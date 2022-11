Skymark Airlines annuncia l’intenzione di acquisire aeromobili Boeing 737 MAX

Boeing e la giapponese Skymark Airlines hanno annunciato oggi il piano della compagnia aerea di aggiungere fino a 12 velivoli 737 MAX come parte degli sforzi di modernizzazione della flotta. Il vettore intende ordinare quattro aerei, comprese le varianti 737-8 e 737-10, con opzioni per due jet aggiuntivi. Separatamente, la compagnia aerea aggiungerà sei lessor-owned 737-8 alla sua flotta.

Con base nell’aeroporto di Tokyo Haneda, Skymark Airlines è il terzo vettore più grande del Giappone per fatturato e attualmente opera una flotta all-Boeing di 29 737-800 Next Generation.

“Poiché Skymark Airlines mira a far crescere in modo sostenibile la sua flotta, la famiglia 737 MAX offre efficienza e performance ambientali leader di mercato”, ha affermato Ihssane Mounir, Boeing’s senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Con caratteristiche comuni e capacità migliorate, il 737-8 e il 737-10 consentiranno a Skymark Airlines di ottimizzare la sua flotta in tutte le operazioni”.

“Il 737 MAX riduce il consumo di carburante e le emissioni di carbonio del 20% e l’impronta acustica del 50% rispetto agli aeroplani che sostituisce. La famiglia 737 MAX dispone degli ultimi motori CFM International LEAP-1B, advanced technology winglets e altri miglioramenti aerodinamici per ottimizzare le performance e ridurre i costi operativi. Quasi 50 compagnie aeree in tutto il mondo stanno attualmente operando circa 3.000 voli giornalieri con il 737 MAX. Dalla fine del 2020 la flotta 737 MAX in servizio ha effettuato oltre un milione di revenue flights per un totale di oltre 2,5 milioni di ore di volo, con una schedule reliability del 99,5%”, afferma Boeing.

Questo ordine si rifletterà sul Boeing Orders and Deliveries website una volta finalizzato.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)