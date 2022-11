DRF Luftrettung ordina due Airbus H145 e Connected Services package

All’European Rotors trade show, il German Helicopter Emergency Medical Services operator DRF Luftrettung ha ordinato due ulteriori elicotteri H145 e ha firmato un contratto che copre l’intera flotta con un tailored HDataPower pack dall’Airbus Helicopters Connected Services suite of data services.

I due H145 si aggiungono all’attuale flotta di 15 H145 e tre H135 già ordinati nel 2020. Tutti i 20 elicotteri saranno consegnati al cliente entro la fine del 2024; 11 di essi sono già stati consegnati al cliente. Hanno già iniziato a sostituire i vecchi elicotteri BK117 ed EC145.

Il tailored HDataPower pack è un insieme di servizi digitali progettati per migliorare la disponibilità e la sicurezza operativa, ottimizzando i costi e sostenendo il valore dell’asset.

“Sfruttando i dati generati dai sistemi degli elicotteri, Connected Services fornisce un’analisi approfondita delle operazioni di volo, manutenzione e logistica e pone le basi per azioni di miglioramento e risparmio di tempo. Flight Analyser, che supporta la sicurezza operativa e wACS, il nostro sistema di comunicazione aerea wireless, sono ottimi esempi”, afferma Christoph Zammert, Executive Vice President of Customer Support & Services, Airbus Helicopters. “Siamo onorati di aiutare a potenziare le operazioni di DRF Luftrettung, consentendo loro di svolgere le loro importanti missioni quotidiane”.

“La nostra missione è migliorare continuamente l’assistenza medica per le persone bisognose. Per raggiungere questo obiettivo, DRF Luftrettung gestisce gli elicotteri più moderni disponibili, essendo ora il più grande operatore H145 in Europa. Con il nuovo contratto Airbus miglioriamo ulteriormente la modernizzazione della nostra flotta in corso, ponendo così le basi per il futuro”, afferma Achim Vogel, Head of Central Purchasing and Logistics, DRF Luftrettung.

DRF Luftrettung è una delle organizzazioni di soccorso aereo più grandi ed esperte in Europa. L’organizzazione e le sue filiali gestiscono più di 50 elicotteri Airbus in 37 basi in Germania, Austria, Liechtenstein e Svizzera per il soccorso di emergenza e trasporti di terapia intensiva, inclusi profili di missione speciali come hoist operations and day and night operations.

“La nuova versione dell’Airbus best-selling H145 light twin-engine helicopter è stata presentata all’Heli-Expo 2019 di Atlanta. Quest’ultimo aggiornamento aggiunge un nuovo, innovativo rotore a cinque pale al multi-mission H145, aumentando il carico utile dell’elicottero di 150 kg. La semplicità del nuovo bearingless main rotor design facilita anche le operazioni di manutenzione, migliorando ulteriormente la funzionalità e l’affidabilità dell’H145, elevando al contempo il comfort sia per i passeggeri che per l’equipaggio.

In totale ci sono più di 1.500 elicotteri della famiglia H145 in servizio, registrando un totale di oltre sei milioni di ore di volo. Dotato di due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è dotato di full authority digital engine control (FADEC) ed Helionix digital avionics suite. Include un autopilota a 4 assi ad alte prestazioni, che aumenta la sicurezza e riduce il carico di lavoro del pilota. La sua impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua classe”, afferma Airbus Helicopters.

Airbus inoltre ha siglato anche due contratti di supporto.

SAF Aerogroup firma un contratto HCare In-Service per una flotta di cinque elicotteri Super Puma

SAF Aerogroup ha firmato tramite la sua controllata Aero Support Force un contratto di supporto HCare In-Service per coprire la loro flotta di quattro elicotteri della famiglia H215 e un elicottero H225, operati dalle loro sussidiarie Starlite Aviation e SAF International. Il pacchetto HCare In-Service è stato adattato alle esigenze operative specifiche di SAF Aerogroup, fornendo loro parts availability by-the-hour services per ottimizzare la manutenzione e le prestazioni della flotta. SAF Aerogroup, sempre tramite la sua entità Aero Support Force, ha anche firmato un secondo contratto per l’ammodernamento di 15 dei suoi elicotteri H125 con un crash-resistant fuel system (CRFS). La flotta di H125 è gestita dalle filiali di SAF Aerogroup: SAF Hélicoptères e Helilagon.

“Per mantenere il nostro impegno a fornire servizi aeronautici affidabili e a un costo competitivo, è fondamentale disporre di un pacchetto di manutenzione globale semplificato su cui possiamo fare affidamento e che soddisfi i nostri requisiti operativi specifici”, afferma Tiago Reis, CEO di Aero Support Force.

“La sicurezza è una delle nostre massime priorità e modernizzare la nostra flotta di elicotteri con le tecnologie più sicure è in linea con questi valori. Grazie ai kit CRFS, saremo in grado di aggiornare la nostra flotta Ecureuil presso le nostre strutture con un periodo di inattività limitato”, afferma Tristan Serretta, Presidente di SAF Aerogroup.

“La nuova offerta HCare è stata progettata tenendo conto delle esigenze e degli ambienti operativi esclusivi dei nostri clienti. Il pacchetto HCare In-Service è studiato per fornire all’intera flotta Super Puma di SAF Aerogroup il livello ottimale di impegno per la disponibilità delle parti sotto forma di una soluzione Part-By-the-Hour (PBH) al fine di soddisfare al meglio le loro specifiche esigenze operative in un unico contratto”, afferma Christoph Zammert, Executive Vice President Customer Support & Services, Airbus Helicopters. “Poiché la nostra missione principale è aiutare i nostri clienti a condurre le loro operazioni in modo efficiente, sicuro ed economico, siamo onorati di poter aiutare SAF Aerogroup a svolgere le loro missioni essenziali”.

SAF Aerogroup è una società internazionale presente in Europa, Oceano Indiano e Africa. La sua entità Aero Support Force è un centro servizi che fornisce manutenzione e supporto a tutti gli operatori di SAF Aerogroup. Una delle sue filiali, Starlite Aviation, gestisce la flotta di due Puma e sei Super Puma per un’ampia gamma di missioni tra cui operazioni antincendio, medevac e operazioni di soccorso. Il suo European heavy-lifting operator SAF International sta operando un Super Puma aggiuntivo configurato per fornire lavoro aereo.

HCare In-Service è una delle tre soluzioni flessibili incluse nella nuova offerta HCare, che comprende anche HCare Initial e HCare Lifetime. Per flotte specifiche, HCare First è disponibile per gli aeromobili Airbus Corporate Helicopters (ACH) e HCare Classics per la flotta legacy fuori produzione (H120, Dauphin, Puma e Gazelle).

The Helicopter Company sigla HCare In-Service contract per 20 H145



The Helicopter Company (THC), costituita dal Public Investment Fund (PIF) come primo fornitore di servizi di elicotteri autorizzato ad operare voli commerciali nel Regno dell’Arabia Saudita, ha firmato un contratto HCare In-Service per coprire la propria flotta di 20 five-bladed H145 helicopters. La flotta H145 è stata ordinata a dicembre 2021 e sarà operata in tutto il Regno dell’Arabia Saudita per servizi HEMS. Cinque sono stati consegnati e le restanti 15 consegne dovrebbero essere completate entro la fine del 2024. Il pacchetto HCare In-Service è stato adattato alle esigenze operative specifiche di THC, fornendo loro parts availability by-the-hour services per ottimizzare la manutenzione della flotta e le performance.

“Nella nostra missione per migliorare l’ambiente dell’aviazione nel Regno dell’Arabia Saudita, la manutenzione e l’utilizzo della nostra flotta devono essere ottimizzati a lungo termine”, ha affermato il capitano Arnaud Martinez, CEO di THC. “Le nostre decisioni di semplificare i servizi di manutenzione con un contratto HCare In-Service soddisfano questo requisito ed è stato adattato per soddisfare le nostre specifiche esigenze di missione”.

“Fornire servizi flessibili che migliorano le prestazioni e la sicurezza delle operazioni di ogni singolo cliente – mentre snelliscono i costi – è la missione principale dietro la nuova suite di pacchetti di servizi e supporto HCare”, ha affermato Christoph Zammert, Executive Vice President of Customer Support & Services at Airbus Helicopters. “La soluzione Part-By-the-Hour (PBH) coprirà tutti gli eventi di manutenzione programmata e non programmata per l’intera flotta di H145 di THC in un unico contratto, aiutandoli a svolgere le loro missioni quotidiane in modo sicuro ed efficace”.

Lanciando i suoi servizi nel 2019, THC è stata fondata da PIF come parte della sua strategia per attivare nuovi settori in Arabia Saudita che supportano la realizzazione di Vision 2030 e generano ritorni commerciali a lungo termine, soddisfacendo al contempo la crescente domanda di turismo di lusso e servizi di viaggio aereo. THC aveva già firmato accordi per l’acquisto di 10 Airbus H125 e sei elicotteri ACH160 per aumentare l’accesso alle destinazioni turistiche nazionali e fornire servizi come riprese e rilievi aerei.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)