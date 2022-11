Aeromexico collega Roma con Città del Messico

Aeromexico aumenta i collegamenti tra il Messico e il resto del mondo. Dal prossimo 26 marzo, infatti, la compagnia aerea volerà senza scalo da Roma a Città del Messico per la prima volta nella sua storia.

“Aggiungendo questa nuova destinazione al suo network globale, Aeromexico opererà tre voli settimanali sulla rotta Roma-Città del Messico, aumentando a cinque voli entro il 1° giugno. Ciò andrà a vantaggio anche dei clienti italiani in città come Milano, Torino, Genova, Venezia, Firenze, Napoli, Catania e Bologna, che potranno usufruire di collegamenti più efficienti su tutto il Messico ed anche verso il Centro/Sud America e Caraibi.

Con i nuovi voli, l’offerta di Aeromexico per collegare il continente europeo con il Messico aumenterà di oltre il 20% rispetto all’estate del 2022, operando 54 frequenze settimanali. Si tratta della più grande operazione nella storia della compagnia tra i due territori, volando con il Boeing 787 Dreamliner, l’aereo più sicuro, moderno, efficiente ed ecologico esistente”, afferma Aeromexico.

A questo proposito, Pasquale Speranza, Direttore commerciale Europa ed Asia di Aeromexico, ha commentato: “Siamo molto entusiasti di aggiungere un’altra destinazione nel continente europeo, che è il risultato del lavoro costante e dell’impegno di Aeromexico per collegare la regione con il resto del mondo. Con questo nuovo volo continuiamo a fare la storia dell’aviazione tra l’Europa ed il Messico”.

”Siamo onorati di accogliere Aeromexico ed il nuovo volo diretto tra Roma e Città del Messico”, dichiara Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma. “Secondo fonti IATA, nel 2019 oltre 220.000 passeggeri hanno volato tra l’Italia ed il Messico rappresentando un bacino di traffico ad elevato potenziale per la connettività aerea, economica e culturale tra i 2 Paesi. Siamo sicuri che il lancio di questa rotta contribuirà a migliorare l’accessibilità, sviluppando flussi e scambi tra il Centro-Sud Europa e l’America Centrale. Dopo un’estate record per le compagnie nordamericane che ad ottobre hanno registrato il +20% di passeggeri rispetto a pari mese 2019, Roma si conferma essere una tra le destinazioni più ambite anche per la prossima Summer 2023”.

L’Ambasciatore messicano in Italia, Carlos García de Alba, ha dichiarato: “L’apertura del volo diretto tra Città del Messico e Roma, in Italia, a partire dal 26 marzo 2023, è una notizia straordinaria. È il risultato di diversi anni di lavoro e rappresenta un riconoscimento da parte del Gruppo Aeromexico del potenziale delle relazioni bilaterali tra Messico e Italia. Questa nuova rotta non solo favorirà il turismo e lo scambio culturale tra i due Paesi, ma servirà anche a promuovere una maggiore crescita economica e sociale tra i nostri Paesi. In Messico siamo pronti a ricevere più turisti italiani ed europei in generale. Senza dubbio, questo volo arriva nei momenti migliori e sarà un grande successo”.

L’Ambasciatore italiano in Messico ha menzionato: “La riattivazione del volo diretto tra Roma e CDMX colma una lacuna che esistita negli ultimi due anni e mezzo nel quadro delle ottime relazioni tra Italia e Messico: il volo diretto è uno strumento indispensabile per concretizzare il potenziale dei flussi turistici tra due fra i più grandi paesi turistici al mondo. Il collegamento diretto Roma-Città del Messico riveste inoltre un’importanza fondamentale anche per i viaggi di affari e contribuirà ad aumentare ulteriormente la relazione economico-commerciale tra Italia e Messico”.

“L’avvio delle operazioni dirette tra Roma ed il Messico riflette l’impegno di Aeromexico di offrire la migliore rete di connettività aerea, che entro marzo 2023 supererà le 100 rotte nazionali ed internazionali, operando secondo i più elevati standard di sicurezza e servizio del settore aereo.

Aeromexico ringrazia il governo italiano per il supporto e la volontà di finalizzare questo percorso, che le consentirà di continuare a promuovere alleanze e turismo tra il continente europeo e il suo paese di origine”, conclude Aeromexico.

(Ufficio Stampa Aeromexico)