ITA Airways si conferma compagnia aerea certificata IATA CEIV Pharma

ITA Airways ha ottenuto la ricertificazione IATA CEIV Pharma (Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics) per i prossimi 3 anni.

La certificazione IATA CEIV Pharma risponde all’esigenza del settore di garantire massima sicurezza, protezione, conformità ed efficienza nella gestione dei prodotti farmaceutici, secondo standard riconosciuti e coerenti a livello globale. L’attestato conferma quindi la conformità del vettore ai più elevati livelli qualitativi dell’industria per il trasporto di prodotti farmaceutici, inclusi i vaccini.

“Si conferma l’impegno costante di ITA Airways per il raggiungimento dell’eccellenza nella gestione dei prodotti farmaceutici, ispirandosi alle migliori pratiche di settore e operando in una logica di continuo perfezionamento delle proprie attività.

ITA Airways effettua servizi di trasporto di prodotti farmaceutici su un ampio network di destinazioni, offrendo agli spedizionieri una connettività premium da e per il mercato italiano. ITA Airways garantisce il massimo livello di sicurezza e di efficienza nel trasporto, assicurando l’integrità dei prodotti, prevenendo eventuali problematiche logistiche durante le varie fasi del trasporto”, afferma ITA Airways.

“Siamo orgogliosi di questa attestazione da parte della IATA. Per ITA Airways una conferma e un ulteriore stimolo nell’impegno per costruire un’offerta di servizi di trasporto di qualità, sempre più attenta alle esigenze del cliente. L’Italia è tra i primi paesi produttori di farmaci in Europa e la certificazione CEIV Pharma rafforza il posizionamento competitivo di ITA Airways in un settore altamente specializzato come quello del trasporto di medicinali e vaccini”, ha dichiarato Fabio Maria Lazzerini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. “ITA Airways continua ad investire nella formazione del personale e nel miglioramento dei processi, per assicurare un servizio di trasporto dei prodotti farmaceutici sempre più efficiente e sicuro”.

(Ufficio Stampa ITA Airways)