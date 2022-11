Airbus lancia la nuova Skywise eXperience per estendere ulteriormente la piattaforma digitale

Airbus sta estendendo ulteriormente le capacità della sua piattaforma digitale Skywise per i clienti delle compagnie aeree. Il nuovo “Skywise Core [X]” integra l’offerta Skywise Core esistente (ora denominata Skywise Core Origin) con pacchetti opzionali per i clienti per accelerare il loro percorso di trasformazione digitale.

“Più di 10.000 aeromobili sono già collegati alla piattaforma dati Skywise. Questo grande successo è una forte motivazione per noi per sviluppare ulteriormente le capacità della piattaforma e offrire sempre più strumenti alla Skywise-User-Family”, afferma Lionel Rouby, Senior Vice President, Customer Services Innovation and Digital Solutions at Airbus. “Dopo cinque anni di attività di successo, stiamo implementando diverse nuove funzionalità in seguito allo scambio continuo con i nostri clienti e al loro crescente utilizzo di Skywise nelle operazioni quotidiane”.

L’offerta offre strumenti e funzionalità aggiuntivi che consentono agli utenti di eseguire azioni più avanzate sui propri dati, operational applications, powerful data driven decisions. Un elemento chiave sarà la capacità di simulare scenari “What-If” e di inviare i dati da Skywise a sistemi esterni come maintenance information systems o Enterprise Resource Planning (ERP) e molti altri in tempo reale.

Oltre a tali strumenti tecnici, la soluzione offre servizi aggiuntivi come una serie di Collaboration Projects, advanced sensor data decoding, Academy training e molto altro. Un aggiornamento Skywise Core [X] sarà offerto gratuitamente per un periodo di due anni a tutti i clienti che effettueranno un nuovo aircraft firm order.

(Ufficio Stampa Airbus)