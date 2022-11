Swiss Helicopter: HCare Classics avionics upgrade per i suoi elicotteri Airbus H120

Swiss Helicopter ha firmato un accordo per aggiornare i sistemi avionici per i loro elicotteri H120. La nuova avionica modernizzerà il velivolo, fornirà nuove funzionalità di sicurezza e performance e lo doterà di un sistema più connesso digitalmente. Questo aggiornamento è uno dei programmi di miglioramento continuo offerti nel nuovo pacchetto HCare Classics, una suite di servizi flessibili dedicati agli aeromobili fuori produzione.

“La nostra flotta di elicotteri H120 è molto apprezzata nel nostro spettro di operazioni grazie ai loro eccellenti bassi livelli sonori, al comfort, all’elevata affidabilità e alle buone prestazioni”, afferma Rolf Heuberger, CEO di Swiss Helicopter. “I nostri piloti, istruttori di volo e tecnici hanno già familiarità con questo sistema avionico, che viene utilizzato sulla nostra flotta H125, e siamo lieti che l’H120 beneficerà dello stesso livello di sicurezza e prestazioni fornito da questo sistema. Non vediamo l’ora di utilizzare l’H120 per molti anni a venire”.

“Ci impegniamo a fornire ai nostri clienti che utilizzano elicotteri legacy lo stesso livello di supporto elevato dei nostri elicotteri in produzione”, afferma Christoph Zammert, Executive Vice President of Customer Support & Services at Airbus Helicopters. “Swiss Helicopter è il primo dei nostri clienti per le operazioni civili a trarre vantaggio da questa offerta di miglioramento e dall’approccio collaborativo per lo sviluppo e la certificazione di questo aggiornamento dell’avionica per l’H120. Siamo onorati di intraprendere una tale partnership e continuare a supportarli per garantire la sicurezza, le prestazioni e la sostenibilità del loro H120 avionics system”.

“Swiss Helicopter è la compagnia di elicotteri leader in Svizzera e opera su 15 basi in tutto il paese e nel Principato del Lichtenstein. Con la sua flotta che comprende 18 H125 e sette H120, Swiss Helicopter è uno dei maggiori fornitori di aerial work services, flight training and sightseeing flights in Europa. Swiss Helicopter è una società affiliata di Swiss Helicopter Group.

La nuova offerta HCare di Airbus Helicopters comprende tre principali soluzioni flessibili: HCare Initial, HCare In-Service e HCare Lifetime. HCare Classics, dedicato alla flotta legacy fuori produzione (H120, Dauphin, Puma e Gazelle), è una delle due soluzioni flessibili per flotte specifiche, insieme a HCare First per aeromobili Airbus Corporate Helicopters (ACH)“, conclude Airbus Helicopters.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)