Royal Jordanian sceglie i motori Pratt & Whitney GTF™ per equipaggiare fino a 30 aerei

Pratt & Whitney ha annunciato che Royal Jordanian Airlines (“Royal Jordanian”) ha selezionato fino a 30 velivoli single-aisle di ultima generazione dotati di motori GTF, sostituendo la sua intera narrow body and regional jet fleet nei prossimi 3-5 anni. In particolare, la compagnia aerea ha selezionato i motori GTF per equipaggiare fino a 20 nuovi aeromobili della famiglia Airbus A320neo, inclusi i modelli A320neo e A321neo. Inoltre, Royal Jordanian introdurrà fino a 10 aeromobili Embraer E-Jets E2 con motori GTF, inclusi i modelli E190-E2 ed E195-E2. Royal Jordanian e Pratt & Whitney hanno anche finalizzato un accordo per la manutenzione a lungo termine del motore. Le consegne di aeromobili dovrebbero iniziare alla fine del 2023.

“Abbiamo selezionato i velivoli con motore GTF per la loro efficienza leader del settore, il range e l’eccezionale economia operativa”, ha affermato Samer Majali, Vice Chairman and CEO at Royal Jordanian. “Questi velivoli ci consentiranno di modernizzare la nostra flotta e offrire nuove rotte, il tutto mantenendo prezzi accessibili e riducendo significativamente le nostre emissioni di carbonio”.

Royal Jordanian è la compagnia di bandiera della Giordania con base nella capitale, Amman. La compagnia aerea diventa il secondo cliente a impegnarsi sia con la famiglia A320neo con motori GTF che con gli aeromobili Embraer E-Jets E2. Royal Jordanian attualmente opera dieci aeromobili della famiglia Airbus A320ceo con motori V2500® di International Aero Engine e in precedenza ha operato diversi velivoli con Pratt & Whitney turbofan and turboprop engines e auxiliary power units.

“Pratt & Whitney ha alimentato gli aerei Royal Jordanian dagli anni ’60, con il Douglas DC-6 e i suoi quattro motori Double Wasp, seguito dal Boeing 707 e 727 negli anni ’70 e ’80 e dall’A330 nell’ultimo decennio”, ha affermato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “Con l’aggiunta di questi GTF-powered aircraft, Royal Jordanian beneficerà della geared fan technology che ha rivoluzionato il settore con drastiche riduzioni di rumore, emissioni e consumo di carburante”.

“Il motore Pratt & Whitney GTF™ offre vantaggi di sostenibilità leader del settore, costi operativi e affidabilità di livello mondiale. Offre la massima fuel efficiency e le più basse emissioni di gas serra per la famiglia Airbus A320neo. Gli aeromobili con motore GTF riducono il consumo di carburante e le emissioni di CO2 dal 16% al 20%, le emissioni di NOx fino al 50% e l’impronta acustica fino al 75%. Certificati per il funzionamento con SAF al 50% e testati con successo per 100% SAF, i motori sono in grado di ridurre ulteriormente le emissioni di carbonio, il che aiuterà l’industria aeronautica a raggiungere il suo obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050. La rivoluzionaria geared fan architecture è la base per tecnologie aeronautiche più sostenibili nei decenni a venire, con avanzamenti come il motore Pratt & Whitney GTF Advantage™ e oltre”, conclude Pratt & Whitney”, conclude Pratt & Whitney.

Riguardo la business unit Pratt & Whitney Canada, il costruttore ha rilasciato altri due comunicati.

LPR raggiunge 200.000 Engine Hours sulla flotta di elicotteri Airbus H135 con motori PW206B

Pratt & Whitney Canada, una business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato che il Polish medical air rescue service Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) ha volato 200.000 engine hours sulla sua flotta di 27 PW206B-powered H135 helicopters di Airbus: una pietra miliare notevole che mostra l’assistenza che questo team dedicato ha fornito per salvare vite umane.

“Abbiamo instaurato un solido rapporto di lavoro con LPR per oltre un decennio e supportiamo attivamente l’importante lavoro salvavita che svolgono in tutta la Polonia”, afferma John Lewis, senior director customer programs, Pratt & Whitney Canada. “L’H135 è stato un affidabile cavallo di battaglia per la medivac community da quando è entrato in servizio. Durante questo periodo, abbiamo introdotto tre versioni del motore PW206B, ognuna delle quali offre maggiori vantaggi agli operatori che fanno affidamento sulle sue performance per rispondere quando necessario alle loro mission-critical operations”.

“Apprezziamo molto l’affidabilità dei motori di Pratt & Whitney Canada e ci affidiamo anche all’azienda per seguire le migliori pratiche di manutenzione e trarre il massimo valore dalle nostre risorse aeronautiche”, afferma Wojciech Wozniczka, director’s proxy of key project management, LPR. “Lavoriamo con Pratt & Whitney Canada da ottobre 2021 anche su un Fleet Enhancement Program (FEP) che ci vedrà installare 48 nuovi motori PW206B2 e B3 sui nostri elicotteri, 25 dei quali sono già stati installati. La FEP ha dimostrato di essere una soluzione interessante e fornisce un modo economico ed efficiente per rinnovare la nostra flotta”.

Pratt & Whitney Canada supporta LPR da quasi 20 anni con tailored maintenance and product solutions. LPR ha una flotta di 36 aeromobili che include 27 Pratt & Whitney Canada-powered H135 helicopters.

Pratt & Whitney Canada ha designato la struttura di manutenzione COHC per aggiungere tre nuovi motori per elicotteri alle sue capacità di servizio

Pratt & Whitney Canada, una business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato che CITIC Offshore Helicopter Co., Ltd. (COHC) con sede a Shenzhen sta ampliando l’ambito dei suoi servizi di manutenzione designati per fornire line maintenance and mobile repair team support per i motori PW206B2 e PW206B3 che equipaggiano gli elicotteri Airbus H135B2/B3 e il PW206C che equipaggia il Leonardo AW109.

“COHC è stata autorizzata come Pratt & Whitney Canada (P&WC) Designated Maintenance Facility (DMF) nel 2018 per fornire servizi di manutenzione sul motore PT6C-67C per i clienti di elicotteri Leonardo AW139. Ha recentemente firmato un contratto con Leonardo per quattro elicotteri AW139, che saranno utilizzati per offshore oil-and-gas production (OGP) operations. Le consegne saranno completate entro la prima metà del 2023, ampliando la flotta Leonardo operata da COHC a 10 elicotteri, con 8 AW139, un AW169 e un AW109 tutti alimentati da motori Pratt & Whitney Canada.

Per creare più valore per il crescente mercato dell’aviazione cinese, Pratt & Whitney Canada si impegna ad espandere la propria rete di servizi nel paese, a migliorare la propria offerta di servizi e a rafforzare le relazioni con i clienti”, afferma Pratt & Whitney.

“Con la rapida crescita degli elicotteri civili in Cina, ci sforziamo di fornire ai clienti servizi su misura per soddisfare le loro diverse esigenze a livello locale e per supportare lo sviluppo sostenibile dell’industria aeronautica cinese”, ha affermato Irene Makris, vice president, Customer Service, Pratt & Whitney Canada. “Abbiamo stabilito un rapporto di lavoro efficace con COHC che ci aiuta a garantire congiuntamente che le operazioni dei nostri clienti siano ben supportate a livello locale”.

“Siamo lieti di essere autorizzati da Pratt & Whitney Canada ad espandere la nostra attività di manutenzione per supportare una gamma più ampia di motori per elicotteri”, ha affermato Liu Jianxin, Vice President, COHC. “Con la nostra esperienza nella manutenzione dei motori, siamo fiduciosi che possiamo continuare a fornire servizi affidabili ed efficienti per portare maggiore valore ai nostri clienti”.

“Pratt & Whitney Canada ha costruito una delle più grandi reti di servizi del settore in tutto il mondo che offre soluzioni personalizzate e locali ai clienti. L’azienda dispone di oltre 50 strutture di manutenzione, revisione e riparazione di proprietà e designate, un Customer First (CFirst) Centre per supporto tecnico e logistico 24 ore su 24, 7 giorni su 7/365, più di 10 parts distribution centers di proprietà e designati e più di 100 Field Support Managers and Mobile Repair Team technicians dislocati in tutto il mondo”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)