Pratt & Whitney annuncia una nuova selezione per i motori GTF e l’ampliamento del GTF MRO network

Pratt & Whitney ha annunciato che Shenzhen Airlines ha selezionato i motori Pratt & Whitney GTF™ per equipaggiare la sua flotta inaugurale di sei aeromobili Airbus A321neo, che la compagnia aerea ha acquisito da ICBC Leasing. Shenzhen Airlines ha anche selezionato un EngineWise® Comprehensive service agreement for long-term engine maintenance. La compagnia aerea prevede di ricevere il suo primo aereo A321neo con motori GTF entro la fine dell’anno.

“Shenzhen Airlines sta facendo un grande passo avanti aggiungendo l’A321neo più grande e a lungo raggio alla sua flotta”, ha affermato Lori Liu, president, Greater China at Pratt & Whitney. “Con i motori GTF e un accordo EngineWise®, otterranno non solo la massima efficienza nei consumi e le più basse emissioni di carbonio disponibili per l’A321neo, ma anche bassi costi operativi e manutenzione più prevedibile”.

Shenzhen Airlines attualmente opera 27 aeromobili A320neo con motori GTF ed è una delle 11 compagnie aeree cinesi ad utilizzare motori GTF. La flotta della compagnia aerea comprende anche 41 aeromobili A320ceo con motori V2500® di International Aero Engine.

“Da quando sono entrati in servizio nel 2016, i motori GTF hanno fatto risparmiare agli operatori cinesi oltre 500 milioni di litri di carburante e oltre un milione di tonnellate di emissioni di carbonio. Gli aerei con motore GTF in Cina hanno anche trasportato più di 80 milioni di passeggeri su oltre 500.000 voli, accumulando oltre due milioni di engine flight hours. Più di 230 aeromobili della famiglia A320neo con motore GTF operano in tutta la Cina.

Il motore Pratt & Whitney GTF™ offre vantaggi di sostenibilità leader del settore, costi operativi e affidabilità di livello mondiale. Offre la massima fuel efficiency e le più basse emissioni di gas serra per la famiglia Airbus A320neo. Gli aeromobili con motore GTF riducono il consumo di carburante e le emissioni di CO2 dal 16% al 20%, le emissioni di NOx fino al 50% e l’impronta acustica fino al 75%. Certificati per il funzionamento con SAF al 50% e testati con successo per 100% SAF, i motori sono in grado di ridurre ulteriormente le emissioni di carbonio, il che aiuterà l’industria aeronautica a raggiungere il suo obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050. La rivoluzionaria geared fan architecture è la base per tecnologie aeronautiche più sostenibili nei decenni a venire, con avanzamenti come il motore Pratt & Whitney GTF Advantage™ e oltre”, conclude Pratt & Whitney.

Pratt & Whitney annuncia che Air France Industries KLM Engineering & Maintenance entra a far parte del GTF MRO Network

Pratt & Whitney ha inoltre annunciato che amplierà il suo global network of providers che mantengono il motore Pratt & Whitney GTF™ per includere AFI KLM E&M.

“La struttura servirà i motori PW1500G per l’Airbus A220 con capacità di smontaggio, assemblaggio e test completi. L’annuncio è stato riconosciuto nel corso di una cerimonia di firma presso la sede di Air France-KLM Group a Parigi.

Con oltre 10.000 ordini di motori e impegni da più di 90 clienti, i motori GTF ora alimentano più di 1.300 aeromobili con 62 operatori in tre famiglie di aeromobili. Per stare al passo con la flotta in crescita, il GTF MRO network continua ad espandersi in tutto il mondo”, afferma Pratt & Whitney.

“Air France ha ricevuto il suo primo aeromobile A220-300 nel settembre del 2021 e oggi siamo entusiasti di accogliere AFI KLM E&M nel nostro prestigioso network di shops. La loro esperienza come operatore e MRO provider sarà una risorsa importante nel fornire servizi di manutenzione di prim’ordine alla crescente flotta GTF”, ha affermato Marc Meredith, executive director of GTF Engine Aftermarket at Pratt & Whitney. “Con l’aumento degli ordini di motori, è diventato fondamentale espandere la nostra presenza MRO globale con fornitori di servizi di manutenzione capaci e di qualità come AFI KLM E&M, per garantire la vicinanza e un servizio senza interruzioni ai nostri clienti”.

“Siamo lieti di entrare a far parte del Pratt & Whitney GTF MRO network”, afferma Anne Brachet, executive vice president of Air France-KLM Engineering & Maintenance. “Forniamo servizi di manutenzione da oltre 90 anni, crescendo e adattandoci all’evoluzione dell’industria aeronautica. L’aggiunta del motore Pratt & Whitney GTF tra le nostre capacità rafforza il nostro posizionamento sulla prossima generazione di piattaforme, avvia le nostre offerte ai clienti e promuove l’esperienza tecnica dei nostri team di manutenzione”.

“AFI KLM E&M è l’ultimo engine center ad essere annunciato in Europa all’interno del GTF MRO network, insieme a MTU Aero Engines e due Lufthansa Technik facilities in Germania; EME AERO in Polonia; OGMA in Portogallo; SR Technics in Svizzera. Dopo la sua prima introduzione, prevista per la prima metà del 2023, la AFI KLM E&M facility a Parigi sarà la terza struttura nella regione a fornire servizi per il PW1500G.

Il GTF MRO network in espansione è composto dalle principali società MRO del settore. Attualmente ci sono 10 GTF MRO engine centers attivi in tutto il mondo. Il GTF MRO network fa parte delle soluzioni EngineWise® di Pratt & Whitney, che forniscono agli operatori di motori una varietà di servizi aftermarket che si traducono in un valore sostenibile a lungo termine”, conclude Pratt & Whitney.

