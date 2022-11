News Brevi – 09.11.2022

ENAC: L’AEROPORTO DI ANCONA E’ OPERATIVO – Enac informa che l’aeroporto di Ancona – Falconara è operativo. Il sisma che ha colpito le Marche non ha danneggiato le strutture aeroportuali e tutti i collegamenti da e per lo scalo sono attivi.

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE A OTTOBRE 2022 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne per il mese di ottobre 2022. Ad ottobre 2022 Airbus ha effettuato 60 consegne a 38 clienti. Gli ordini di ottobre 2022 sono pari a 177. Le consegne nel 2022 ad oggi sono pari a 497 aerei a 72 clienti. Il numero netto di consegne da inizio anno pari a 495 riflette una riduzione di 2 consegne registrate a dicembre 2021 (2 A350-900 Aeroflot) per le quali non è stato possibile un trasferimento a causa delle sanzioni internazionali.

AMSTERDAM SARA’ LA SEDE DEL PROSSIMO IATA WINGS OF CHANGE EUROPE – La quarta edizione dell’evento IATA Wings of Change Europe si terrà il prossimo anno ad Amsterdam, con KLM come vettore host. IATA lo ha annunciato oggi a Istanbul. L’evento di due giorni si svolgerà intorno all’inizio di novembre e si prevede che attirerà più di 400 invitati per discutere di temi chiave per l’industria aerea, come sostenibilità, diversità, inclusione e infrastrutture. In qualità di membro dello IATA Board of Governors, il KLM CEO Marjan Rintelm è la voce dei Paesi Bassi in questa associazione. La sua posizione è importante per KLM, considerando le enormi sfide che il settore deve affrontare. IATA, che rappresenta circa 290 compagnie aeree di 120 paesi, mira a plasmare un’industria del trasporto aereo sicura, protetta e sostenibile.

QATAR AIRWAYS ACCOGLIE DI NUOVO I PASSEGGERI NELLA SUA PREMIUM LOUNGE A BANGKOK – Qatar Airways ha riaperto le porte della Premium Lounge per Qatar Airways and oneworld passengers che viaggiano in First e Business Class in partenza dal Suvarnabhumi Airport in Bangkok. La lounge si affaccia sugli ampi giardini ben curati dell’aeroporto e sulla straordinaria architettura esterna del terminal. Strutture dedicate consentono ai passeggeri di rivitalizzarsi prima di iniziare i loro viaggi: ampie docce sono disponibili, con servizi esclusivi realizzati dal famoso profumiere francese Diptyque. Inaugurata a febbraio 2018, la Qatar Airways Premium Lounge a Bangkok si ispira al moderno design arabo e all’ospitalità thailandese, dove i passeggeri vengono accolti in un’oasi di tranquillità. La Premium Lounge dispone di due ampie sale da pranzo: The Brasserie per un’esperienza culinaria formale che offre una vasta gamma di cucine internazionali da un menu à la carte, The Global Deli per una cena a buffet più rilassata. La Qatar Airways Premium Lounge a Bangkok integra i servizi offerti dalla compagnia aerea sulle sue cabine First e Business Class. Oggi la compagnia aerea opera 21 voli settimanali per Bangkok utilizzando aeromobili Airbus A380 e Boeing B777, oltre ai suoi 10 voli settimanali per Phuket. Nell’aprile 2022 Qatar Airways ha esteso la sua collaborazione con il pluripremiato chef thailandese Ian Kittichai, per lanciare un menu rinnovato di piatti d’autore thailandesi per i passeggeri in partenza da Bangkok e Phuket. Continuando la partnership instaurata nel 2019, il nuovo e rinnovato menu comprende antipasti, secondi e dessert, a disposizione dei passeggeri di First e Business Class a bordo dei voli Qatar Airways. Qatar Airways attualmente vola verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport.

L’AEROPORTO DI TRAPANI PRESENTA L’ISOLA DI MALTA – L’isola di Malta, direttamente collegata con l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani anche nella stagione invernale, è una meta che negli ultimi anni ha rinnovato il suo look e la sua offerta. A presentarla alla stampa e agli operatori turistici trapanesi è stata Ester Tamasi, direttore Italia del Malta Tourism Authority, VisitMalta, in un incontro ospitato da Airgest, società di gestione dello scalo trapanese alla presenza del presidente Salvatore Ombra e del direttore Michele Bufo. “Promuovere i territori dove arriva il volo è la giusta prassi per far conoscere le bellezze di un luogo”, ha sottolineato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra. “Ciò che fa VisitMalta, grazie anche alla capacità e professionalità di Ester Tamasi, è un esempio virtuoso che andrebbe seguito anche qui”. Il direttore Michele Bufo ha aggiunto: “Il volo per Malta è l’unica destinazione extra nazionale nella nostra programmazione invernale con due connessioni, che diventeranno ben 5 in occasione della stagione estiva. Ringraziamo Ryanair per aver stabilito un contatto tra le due isole attraverso l’aeroporto di Trapani”.

INAUGURATA LA PRIMA POP-UP NEWTON ROOM A TORINO – Inaugurata oggi, presso l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), la “Pop-Up Newton Room Torino”, un’aula esperienziale dedicata alle discipline STEM la cui implementazione è promossa da Boeing Italia in collaborazione con la Onlus norvegese FIRST Scandinavia, l’INRiM, il Distretto Aerospaziale Piemonte e con il patrocinio della Regione Piemonte. L’inaugurazione si è svolta alla presenza del Prof. Diederik S. Wiersma, Presidente INRiM; del Dott. Andrea Tronzano, Assessore Bilancio, Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie imprese della Regione Piemonte; della Dott.ssa Tecla Riverso, Dirigente Ambito Territoriale Torino, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte; dell’Ing. Angela Natale, Presidente di Boeing Italia e Managing Director per il Sud Europa; di Mrs. Alysia Tofflemire, Direttore Europa di FIRST Scandinavia; e della Prof.ssa Fulvia Quagliotti, Presidente del Distretto Aerospaziale Piemonte. La Newton Room è un’iniziativa volta a promuovere lo studio delle materie scientifiche (STEM – Science, Technology, Engineering and Math) tra le/i ragazze/i delle scuole primarie e secondarie. Dal 2 al 17 novembre 2022, nel corso delle sessioni in programma, le studentesse e gli studenti hanno a disposizione una giornata di apprendimento innovativo delle materie STEM con il modulo Newton “Su nel cielo con i numeri”. Alle studentesse e agli studenti viene offerta anche l’opportunità di visitare la sede dell’INRiM e i suoi laboratori per conoscere la Metrologia e le sue applicazioni pratiche. La Pop-Up Newton Room Torino costituisce un rilevante passo avanti nell’implementazione del Concept Newton in Italia, già approdato al Politecnico di Bari nel 2021. “Dopo aver sperimentato con successo il Concept Newton in Puglia, siamo davvero orgogliosi dell’apertura della prima Newton Room in Piemonte”, ha commentato Angela Natale, Presidente di Boeing Italia e Managing Director per il Sud Europa. “L’inaugurazione della nuova Pop-Up Newton Room di Torino costituisce un tassello importante del nostro progetto di formazione rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie per l’apprendimento delle materie STEM”. “Saremmo lieti che la Newton Room trovasse fissa dimora a Torino. Riteniamo possa essere importante incentivare la scoperta di giovani che potrebbero poi trovare sbocchi professionali nel mondo dell’aerospazio”, ha commentato Fulvia Quagliotti, Presidente del Distretto Aerospaziale Piemonte.

AIR EUROPA SPONSOR DI WE PLAY FOR PEACE – Air Europa è sponsor di ‘We play for peace’, la partita per la pace che si disputerà il prossimo 14 novembre allo Stadio Olimpico di Roma. L’evento voluto da Papa Francesco e organizzato da Scholas – organizzazione internazionale di Diritto Pontificio presente in 190 paesi, integrando oltre 400 mila centri educativi e raggiungendo oltre un milione di bambini e giovani in tutto il mondo-, destinerà i proventi raccolti in favore del Movimento Pontificio per l’Educazione Scholas Occurrentes. Per l’occasione alcune delle più importanti leggende del calcio mondiale si sfideranno in campo. Tra queste: Ronaldinho, Claudio Cannigia, Ciro Immobile, Ciro Ferrara, Hristo Stoickov, Diego Maradona JR, Eric Abidal, Ivan Rakitic, Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Paulo Futre. La partita del cuore, trasmessa dalla Rai, sarà l’occasione per dedicare anche un tributo a Diego Armando Maradona che fu sostenitore della Partita del Cuore e capitano della squadra di Scholas. “Siamo molto lieti di poter sostenere questo progetto promosso da Scholas che opera in moltissimi paesi del centro sud America dove la nostra compagnia è presente con i suoi voli. Essere sponsor di questa iniziativa ci permette in qualche modo di dare un piccolissimo contributo alla crescita dei paesi dove operiamo con i nostri voli e di sostenere e difendere fattivamente valori come l’integrazione, l’inclusione, educazione e educazione alla pace che fanno parte del dna della nostra compagnia”, commenta Renato Scaffidi, General Manager Italia di Air Europa.

AMERICAN AIRLINES: TRAVEL ALERT PER LA TEMPESTA NICOLE – American Airlines continua a monitorare la tempesta tropicale Nicole, che dovrebbe avere un impatto sugli aeroporti delle Bahamas e della Florida. American ha emesso un avviso di viaggio per 20 aeroporti nei Caraibi orientali e in Florida, consentendo ai clienti i cui piani di viaggio sono interessati dalla tempesta tropicale Nicole di riprenotare senza costi di modifica. I clienti possono riprogrammare il viaggio su aa.com. Al fine di assistere i clienti che hanno scelto di evacuare via aerea, American ha aggiunto tariffe last minute ridotte per le città che saranno colpite dalla tempesta tropicale Nicole. Se un cliente sceglie di non volare da/per un aeroporto coperto dall’attuale deroga, American rinuncerà alle spese di cambio per i viaggi futuri. I clienti sono inoltre incoraggiati a controllare lo stato del proprio volo su aa.com.

AIR ASTANA INIZIA LA PROGRAMMAZIONE INVERNALE DEI VOLI – Air Astana è passata alla programmazione invernale attiva fino al 25 marzo 2023, con voli operativi su 27 rotte internazionali e 15 rotte interne. Il programma invernale vede un aumento delle frequenze sulle destinazioni popolari tutto l’anno, tra cui Aytrau – Istanbul (3 voli a settimana), Almaty – Phuket (giornaliero), Almaty – Delhi (doppio volo giornaliero) e Almaty – Maldive (5 voli a settimana). I voli da Almaty per Istanbul rimarranno invariati a 10 voli settimanali, mentre aumenterà la frequenza a 7 voli alla settimana sulla tratta tra Astana e Istanbul. Dopo un lungo break dovuto alla pandemia, il 30 ottobre 2022 Air Astana ha ripreso il il servizio tra Almaty e Bangok con un Airbus 321LR. Air Astana ha in programma di lanciare un servizio di due voli alla settimana tra Almaty e Medina (Arabia Saudita) a Gennaio 2023. Alcuni voli stagionali verrano sospesi durante l’inverno, tra cui quelli per Bodrum, Batumi, Heraklion e Podgorica, ma i servizi riprenderanno con l’inizio della primavera 2023. I voli da Astana per Tiblisi saranno anch’essi sospesi durante l’inverno, mentre i voli da Almaty per Tiblisi verranno gradualmente ridotti fino a 3 voli a settimana. Air Astana ha ripreso il servizio tra Almaty e Bangkok, operato dall’aeromobile Airbus A321LR. Fino al 29 Novembre 2022 verranno operati 5 voli settimanali, dopodiché la frequenza del volo sarà giornaliera. La partenza da Almaty è alle 1:10 del mattino con arrivo a Bangkok alle 08:55. Il volo di ritorno parte alle 10:05 e arriva ad Almaty alle 16:35 (orari locali). Air Astana ha lanciato i primi voli da Almaty a Bangkok nel 2003, ma ha dovuto sospendere il servizio nel marzo del 2020 a causa della pandemia covid-19. Nel novembre 2021, Air Astana ha lanciato un nuovo volo da Almaty a Pukhet, l’isola nel sud della Thailandia, popolare destinazione turistica, con tre frequenze settimanali.

NUOVO VOLO DIRETTO TRA AMMAN E AlUla – AlUla (Arabia Saudita) e Amman (Giordania) saranno ancora più vicine a partire dal primo trimestre del 2023. Royal Jordanian (RJ) inizierà a operare il suo primo volo di linea tra la sua base di Amman e l’aeroporto internazionale di AlUla, con collegamenti bisettimanali a partire dal 10 gennaio 2023. Il nuovo volo sarà operato da aeromobili Embraer con una capacità di 100 passeggeri nei giorni di martedì e venerdì, con partenza da Amman alle 03:25 e arrivo ad AlUla alle 06:05 per ripartire da AlUla alle 07:05 raggiungendo Amman alle 07:45 (ore locali). Phillip Jones, Chief Destination Management and Marketing Officer della Royal Commission for AlUla (RCU), ha commentato: “Si tratta di un momento importante. Stiamo studiando da tempo come offrire ai visitatori un percorso facile per esplorare l’intero viaggio della civiltà nabatea e ora siamo entusiasti di dare il benvenuto a questo nuovo volo nel nostro aeroporto internazionale di AlUla, in continua espansione”. Il nuovo volo opererà dal 10 gennaio 2023 fino al 23 marzo 2023.

LA MARINA TEDESCA VERSO LE MUNIZIONI VULCANO 127 – In accordo con i requisiti espressi dal governo italiano e tedesco, le società Diehl Defence e Leonardo hanno sviluppato e qualificato la famiglia di munizioni guidate Vulcano da 127 e 155mm, compatibili con tutti i sistemi di difesa dello stesso calibro. La Marina tedesca ha completato con successo i test di idoneità operativa delle munizioni guidate Vulcano da 127mm, lanciate dal sistema di difesa 127/64 Lightweight di Leonardo, installato a bordo di una fregata classe F125. Le attività hanno riguardato il flusso di munizioni nel sistema, la programmazione e la verifica di portata e precisione in condizioni operative. Le munizioni Vulcano 127 sono già in servizio con la Marina Militare Italiana e l’esito positivo dei test apre la strada all’acquisizione anche da parte della Marina tedesca.