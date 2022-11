News Brevi – 05.11.2022

NORWEGIAN HA TRASPORTATO 1,9 MILIONI DI PASSEGGERI A OTTOBRE – A ottobre Norwegian ha trasportato 1,9 milioni di passeggeri e ha ottenuto un load factor dell’86%. “Siamo soddisfatti di aver consegnato un altro mese forte in termini di dati di traffico. I nostri passeggeri hanno particolarmente apprezzato le rotte verso le nostre numerose e popolari destinazioni di vacanza. Ad esempio, più di mezzo milione di viaggiatori nordici ha scelto di volare con Norwegian nel Mediterraneo. Questo dimostra che abbiamo un’offerta di prodotti che i nostri clienti apprezzano molto”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Norwegian ha trasportato 1.885.606 passeggeri a ottobre, il 57% in più rispetto a ottobre dello scorso anno. Il load factor in ottobre è stato dell’85,8%. Ad ottobre Norwegian ha operato in media 67 aeromobili e il 99,4% dei voli di linea è stato completato. La puntualità, misurata dal numero di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario programmato, è stata dell’84,2%. “Dato l’attuale contesto macroeconomico, riconosciamo che la domanda rallenterà nella prossima stagione invernale. Grazie alla buona collaborazione con colleghi e sindacati, nonché a condizioni di leasing flessibili, Norwegian è ben posizionata per affrontare questo periodo più tranquillo. Inoltre, siamo fiduciosi che la nostra offerta di prodotti si adatti bene alle preferenze dei nostri viaggiatori e che ciò contribuirà positivamente a conquistare quote di mercato”, ha affermato Karlsen. Sulle rotte domestiche in Norvegia, i viaggiatori beneficiano ora di una scelta aggiuntiva, flessibilità e viaggi senza soluzione di continuità grazie alla cooperazione tra Norwegian e Widerøe. Norwegian sta attualmente reclutando 700 nuovi colleghi per la stagione estiva 2023, quando Norwegian offrirà sia nuove rotte che maggiori frequenze.

EMIRATES CELEBRA 15 ANNI DI OPERAZIONI IN BRASILE – Emirates celebra 15 anni di collegamento tra Brasile e Dubai e il resto del mondo. Dall’ottobre 2007, quando Emirates ha lanciato i suoi servizi per il Brasile, più di 3,6 milioni di passeggeri hanno usufruito dei servizi della compagnia aerea sui voli da e per i suoi due gateway nel paese, San Paolo e Rio de Janeiro. “Il volo inaugurale di Emirates per San Paolo, EK261, ha fatto la storia non solo segnando l’incursione della compagnia aerea in Sud America, ma ha anche reso la compagnia aerea con sede a Dubai un precursore nel collegamento tra il Medio Oriente e il continente. La compagnia aerea ha introdotto i primi voli diretti in assoluto offerti da un vettore tra le due vaste regioni, rendendo il Brasile la porta d’ingresso in Sud America, anche per i viaggiatori in Uruguay, Paraguay, Cile e Perù. Nel 2012 Emirates ha anche iniziato le operazioni verso il suo secondo gateway in Brasile, Rio de Janeiro. La compagnia aerea ha iniziato le sue operazioni a San Paolo con sei voli a settimana e nel marzo 2017 Emirates ha operato il primo volo commerciale di un Airbus A380 verso il Sud America, atterrando all’aeroporto internazionale di San Paolo. Emirates attualmente opera voli giornalieri tra San Paolo e Dubai, collegando i passeggeri a oltre 130 destinazioni nella sua rete mondiale. I brasiliani possono visitare Dubai senza problemi con il visto all’arrivo. Emirates SkyCargo ha anche svolto un ruolo importante nel collegare il Brasile al mondo, con il vettore che ha trasportato oltre 57.000 tonnellate di esportazioni dall’inizio delle operazioni. Dal 2016, Emirates e la compagnia aerea low cost GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA (GOL) hanno offerto ai clienti di entrambe le compagnie aeree numerosi vantaggi, incluso l’accesso a destinazioni aggiuntive sulle reti di entrambe le compagnie aeree, nonché vantaggi per i membri dei programmi Skywards e GOL Smiles”.

IAE: CHINA EASTERN AIRLINES ESPANDE IL FHA PER I MOTORI9 V2500 – Pratt & Whitney ha annunciato oggi che China Eastern Airlines ha esteso il suo Fleet Hour Agreement (FHA) per oltre 100 dei suoi motori V2500, che equipaggiano 50 aeromobili Airbus A320/A321ceo. L’accordo include EngineWise® Data by ADEM™ (Advanced Diagnostics and Engine Monitoring) services per fornire il monitoraggio in volo. Il motore V2500 altamente versatile e collaudato è offerto tramite IAE International Aero Engines AG (IAE), un multinational aero engine consortium composto dagli azionisti Pratt & Whitney, Pratt & Whitney Aero Engines International GmbH, Japanese Aero Engines Corporation e MTU Aero Engines. Lo Shanghai Engine Center (SEC), una joint venture tra China Eastern e Pratt & Whitney, è ben attrezzato per servire i motori V2500 della compagnia aerea. Costituito nel 2007 e aperto nel 2009, SEC rappresenta il rapporto di lunga data tra China Eastern e Pratt & Whitney. SEC è diventato una importante maintenance, repair and overhaul (MRO) facility nella regione con capacità crescenti, tra cui Line Maintenance Service for Pratt & Whitney GTF engines, recentemente certificato dalla Civil Aviation Administration of China. “China Eastern e Pratt & Whitney sono importanti collaboratori lungo l’industrial chain”, afferma Cheng Guowei, executive vice president, China Eastern Airlines. “Siamo lieti di firmare il primo aviation order al CIIE 2022 con Pratt & Whitney e IAE, aprendo un nuovo capitolo nella nostra collaborazione. L’FHA aiuterà China Eastern a mantenere la nostra flotta in ottime condizioni tecniche e di aeronavigabilità, per offrire piacevoli esperienze di volo ai nostri passeggeri”. Con base a Shanghai, China Eastern è una delle più grandi compagnie aeree cinesi e un cliente a lungo termine di Pratt & Whitney. La compagnia aerea ha ricevuto il suo primo velivolo MD-90 alimentato dai motori V2500 nel 1997 e attualmente opera più di 100 aeromobili Airbus A320/A321ceo con motori V2500. Quasi tutti sono coperti da un FHA. “China Eastern è un nostro cliente e collaboratore molto apprezzato con importanza strategica”, ha affermato Lori Liu, president, Pratt & Whitney China. “L’estensione dell’FHA è un altro voto di fiducia nella nostra solida offerta di servizi, con un valore aggiunto comprovato per i clienti delle compagnie aeree”. Pratt & Whitney e IAE forniscono servizi avanzati per V2500 passenger and freighter customers, che possono essere personalizzati per soddisfare le esigenze dei clienti. Con long-term agreements, fixed price services and transactional solutions, l’azienda offre una varietà crescente di opzioni. Il motore V2500 è inoltre supportato da una consolidata rete globale di 17 strutture per MRO, comprese nove strutture partner IAE, di cui tre gestite da Pratt & Whitney e dalle sue joint venture. Il V2500 offre performance comprovate. Dalla sua entrata in servizio nel 1989, più di 7.800 motori V2500 hanno equipaggiato quasi 3.500 aeromobili, con circa 150 operatori in 80 paesi. In totale, il V2500 ha equipaggiato più di 135 milioni di voli e accumulato oltre 250 milioni di engine flight hours.

CONDOR RIPRENDE I VOLI PER ANTALYA – Condor riprenderà i collegamenti con Antalya. Un A320 Condor porterà i viaggiatori ogni giorno da Dusseldorf e Francoforte alla soleggiata città turca. Ralf Teckentrup, CEO di Condor: “Non vediamo l’ora di portare nuovamente i nostri ospiti in Turchia la prossima estate da due aeroporti tedeschi. Con i collegamenti giornalieri con la popolare destinazione turistica, stiamo ampliando il nostro portafoglio di sun destinations intorno al Mar Mediterraneo”. Condor ha volato l’ultima volta per la destinazione nel settembre 2020. Inoltre, con l’inizio del 2022/23 winter flight schedule, gli ospiti Condor in Business Class e Premium Economy Class sui voli a lungo raggio potranno scegliere tra nuovi menù. Gli ospiti possono anche preordinare i pasti sulle rotte a corto e medio raggio. In Economy Class è possibile aggiungere piatti e snack Taste the World a pagamento fino a 24 ore prima della partenza. Uno spuntino è già incluso nella tariffa Economy Best. In Business Class è possibile una selezione gratuita fino a 24 ore prima della partenza. Condor sta anche adattando le sue uniform guidelines: dal 1 novembre 2022, i membri dell’equipaggio a bordo avranno maggore libertà individuale e indipendente dal genere, che consentirà loro anche di avere il proprio stile. A tal fine sono state riviste le company guidelines. “Condor è sinonimo di diversità. Con la forma più aperta delle uniform guidelines, diamo ai membri del nostro equipaggio l’opportunità di esprimere la propria personalità in modo più individuale attraverso il proprio stile, anche a bordo. Allo stesso tempo, l’uniformità della nostra brand identity rimane invariata grazie a linee guida chiare e uniformi”, afferma Christian Schmitt, COO and Accountable Manager of Condor.

LEONARDO PRESENTA IL CORMORAN TROPHY A RCAF E USCG – Leonardo ha consegnato il Cormorant Trophy Award alla Royal Canadian Air Force e alla US Coast Guard per il riuscito salvataggio di 31 sopravvissuti dal peschereccio Atlantic Destiny. All’inizio di ottobre, si è svolta la cerimonia del Cormorant Trophy Award, che celebra l’eccellenza e il coraggio nelle missioni, durante il Defence Security (DEFSEC) Atlantic event. “Il premio è stato assegnato sia alla RCAF che all’USCG per il successo del salvataggio di 31 sopravvissuti dal peschereccio Atlantic Destiny. Operando in condizioni meteorologiche avverse con distanze estreme dalla costa alla scena, l’equipaggio ha rischiato la vita per garantire la sicurezza degli altri. La missione di salvataggio fornisce un promemoria molto reale di ciò che facciamo come Leonardo, producendo velivoli salvavita con incredibili capacità di salvataggio”, afferma Leonardo.

GE AEROSPACE PROSEGUE IL SUO SUPPORTO AGLI STUDENTI – GE Aerospace ha annunciato che ha aperto il processo di candidatura per borse di studio attraverso il Greater Cincinnati African American Scholarship Fund (GCAASF). Per l’anno accademico 2023-24 verranno assegnate fino a dieci borse di studio che vanno da $2.000 a $10.000. “È un onore supportare questi studenti mentre conseguono i diplomi universitari”, ha affermato Tony Mathis, Presidente e CEO di GE Edison Works. “GE ha una lunga storia nel fornire borse di studio universitarie e opportunità di carriera a studenti di diversa estrazione. Siamo fiduciosi che queste borse di studio saranno di grande aiuto per gli studenti mentre perseguono i loro diplomi universitari”.

NUOVA IMPORTANTE CONSEGNA PER ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS – Rolls-Royce ha commissionato con successo i primi sei Kinetic PowerPacks mtu per proteggere uno dei più grandi supercomputer del mondo situato presso la King Abdullah University for Science and Technology (KAUST) in Arabia Saudita. Il sistema di alimentazione sicuro e completamente personalizzato è dotato di dynamically rotating kinetic energy accumulators, fornendo alimentazione ininterrotta allo Scientific Computing Data Center dell’università, che ospita il supercomputer. Il successo della messa in servizio delle prime sei unità segna una pietra miliare significativa del progetto verso l’eventuale messa in servizio di 12 MTU Kinetic PowerPack in totale che sono stati consegnati per il KAUST’s Scientific Computing Data Center upgrade. “Il lavoro completato su questo complesso ordine di progettazione e costruzione per KAUST è stato estremamente gratificante”, ha affermato Karim Hamzaoui, Operations Manager at the Rolls-Royce business unit Power Systems. Gli mtu Kinetic PowerPack sono stati prodotti e sono stati sottoposti con successo ai test di accettazione in fabbrica a Liegi, Belgio, presso lo stabilimento Rolls-Royce. Ogni MTU Kinetic PowerPack ha una potenza di 1,6 megawatt, funziona in media tensione a 13,8 kV, 60 Hz ed è alimentato da un mtu 16V 4000 G74S diesel engine.

NUOVO RICONOSCIMENTO PER ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS – La divisione Power Systems di Rolls-Royce ha ricevuto il premio speciale Global Transition High Potential nell’ambito degli Handelsblatt Global Transition Awards, con cui il quotidiano economico tedesco premia le aziende che hanno adottato misure pratiche con le loro strategie e obiettivi per prevenire il riscaldamento della terra di più di 1,5 gradi Celsius entro l’anno 2100, e sono quindi considerati pionieri. “Vincere questo Global Transition Award significa molto per noi. Dimostra che Rolls-Royce Power Systems, un’azienda con 110 anni di tradizione nella produzione di motori a combustione interna, è sulla strada giusta con il suo programma di trasformazione “Net Zero at Power Systems” per diventare un produttore di soluzioni sostenibili per drive-power and energy needs”, afferma il Dr. Otto Preiss, Chief Technology Officer and COO at Rolls-Royce’s Power Systems. Le mtu propulsion and energy solutions sono utilizzate in un’ampia varietà di applicazioni, tra cui commercial shipping, heavy land vehicles, trains, yachts and power supply systems.