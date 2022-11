Austrian Airlines: atterra a Vienna il secondo A320neo

La flotta di Austrian Airlines sta crescendo con quattro A320neo nuovi di fabbrica. Il 20 ottobre il primo A320neo di Austrian Airlines è decollato per il suo primo volo commerciale diretto a Londra (leggi anche qui). Il secondo A320neo è atterrato a Vienna Airport oggi, 4 novembre, alle 12:00. ora locale con numero di volo OS1472.

L’aereo, con registrazione OE-LZO, è stato prelevato da un team di Austrian presso lo stabilimento Airbus di Tolosa e trasferito nella sua nuova casa. Nelle prossime settimane verranno effettuati i lavori di cabin refurbishment and painting.

Come il primo aeromobile con registrazione OE-LZN, anche il secondo A320neo prenderà il nome da un parco nazionale austriaco e sarà operato in futuro con il nome “Seewinkel” sulle rotte continentali, principalmente su Londra, Berlino, Francoforte e Amsterdam. Il primo volo passeggeri commerciale è previsto per dicembre. La consegna dei prossimi due Neo è prevista per la primavera del 2023.

Rispetto al modello precedente, l’aereo è fino al 20% più efficiente nei consumi e circa il 50% più silenzioso, e offre anche un maggiore comfort di viaggio. Grazie alla sua innovativa cabina Airspace, i passeggeri beneficeranno di più spazio personale e di una maggiore capacità per il bagaglio a mano. Inoltre, un nuovo concetto di illuminazione assicura un senso di benessere a bordo.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)