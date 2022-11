Gulfstream Aerospace consegna un G600 a Thrive Aviation

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi di aver consegnato un Gulfstream G600 alla private jet charter company Thrive Aviation.

“L’aggiunta dell’aeromobile Gulfstream di nuova generazione segna l’espansione di Thrive nel long-range, on-demand private charter market.

Questo G600, progettato e costruito nella Gulfstream advanced manufacturing facility presso la sua sede a Savannah, è stato allestito presso il Gulfstream Dallas completions center. Inoltre, il Gulfstream Customer Support fornirà assistenza al G600 di Thrive presso il nuovo Mesa Service Center in Arizona, vicino alla Thrive’s Henderson base, Nevada”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Apprezziamo la fiducia che Thrive ha riposto in Gulfstream mentre entrano in un nuovo segmento della loro attività con il G600”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Il G600 è perfettamente adatto alla missione di Thrive e offre ai propri clienti un nuovo accesso agli ultimi progressi in termini di sicurezza e performance, insieme all’impareggiabile Gulfstream Cabin Experience”.

“L’aggiunta del Gulfstream G600 alla nostra flotta si basa sulla nostra eredità di lusso, sicurezza ed esperienze elevate senza precedenti”, ha affermato Vitali Lapko, co-fondatore di Thrive Aviation. “Il G600 aiuta a portare i nostri servizi a un nuovo livello e ci sono sicuramente molti viaggi memorabili davanti a tutti noi”.

“Il G600 può percorrere 6.600 miglia nautiche/12.223 chilometri a Mach 0,85 o 5.600 nm/10.371 km a Mach 0,90, il tutto dimostrando un’impressionante efficienza nei consumi. Gli interni pluripremiati del velivolo sono caratterizzati da livelli di rumorosità molto bassi, low cabin altitude, 100% fresh air con plasma ionization clean air system e abbondante luce naturale da 14 finestrini ovali panoramici Gulfstream, i più grandi del settore.

La cabina altamente personalizzabile e flessibile del G600 ha vinto l’International Yacht & Aviation Award 2018 for private jet design, mentre i suoi mission-specific seating hanno vinto il massimo dei voti nella product category della competizione. Ad oggi, l’aereo ha stabilito più di 35 city-pair speed records in tutto il mondo.

È possibile accedere alla flotta di Thrive Aviation, incluso il G600, tramite contratto diretto o tramite una varietà di industry brokerage, membership, and jet card partnerships”, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace – Photo Credits: Gulfstream Aerospace)