazioni, incluse Pisa e Catania, Osh in Kyrgyzstan così come Samarkand e Namangan in Uzbekistan. L’aggiunta di queste sei rotte comporterà l’espansione del network di flydubai a 113 destinazioni in 53 paesi. Un traguardo importante, rappresentando il più ampio numero di destinazioni che la compagnia offrirà da quando ha iniziato la sua attività.

Commentando l’espansione del network, Ghaith Al Ghaith, Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso di vedere l’espansione del nostro network. L’industria dell’aviazione di Dubai ha affrontato una rapida ripresa e la nostra agilità unita al nostro forte modello aziendale ci ha permesso di aumentare le nostre operazioni e di raggiungere questo traguardo significativo. Con 113 destinazioni ora disponibili per la prenotazione, non vediamo l’ora di offrire ai nostri passeggeri più opzioni per viaggiare attraverso la nostra rete aerea in continua crescita”.

“Milano è la seconda città più grande in Italia e una delle più grandi destinazioni per lo shopping e per il turismo in Europa, mentre Cagliari è il capoluogo della Sardegna ed è ben nota per i suoi molteplici monumenti storici e per le sue meravigliose spiagge. L’isola greca di Corfù è diventata famosa per i suoi paesaggi mozzafiato, un ricco patrimonio multiculturale, mare cristallino e una città storica cosmopolita”, prosegue flydubai.

Commentando l’inaugurazione dei voli verso queste destinazioni, Jeyhun Efendi, Senior Vice President, Commercial Operations and E-commerce flydubai, ha dichiarato: “Siamo emozionati di annunciare l’inaugurazione di voli annuali verso Milano e di voli stagionali estivi verso Corfù in Grecia e Cagliari in Italia. Negli anni abbiamo continuato a vedere richieste in aumento per e da queste aree e non vediamo l’ora di offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio eccezionale”.

Sudhir Sreedharan, Senior Vice President, Commercial Operations (UAE, GCC, Subcontinent and Africa), flydubai ha aggiunto: “ Siamo lieti di offrire ai nostri passeggeri più opzioni per viaggiare con i nostri nuovi voli per Krabi e Pattaya. La Thailandia è sempre stata una scelta molto popolare per i passeggeri provenienti dal Consiglio di cooperazione del Golfo, Comunità degli Stati Indipendenti ed Europa. L’aggiunta di queste due nuove destinazioni conferma il nostro impegno nel prestare servizio a destinazioni poco coperte e non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai nostri passeggeri a bordo”.

Inoltre, la compagnia aerea riprenderà i voli verso Hofun in Arabia Saudita dal 24 Novembre 2022 con un servizio due volte alla settimana.

I voli saranno operativi dai Terminal 2 e 3, Dubai International (DXB). Il codeshare con Emirates su queste rotte offre ai passeggeri più opzioni per le connessioni attraverso l’hub aeroportuale internazionale di Dubai.

Il volo per Milano Bergamo inizierà il 10 marzo 2023 e avrà 5 frequenze settimanali, in incremento poi a 7. Il volo per Cagliari inizierà il 22 giugno 2023, con 3 frequenze settimanali.

(Ufficio Stampa flydubai)