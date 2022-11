IATA espande l’Environmental Assessment Certification ad Aeroporti e Ground Service Providers

L’International Air Transport Association (IATA) ha lanciato lo IATA Environmental Assessment for Airports and Ground Service Providers (IEnvA for Airports and GSPs).

“Edmonton International Airport (YEG) è il primo partecipante alla IEnvA ampliata e svolgerà un ruolo di leadership mentre la catena del valore si allinea per garantire un futuro sostenibile per il trasporto aereo.

IEnvA for Airports and GSPs è un’espansione del successo di IEnvA for Airlines. I programmi IEnvA consentono ai partecipanti di costruire solidi piani di gestione ambientale con continui miglioramenti delle prestazioni. Circa 50 compagnie aeree fanno parte del programma IEnvA, di cui 34 completamente certificate mentre le altre sono in fase di elaborazione”, afferma IATA.

“IEnvA ha una solida esperienza nel miglioramento delle prestazioni ambientali delle compagnie aeree. Poiché l’industria aeronautica si è impegnata a migliorare la sostenibilità, compreso il raggiungimento di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050, l’espansione di IEnvA agli aeroporti e ai GSP è fondamentale. Con la partecipazione pionieristica dell’aeroporto internazionale di Edmonton al programma ampliato, abbiamo un chiaro segnale che gli impegni di sostenibilità del settore vengono attuati in un approccio sistematico orientato ai risultati lungo tutta la catena del valore”, ha affermato Sebastian Mikosz, IATA’s Senior Vice President for Environment and Sustainability.

“Questa è una pietra miliare significativa per gli aeroporti di tutto il mondo e siamo orgogliosi di far parte del movimento verso un futuro sostenibile per l’aviazione. Il programma di valutazione ambientale IATA ha supportato la narrativa della sostenibilità nel settore dell’aviazione e siamo entusiasti di essere il primo aeroporto coinvolto nell’espansione di questo programma mentre continuiamo a dare la priorità a ESG, innovazione e soluzioni lungimiranti alle operazioni aeroportuali e alle partnership strategiche”, ha affermato Myron Keehn, VP, Air Service, Business Development, ESG and Stakeholder Relations, Edmonton International Airport.

“IEnvA è un sistema di gestione ambientale basato su standard e best practices che sono stati costruiti in collaborazione con compagnie aeree, aeroporti, fornitori di servizi a terra, IATA ed esperti di sostenibilità. È conforme ai requisiti ISO14001 (gestione ambientale) e utilizza l’esperienza decennale IATA in materia di safety auditing (IOSA) per la supervisione, la governance e il controllo di qualità.

IEnvA for Airports and GSPs utilizzerà processi di supervisione, governance e controllo della qualità collaudati IEnvA e includerà la fornitura di standard e pratiche raccomandate, accesso alla formazione, workshop di preparazione e valutazione esterna.

In qualità di aeroporto pioniere nell’IEnvA for Airports and GSPs, YEG lavorerà con IATA per stabilire gli standard IEnvA per gli aeroporti e materiale guida per migliorare ampiamente le prestazioni in aree quali emissioni, rifiuti, acqua, rumore, energia e biodiversità. Come con IEnvA for Airlines, dopo una valutazione indipendente di successo, YEG e altre entità di successo saranno incluse nel registro di certificazione IEnvA“, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)