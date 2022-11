Boeing e Silk Way West Airlines annunciano ordine per i 777-8 Freighter

Boeing e Silk Way West Airlines hanno finalizzato un ordine per due 777-8 Freighter, con opzioni per due aerei aggiuntivi. Le due società hanno annunciato l’accordo nel corso di una cerimonia di firma presso il Seattle Delivery Center di Boeing Commercial Airplanes.

Il vettore cargo azerbaigiano, che serve 40 destinazioni in tutto il mondo, è il primo cliente nella regione dell’Eurasia a ordinare il fuel-efficient twin-engine freighter.

L’ordine era stato precedentemente indicato come non identificato sul sito web Boeing Orders & Delivery.

“Siamo lieti di annunciare questo ordine con il nostro partner di lunga data Boeing e di diventare uno dei primi clienti al mondo per il nuovo Freighter”, ha affermato Zaur Akhundov, presidente, Silk Way Group president. “Quest’anno Silk Way West Airlines celebra il suo decimo anniversario e negli ultimi dieci anni il vettore ha operato una flotta interamente Boeing. L’accordo odierno riflette il nostro continuo investimento nei Freighter Boeing leader di mercato. I nostri piani di rinnovo della flotta contribuiranno a ridurre ulteriormente i nostri costi operativi e migliorare l’efficienza nei consumi, oltre a rendere più sostenibili gli air freight services nella nostra regione”.

“Con la domanda sostenuta per l’air cargo legata all’espansione della velocità e dell’affidabilità dell’e-commerce e dell’air freight, Boeing prevede che la global freighter fleet aumenterà del 60% entro il 2041”, ha affermato Stan Deal, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Siamo orgogliosi che i prodotti Boeing, incluso questo ordine per il 777-8 Freighter, continuino a guidare i piani di espansione di Silk Way West Airlines e contribuiscano a realizzare l’ambizione di fare di Baku un hub cargo globale”.

“Boeing ha lanciato il nuovo 777-8 Freighter nel gennaio 2022 e ha prenotato più di 50 ordini per il modello. Il 777-8 Freighter ha payload and range capabilities quasi identiche al 747-400 Freighter, fornendo al contempo un miglioramento del 30% in fuel efficiency ed emissioni e minori costi operativi per tonnellata. È la scelta ideale poiché gli operatori sostituiranno i vecchi Freighter alla fine di questo decennio.

Boeing fornisce oltre il 90% della worldwide dedicated freighter capacity, compresi gli aeromobili di nuova produzione e convertiti”, afferma Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)