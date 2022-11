IATA: la domanda passeggeri a settembre rimane forte

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato i passenger data per settembre 2022. Essi mostrano che la ripresa del trasporto aereo continua ad essere forte.

Il traffico totale a settembre 2022 (misurato in RPK) è aumentato del 57,0% rispetto a settembre 2021. A livello globale, il traffico è ora al 73,8% dei livelli di settembre 2019.

Il traffico domestico a settembre 2022 è aumentato del 6,9% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Il traffico domestico totale di settembre 2022 era all’81% del livello di settembre 2019.

Il traffico internazionale è aumentato del 122,2% rispetto a settembre 2021. Gli RPK internazionali a settembre 2022 hanno raggiunto il 69,9% dei livelli di settembre 2019. Tutti i mercati hanno registrato una forte crescita, guidati dall’Asia-Pacifico.

“Nonostante le incertezze economiche e geopolitiche, la domanda di trasporto aereo continua a recuperare terreno. Il valore anomalo è ancora la Cina con il suo perseguimento di una strategia zero COVID che mantiene i confini in gran parte chiusi e crea una ‘demand roller coaster ride’ per il suo domestic market, con settembre in calo del 46,4% rispetto all’anno precedente. Ciò è in netto contrasto con il resto dell’Asia-Pacifico che, nonostante la pessima performance della Cina, ha registrato un aumento del 464,8% per il traffico internazionale rispetto allo stesso periodo di un anno fa”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento del traffico del 464,8% a settembre rispetto a settembre 2021, il tasso anno su anno più elevato tra le regioni. La capacità è aumentata del 165,3% e il load factor è salito di 41,5 punti percentuali, al 78,3%.

Il traffico dei vettori europei a settembre è aumentato del 78,3% rispetto a settembre 2021. La capacità è aumentata del 43,8% e il load factor è salito di 16,3 punti percentuali, all’84,1%, il secondo più alto tra le regioni.

Le compagnie aeree mediorientali hanno registrato un aumento del traffico del 149,7% a settembre rispetto a settembre 2021. La capacità a settembre è aumentata del 63,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e il load factor è salito di 27,6 punti percentuali, all’80,0%.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento del traffico del 128,9% a settembre rispetto allo stesso periodo del 2021. La capacità è aumentata del 63,0% e il load factor è salito di 24,6 punti percentuali, all’85,4%, il valore più alto tra le regioni per il quarto mese consecutivo.

Il traffico di settembre delle compagnie aeree latinoamericane è aumentato del 99,4% rispetto allo stesso mese del 2021. La capacità a settembre è aumentata del 73,7% e il load factor è aumentato di 10,8 punti percentuali, all’83,5%.

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento del 90,5% negli RPK di settembre rispetto a un anno fa. La capacità a settembre 2022 è aumentata del 47,2% e il load factor è salito di 16,7 punti percentuali, al 73,6%, il più basso tra le regioni.

“La forte domanda sta aiutando l’industria a far fronte a prezzi del carburante altissimi. Per supportare questa domanda a lungo termine, dobbiamo prestare attenzione a ciò che i viaggiatori ci dicono. Dopo quasi tre anni di complessità dei viaggi pandemici, lo IATA 2022 Global Passenger Survey (GPS) mostra che i viaggiatori desiderano semplicità e convenienza. Questo è un messaggio importante per le compagnie aeree, ma anche per aeroporti e governi. Secondo il GPS, la maggior parte dei passeggeri desidera utilizzare i dati biometrici anziché i passaporti per border processes. E il 93% dei passeggeri è interessato a trusted traveler programs per accelerare i controlli di sicurezza. Modernizzare l’esperienza di facilitazione non solo aiuterà ad alleviare i punti di strozzatura, ma creerà un’esperienza migliore per tutti”, ha affermato Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)