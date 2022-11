Emirates e Gulf Air lanciano una Codeshare Partnership

Emirates e Gulf Air hanno firmato una unilateral codeshare partnership, a partire da dicembre. Il nuovo accordo offrirà collegamenti facili e scelte ampliate per i clienti Gulf Air che si collegano a Dubai e in seguito verso una serie di destinazioni Emirates in Europa, Africa, Sud America ed Estremo Oriente.

L’accordo è stato firmato il primo giorno del Bahrain Airshow, segnalando un rapporto crescente tra le due compagnie aeree, seguendo il quadro di cooperazione stabilito lo scorso anno. L’accordo è stato firmato da Sir Tim Clark, President Emirates Airline e dal Chief Executive Officer di Gulf Air, il capitano Waleed Al Alawi, alla presenza di S.E. Mr. Zayed R. Alzayani, Gulf Air’s Chairman of the Board of Directors. Alla cerimonia della firma hanno partecipato anche i membri dei team di gestione di ciascuna compagnia aerea.

La partnership ampliata vedrà Gulf Air inserire il proprio codice “GF” sui voli operati da Emirates oltre Dubai verso una selezione di alcuni degli hotspot turistici globali più interessanti, offrendo nuove opzioni di vacanza per i clienti Gulf Air. I viaggiatori potranno connettersi a punti tra cui Budapest, Praga, Varsavia, Algeria, Tunisi, Bali, Hanoi, HoChi Minh City, Taipei e San Paolo.

“Il mix di punti unici del nuovo accordo di codeshare arriva quando i viaggiatori del GCC sono diventati più informati, orientati al valore ed esperti, alla ricerca sempre più di esperienze e attrazioni nuove e diversificate, oltre le loro tradizionali destinazioni di vacanza.

La nuova partnership offrirà inoltre ai clienti la comodità di biglietteria e check-in combinati, una politica unificata e trasferimenti senza interruzioni per i bagagli, tariffe singole competitive su viaggi multi-airline in coincidenza con Emirates. I clienti possono prenotare il loro viaggio sul sito Web di Gulf Air, tramite i punti vendita Gulf Air e le agenzie di viaggio online, nonché con le agenzie di viaggio locali”, afferma Emirates.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con Gulf Air per offrire ai propri clienti un maggiore accesso e forti opportunità di collegamento a destinazioni uniche sulla nostra rete, integrate dal servizio di volo e dall’ospitalità esclusivi di Emirates durante il loro viaggio da Dubai. Non vediamo l’ora di lavorare insieme e ottenere di più con Gulf Air nel prossimo futuro e di rafforzare ulteriormente la nostra relazione”.

Il capitano Waleed Al Alawi, Gulf Air Chief Executive Officer, ha commentato: “Il nostro rapporto con Emirates Airline è sempre stato forte e oggi stiamo raggiungendo un livello di collaborazione più elevato con molte più opportunità all’orizzonte tra i due vettori. Questa partnership consentirà a entrambi di offrire un’esperienza più elevata ai passeggeri e di ampliare le loro opzioni di viaggio”.

Emirates ha attualmente in essere codeshare cooperation agreements con 26 compagnie aeree partner e due compagnie ferroviarie in tutto il mondo, espandendo la sua rete a oltre 300 città.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)