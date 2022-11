ITA Airways: novità sulla After Sales Policy, aumenta la flessibilità dei biglietti di breve e medio raggio in classe Economy

ITA Airways presenta importanti novità sulla “After Sales Policy” dei biglietti sui voli Domestici e su destinazioni di Medio Raggio, garantendo ai clienti maggiore flessibilità anche nelle tariffe più convenienti.

“Per tutti i biglietti ITA Airways emessi a partire dal 26 ottobre, su destinazioni di Breve e Medio Raggio in classe Economy, è ora possibile effettuare il cambio di data, volo e itinerario.

Nel dettaglio, acquistando biglietti in Economy Light ITA Airways, è ora possibile effettuare un cambio biglietto pagando un supplemento di 65 euro, sia su voli Domestici che di Medio Raggio mentre, con la tariffa Economy Classic per il settore Domestico è stata introdotta una riduzione di supplemento per il cambio biglietto da 65 a 30 euro e, per destinazioni di Medio Raggio, il cambio è stato reso completamente gratuito (In tutti i casi, se la classe di prenotazione non fosse disponibile o la tariffa per il nuovo itinerario risultasse più alta, sarà necessario anche il pagamento della differenza tariffaria).

Grazie a questa iniziativa, continua la strategia di ITA Airways che mira ad assicurare ai propri clienti soluzioni sempre più vantaggiose e flessibili”, afferma ITA Airways.

ITA Airways partecipa al World Travel Market Europe a Londra

ITA Airways parteciperà come exhibitor al World Travel Market Europe, l’evento dedicato al leisure travel che si terrà a Londra dal 7 al 9 novembre. Quest’anno alla sua 43ª edizione, l’evento è ospitato nel centro espositivo ExCel e sarà l’occasione per la Compagnia di bandiera italiana di presentare il proprio marchio, il network e il prodotto ai principali protagonisti dell’industria turistica europea e globale.

ITA Airways sarà presente nel Padiglione Italia insieme a ENIT (Ente Nazionale Italiano per il Turismo), agli enti turistici e alle compagnie di viaggio che operano in tutta Italia. Al centro di quest’area, al fianco dall’area Piazza Italia, ci sarà lo stand di ITA Airways (numero EU 200), dove il team locale accoglierà gli ospiti, i tour operator, gli agenti del settore leisure e le società di gestione del travel.

Il World Travel Market di Londra è l’evento internazionale leader nel mercato travel che apre opportunità di business per i professionisti del turismo inbound e outbound. È il luogo principale in cui gli esperti di viaggi si riuniscono per entrare in contatto con le aziende di riferimento nel settore e approfondire le loro attività e i dati sulle destinazioni e i prodotti di tendenza.

“La presenza di ITA Airways avrà come obiettivo quello di promuovere la sua offerta per il mercato britannico, dove la Compagnia di bandiera italiana opera più di 90 voli settimanali di andata e ritorno tra Londra e i suoi due hub: Roma Fiumicino e Milano Linate. Anche l’impegno nel campo della sostenibilità sarà al centro delle attività della Compagnia al World Travel Market: l’obiettivo di ITA Airways è infatti quello di diventare uno dei vettori aerei più ‘green’ d’Europa entro il 2026, con l’80% della flotta dotata di aeromobili di nuova generazione. Gli Airbus A220 e A350, di recente introduzione, consentono infatti ad ITA Airways di disporre di una flotta moderna ed environment-friendly, dotata di tecnologie all’avanguardia e di beneficiare di una riduzione del 25% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2.

Sono due i collegamenti giornalieri da Roma e Milano Linate per Londra Heathrow, per un totale di 28 voli settimanali di andata e ritorno rispettivamente da Roma FCO e Milano LIN, e 36 voli settimanali di andata e ritorno da Milano LIN per l’aeroporto di London City. L’offerta multipla degli hub di Roma Fiumicino e Milano Linate permetterà a ITA Airways di essere il vettore di riferimento dal Regno Unito verso l’Italia e oltre.

Il Regno Unito è uno dei mercati più strategici per la Compagnia in Europa. ITA Airways continua a investire nel mercato britannico anche attraverso la campagna pubblicitaria multicanale che sarà on-air a Londra fino al 1° dicembre. Declinata sul claim “Destination: You”, la nuova campagna sarà visibile sugli schermi digitali delle principali stazioni ferroviarie e metropolitane della città, tra cui Waterloo, Bond Street, Euston, Kings Cross, Piccadilly Circus e nell’imponente edificio NOW di Tottenham Court Road. Sarà inoltre avviata un’incisiva campagna di banner pubblicitari online”, afferma ITA Airways.

“Accanto alla nuova iniziativa pubblicitaria, debutta l’esclusiva offerta commerciale che ITA Airways ha dedicato ai propri clienti nel Regno Unito, e che prevede tariffe speciali per volare da Londra verso selezionate destinazioni in Italia a partire da 90 sterline all-inclusive fino al 17 novembre 2022.

ITA Airways continua inoltre ad ampliare il proprio network intercontinentale: nella stagione invernale la Compagnia servirà un totale di 51 destinazioni, di cui 9 intercontinentali, 22 internazionali e 20 domestiche e si concentrerà soprattutto sul progetto di espansione del lungo raggio con alcune nuove importanti rotte come Nuova Delhi, Maldive (Malé) e Tokyo-Haneda, che si aggiungono a quelle per New York, Los Angeles, Boston, Miami, Buenos Aires e San Paolo inaugurate dall’inizio dell’anno.

Tutti i voli ITA Airways possono essere acquistati sul sito ita-airways.com, presso il Call Center ITA Airways, le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)