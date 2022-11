News Brevi – 04.11.2022

WIZZ AIR NOMINATA COMPAGNIA AEREA DELL’ANNO PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE AI WORLD AVIATION AWARDS – Wizz Air è stata nominata Compagnia aerea dell’anno per la sostenibilità ambientale globale in occasione dell’inaugurazione del CAPA (Centre for Aviation) Asia Aviation Summit and Sustainability Expo a Singapore. La compagnia aerea ha, inoltre, ricevuto il riconoscimento di Compagnia aerea dell’anno per la sostenibilità ambientale nell’area EMEA. I CAPA Environmental Sustainability Awards for Excellence premiano le compagnie aeree e gli aeroporti che pongono il cambiamento climatico in primo piano nella loro attività e si impegnano per la neutralità delle emissioni di carbonio. I premi sono ricercati in modo indipendente dagli analisti di CAPA e dagli strateghi della riduzione delle emissioni di carbonio, Envest Global. CAPA, che fa parte di Aviation Week Network, è una delle fonti di informazioni di mercato più affidabili al mondo per il settore dell’aviazione e dei viaggi. “Wizz Air è orgogliosa di avere le più basse emissioni di CO2 per passeggero-chilometro in Europa e si impegna a ridurre ulteriormente le proprie emissioni di CO2 del 25% entro il 2030. Nell’ambito del nostro ambizioso piano di rinnovamento della flotta, la compagnia aerea ha aggiunto continuamente nuovi Airbus A321neo alla sua flotta e attualmente gestisce una delle flotte più giovani e più efficienti dal punto di vista dei consumi al mondo, con un’età media di 4,6 anni”, afferma Wizz Air. József Váradi, Chief Executive Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo davvero onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento da parte di CAPA, che nomina Wizz Air come la compagnia aerea più sostenibile dal punto di vista ambientale non solo in Europa, ma anche a livello globale. Quando si tratta di decarbonizzare l’aviazione, Wizz Air si concentra sulla tecnologia e sulle innovazioni disponibili qui e ora. Siamo certi che investendo negli aeromobili e nei motori più moderni saremo in grado di ridurre costantemente l’impronta di carbonio dei passeggeri e di raggiungere l’obiettivo di riduzione dell’intensità di CO2 entro il 2030 e oltre”. CAPA – Centre for Aviation, ha commentato: “Wizz Air ha dimostrato di essere un leader nello spazio aereo della sostenibilità ambientale. I risultati dei rapporti di benchmarking sulla sostenibilità ambientale delle compagnie aeree di CAPA, sia nel 2021 che nel 2022, vedono Wizz Air tra i vettori più performanti nella maggior parte delle categorie. È nostro piacere premiare Wizz Air come compagnia aerea sostenibile dell’anno per l’area EMEA e globale di CAPA”.

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSA L’ESERCITAZIONE “HEAVY ALLOY 22” – Dal 10 al 28 ottobre si è svolta l’esercitazione Heavy Alloy 22, a guida della 46ª Brigata Aerea, con lo scopo di verificare ed incrementare l’interoperabilità nel campo del trasporto aereo tra le due nazioni partecipanti, Italia e Belgio, aderenti entrambe all’EATC (European Air Transport Command – Comando Europeo per il Trasporto Aereo). All’esercitazione hanno preso parte cinque velivoli, di cui un C-130J e C-27J della 46^ Brigata Aerea e tre A-400M della Belgian Air Force. L’area delle operazioni, oltre al “cielo campo” della base aerea di Pisa, ha interessato gli aeroporti militari di Frosinone, Piacenza, Aviano e Cervia, e le zone di lancio in periferia di Lucca, Siena e Aviano. Con l’obiettivo di standardizzare le operazioni di trasporto aereo intra-theater (in teatro) e condividere tecniche e tattiche di volo, sono state effettuate missioni di navigazione tattica a bassa quota, navigazioni notturne, atterraggi tattici su piste normali e in erba, aviolanci di materiali e personale. All’esercitazione ha assicurato un concreto supporto anche la Brigata Paracadutisti Folgore dell’Esercito Italiano che ha fornito il personale da aviolanciare, nonché ha reso disponibile i materiali e le aree di lancio necessari all’organizzazione e alla messa in sicurezza (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

QANTAS MIGLIORA LE PROPRIE PERFORMANCE DOMESTICHE – I clienti Qantas hanno avuto più voli in orario e meno cancellazioni a ottobre, poiché le performance domestiche del vettore nazionale hanno continuato a crescere. I dati sui voli domestici per il mese di ottobre mostrano che le cancellazioni di voli sono ulteriormente diminuite, fino al 2,2%, e ora sono al di sotto dei livelli pre-COVID. I mishandled bags sono rimasti stabili a 6 passeggeri su 1.000, tornando quasi ai livelli pre-COVID. La on time performance continua a migliorare, con il 74% dei voli in partenza in orario, rispetto al 69% di settembre. Le condizioni meteorologiche estreme, comprese le inondazioni nel NSW e nel Victoria, hanno influito sulla puntualità di 3 punti percentuali nel mese. Il Gruppo sta investendo 200 milioni di dollari per reclutare personale aggiuntivo e mantenere in standby 20 aeromobili aggiuntivi che possono essere chiamati per ridurre i ritardi e le cancellazioni.

HOPE-LUCCA COMICS 2022: L’AERONAUTICA MILITARE PARTECIPA CON LA COLLANA “CENTO ANNI DI AERONAUTICA MILITARE A FUMETTI” – Dal 29 ottobre al 1° novembre l’Aeronautica Militare ha partecipato al festival “HOPE – Lucca Comics & Games 2022” , dove ha presentato la collana a fumetti “Centenario Aeronautica Militare”, realizzata dall’Ufficio Storico della Forza Armata per rendere omaggio agli aviatori di ieri e di oggi in vista dell’anniversario dei cento anni della sua fondazione (28 marzo 2023). Il 30 ottobre si è svolta all’Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca una breve presentazione a cura del vice Capo del 5° Reparto-Comunicazione dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Colonnello Rosario D’Auria, del direttore artistico della collana, Francesco Archidiacono, dell’autore e sceneggiatore Paolo Nurcis, e del fumettista e autore Marco Trecalli, che hanno illustrato le caratteristiche della collana a fumetti. “Questo progetto editoriale, composto da 12 graphic novels, è una delle numerose iniziative attraverso cui l’Aeronautica Militare sta diffondendo la cultura aeronautica sul territorio, avvicinando così soprattutto i più giovani ai valori e alle tradizioni che hanno contraddistinto la storia della Forza Armata”, ha precisato nel corso del suo intervento il Col. Rosario D’Auria. “Proprio in quest’ottica è nata l’idea di una serie di racconti a fumetti, messi su carta grazie all’abilità di giovani sceneggiatori, disegnatori, coloristi e copertinisti. Una peculiarità di questa collana – di cui tre fumetti già sono disponibili e gli altri verranno pubblicati entro il 2023 – è che in ognuno di essi è utilizzata una cifra stilistica originale, propria degli autori e disegnatori che lo hanno realizzato, affinché l’opera acquisisse una maggiore ricchezza e profondità. Il merito del direttore artistico è quello di essere riuscito a raccordare efficacemente in un’unica collana volumi con stili così diversi”. Ali su El Alamein è il primo volume della collana, “In volo per la vita” il secondo volume. Il terzo fumetto pubblicato è “Il ritorno degli Eroi”. Nel corso dell’evento sono poi state date da parte del direttore artistico alcune anticipazioni sulle prossime pubblicazioni della Collana: “Incursori”, “Firestorm”, “Fulco!” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR FRANCE: NUOVI PIATTI PER LE CABINE LA PREMIERE E BUSINESS A LUNGO RAGGIO – Da novembre 2022 a febbraio 2023, Air France offrirà nuovi Michelin-starred dishes dei migliori chef francesi Arnaud Lallement e Michel Roth nelle sue cabine a lungo raggio La Première e Business. Lavorando con prodotti di stagione accuratamente selezionati, i rinomati chef stellati Michelin hanno creato sapori raffinati che i clienti della compagnia aerea potranno gustare nei prossimi mesi. Con questo nuovo servizio di ristorazione, Air France continua a offrire il meglio della raffinata cucina francese a bordo. Nella cabina La Première, lo chef tre stelle Michelin Arnaud Lallement propone una cucina gourmet contemporanea e ricca di sapori. Ospite del Servair Culinary Studio, ha preparato un appetizer, due starters e otto piatti che vengono progressivamente svelati nel menu della cabina più esclusiva della compagnia aerea. “Per Air France volevo promuovere la cucina stagionale, fare ciò che mi viene completamente naturale, e offrire piatti tramandatimi da mio padre”, ha affermato Arnaud Lallement. La cabina La Première è disponibile questo inverno su voli selezionati per Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, Washington-DC (Stati Uniti), Città del Messico (Messico), Abidjan (Costa d’Avorio), Johannesburg (Sud Africa) , Dubai (Emirati Arabi Uniti), San Paolo (Brasile) e Singapore. Nella cabina Business, Michel Roth, chef stellato Michelin, Bocuse d’Or e Meilleur Ouvrier de France, propone una nuova serie di piatti raffinati. Prodotti in collaborazione con Servair, otto gustosi piatti verranno gradualmente svelati per un piacere culinario ottimale a bordo. “La mia cucina, autentica, semplice e attenta è, come Air France, profondamente radicata nel suo patrimonio e mostra un grande rispetto per i sapori dei prodotti”, ha affermato Michel Roth. Nell’ambito della lotta allo spreco alimentare, i clienti Air France possono ora preselezionare un pasto caldo nella cabina Business prima del viaggio. Questo servizio unisce la garanzia di disponibilità con consumi più equi a bordo. Air France si impegna inoltre a offrire carne, latticini e uova al 100% francesi su tutti i suoi voli in partenza da Parigi, nonché pesce proveniente da una pesca sostenibile, a partire da ora nelle cabine La Première e Business e in tutte le sue cabine entro la fine del l’anno.

EUROWINGS: PROSEGUONO GLI “SNEAKER FRIDAYS” – Venerdì 4 novembre gli equipaggi e i team della compagnia aerea tedesca indosseranno scarpe sportive bianche con il logo Eurowings con le loro divise. Con la terza edizione dei suoi “Sneaker Flydays”, la compagnia aerea di Lufthansa Group festeggia già il suo millesimo volo con scarpe sportive. Tra i pionieri tra le compagnie aeree che hanno integrato le scarpe da ginnastica a bordo nei codici di abbigliamento delle loro uniformi ci sono l’ucraina SkyUp Airlines, l’islandese Play e il vettore giapponese Zipair. Eurowings ha deliberatamente dichiarato i suoi “Sneaker Flydays”, che attualmente si svolgono il primo venerdì di ogni mese, in una fase di prova. In primo luogo, la compagnia aerea di Lufthansa Group vuole analizzare le reazioni del proprio personale e dei propri clienti. Se il feedback sulle sneakers rimane così positivo, Eurowings sta valutando di aumentare la frequenza degli “Sneaker Flydays” nel nuovo anno. Sneakers al posto dei tacchi alti. Con questa campagna, Eurowings vuole soddisfare il desiderio dei dipendenti di un compagno di viaggio sportivo. In segno di apprezzamento per tutte le miglia extra che i dipendenti di Eurowings hanno percorso durante la pandemia, a settembre ogni dipendente ha ricevuto scarpe da ginnastica gratuite dal partner di cooperazione Puma. Da allora, le sneakers total white con il logo Eurowings possono essere indossate non solo in privato e in ufficio, ma anche a bordo dei voli Eurowings, sempre in determinati venerdì, i cosiddetti “Sneaker Flydays”. Oltre a Eurowings Germany, anche Eurowings Europe partecipa anche agli “Sneaker Flydays”, con basi a Maiorca, Stoccolma, Praga, Salisburgo e Pristina.

DELTA TORNA AL CES 2023 – Delta tornerà sul palco del CES® 2023 per condividere come l’innovazione sta costruendo un viaggio e un mondo più connessi, aprendo il C Space program di quest’anno. Il CEO di Delta, Ed Bastian, si unirà al CEO di MediaLink, Michael E. Kassan, sul palco il 5 gennaio a Las Vegas per discutere i modi in cui Delta e altri brand stanno combinando la tecnologia per conoscere e servire meglio i propri clienti, coinvolgendo i loro membri con esperienze sempre più personalizzate. “Mentre usciamo da tre anni di trasformazione, il potere della connessione umana non è mai stato così importante e il ruolo di Delta nel consentire tali connessioni è significativo e necessario”, ha affermato Bastian. “Torneremo al CES nel 2023 per mostrare come stiamo guidando la trasformazione dei viaggi che abbiamo promesso nel 2020 e per condividere dove stiamo andando come impareggiabili compagni di viaggio per i nostri clienti e per il mondo”. Delta lavora costantemente per soddisfare la richiesta dei clienti di partecipare ai più grandi eventi del mondo e da tempo supporta il CES con più voli e rotte aggiuntive dai mercati chiave. Quest’anno, Delta offrirà voli aggiuntivi per Las Vegas da 16 città degli Stati Uniti e tre hub internazionali. La compagnia aerea volerà anche direttamente da località come Austin, Fort Lauderdale, Orlando, Orange County, San Diego e San Jose, città che Delta normalmente non serve senza scalo da Las Vegas.