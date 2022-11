L’Airbus Virtual Procedure Trainer offre ai piloti un modo innovativo di imparare le procedure utilizzando la realtà virtuale

I piloti possono ora sottoporsi ad un Advanced procedure training senza utilizzare un flight simulator o un on-site procedure trainer, grazie all’innovativo Virtual Procedure Trainer (VPT) di Airbus. La soluzione software immerge i tirocinanti in un virtual cockpit e li istruisce sulle Airbus Standard Operating Procedures (SOPs). Lufthansa Group sarà il cliente di lancio della nuova soluzione presentata all’EATS (European Airline Training Symposium) 2022 di Berlino.

Grazie alla Virtual Reality, il VPT consente ai tirocinanti di esercitarsi ripetutamente sulle procedure all’interno di un fully interactive cockpit. I tirocinanti possono agire intuitivamente su ogni interruttore e leva, seguendo la sequenza corretta e sviluppando la loro “memoria muscolare” e le conoscenze procedurali.

Il VPT può essere acquistato da solo o con la MATe Suite (Airbus training solution for aircraft systems). È disponibile su dispositivi di Realtà Virtuale collegati a PC o su dispositivi a schermo piatto come laptop e iPad.

“Come parte di una partnership unica, le competenze di formazione saranno condivise reciprocamente per fornire un approccio di formazione innovativo e integrato”, afferma Gilad Scherpf, Head of Aviation Training Development, Lufthansa Group.

Airbus e Lufthansa Aviation Training offriranno un A320 procedure training all’avanguardia per le compagnie aeree di Lufthansa Group su dispositivi VR, PC e iPad. “I miglioramenti della formazione risultanti consentiranno ulteriori casi d’uso e l’accettazione normativa. Ciò si baserà sui dati raccolti congiuntamente, puntando a una soluzione flessibile e incentrata sul tirocinante per supportare le competenze chiave”.

“Utilizzando il nostro Virtual Procedure Trainer, i piloti hanno appreso in modo dimostrabile le procedure in modo più efficace, offrendo il potenziale per abbreviare il loro corso di Type Rating”, afferma Fabrice Hamel, VP Airbus Flight Operations & Training. “Il nuovo strumento offre anche molta più flessibilità perché i tirocinanti possono scegliere di allenarsi da soli con un’AI o insieme online”.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)