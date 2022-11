Il Gruppo LATAM completa la ristrutturazione con una solida posizione finanziaria e la rete più estesa del Sud America

LATAM Airlines, principale gruppo di compagnie aeree in America Latina, ha annunciato ieri di aver completato con successo il processo di ristrutturazione finanziaria negli Stati Uniti, avviato volontariamente a maggio 2020 per ridurre il proprio debito, accedere a nuove fonti di finanziamento e trasformare la propria attività, in risposta alla pandemia globale.

“Dopo aver mantenuto la sua posizione di leader, ottenendo significativi risparmi sui costi, LATAM, dalla riorganizzazione, esce come un gruppo più efficiente, con una flotta più moderna, con la rete di collegamenti più estesa del Sud America e il più grande programma di fidelizzazione del continente.

Con oltre 2,2 miliardi di dollari di liquidità, circa 3,6 miliardi di dollari in meno di debito a bilancio (equivalente a una riduzione del 35% del debito rispetto al periodo di precedente all’ingresso al processo) e il sostegno di importanti azionisti attuali e nuovi, LATAM è pronta a riaffermare la sua leadership in America Latina, puntando anche sulla sostenibilità a lungo termine”, afferma LATAM Airlines Group.

“La giornata di ieri ha segnato un traguardo importante per LATAM e per i nostri stakeholder. Siamo lieti di aver completato una trasformazione significativa e di essere usciti dal processo di ristrutturazione finanziaria con una posizione finanziaria rafforzata e un rinnovato impegno per l’eccellenza operativa. Come gruppo, con un team di 30.000 dipendenti e una rete ineguagliabile, non vediamo l’ora di continuare a offrire ai passeggeri la migliore alternativa per viaggiare da, verso e all’interno del Sud America e di supportare i vari paesi dove operiamo e i loro diversi interessi”, ha affermato Roberto Alvo, CEO di LATAM Airlines Group.

“Il Gruppo LATAM offre una proposta di valore unica:

Rete: LATAM è il gruppo di compagnie aeree leader in America Latina, con filiali che operano in cinque mercati nazionali dell’area: Brasile, Cile, Colombia, Ecuador e Perù, nonché con collegamenti internazionali in America Latina verso l’Europa, Stati Uniti e i Caraibi, Oceania e presto l’Africa, poiché LATAM Airlines Brazil riprenderà la rotta San Paolo-Johannesburg a metà del 2023. Il gruppo ha raggiunto 144 destinazioni in 22 paesi a ottobre e prevede di chiudere l’anno con un’operatività globale (misurata in kilometri posti disponibili, ASK) di oltre l’85% rispetto al 2019. Tra il 2021 e il 2022, il gruppo ha aggiunto 10 nuove destinazioni in Brasile e prevede di aggiungerne altre 36 entro il 2023.

LATAM Cargo: LATAM Cargo e le filiali cargo sono protagoniste di un piano espansione che consentirà loro di aumentare le rispettive flotte da 11 Boeing 767-300F nel 2019 a un totale di 20 aeromobili 767-300F nel 2024, migliorando così le alternative di trasporto per i clienti.

Joint Venture con Delta: di recente, il Gruppo LATAM ha realizzato una joint venture con Delta che consentirà ai passeggeri di raggiungere più di 300 destinazioni tra Stati Uniti/Canada e Sud America (Brasile, Cile, Colombia, Paraguay, Perù e Uruguay). L’accordo consentirà alle compagnie aeree di aumentare il loro livello di cooperazione in questi mercati, determinando un maggior numero di rotte, maggiori e migliori collegamenti e il rafforzamento dei vantaggi del programma di fidelizzazione.

Flotta: LATAM ha stipulato accordi con Airbus per acquisire entro il 2029 un totale di 87 aeromobili della famiglia A320neo, che sono più efficienti nei consumi del 20%.

Programma di fidelizzazione: con 39 milioni di membri, LATAM Pass è il più grande programma fedeltà del Sud America e il settimo più grande al mondo”, prosegue LATAM Group.

“La leadership del Gruppo LATAM in America Latina e il suo solido piano aziendale hanno permesso di completare la sua ristrutturazione con il supporto di nuovi importanti azionisti, tra cui Sixth Street, Strategic Value Partners e Sculptor Capital Management, e dei suoi azionisti strategici storici, Delta, Qatar e la famiglia Cueto.

Il 15 novembre 2022 si terrà un’Assemblea Straordinaria degli Azionisti per rinnovare il Consiglio di Amministrazione di LATAM Airlines Group SA”. conclude LATAM Group.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Photo Credits: LATAM Airlines Group)