Emirates Group annuncia una performance semestrale record per l’anno finanziario 2022-23

Emirates Group ha annunciato oggi i risultati semestrali per l’anno finanziario 2022-23. Il Gruppo registra un 2022-23 half-year net profit di AED 4,2 miliardi (US$ 1,2 miliardi), una performance semestrale record e un’inversione di tendenza di quasi AED 10 miliardi dagli AED 5,7 miliardi (US$ 1,6 miliardi) di perdita per lo stesso periodo dell’anno scorso.

Il Gruppo ha inoltre registrato un EBITDA di 15,3 miliardi di AED (4,2 miliardi di dollari USA), un netto miglioramento rispetto a 5,6 miliardi di AED (1,5 miliardi di dollari USA) nello stesso periodo dell’anno scorso, a dimostrazione della sua forte redditività operativa.

Group revenue pari a 56,3 miliardi di AED (15,3 miliardi di dollari USA) per i primi sei mesi dell’anno fiscale 2022-23, in aumento del 128% rispetto ai 24,7 miliardi di AED (6,7 miliardi di dollari USA) dell’anno scorso. Ciò è stato guidato dalla forte domanda di trasporto aereo in tutto il mondo, con l’ulteriore allentamento e rimozione delle restrizioni di viaggio legate alla pandemia.

Il Gruppo ha chiuso il 1° semestre 2022-23 con una forte posizione di cassa di 32,6 miliardi di AED (8,9 miliardi di dollari USA) il 30 settembre 2022, rispetto a 25,8 miliardi di AED (7,0 miliardi di dollari USA) al 31 marzo 2022. Il gruppo è stato in grado di attingere alle proprie forti riserve di cassa per supportare le esigenze aziendali, inclusi i pagamenti del debito e gli impegni legati alla pandemia.

His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline and Group, ha dichiarato: “La performance record del Gruppo per i primi sei mesi del 2022-23 è il risultato di una pianificazione anticipata, di una risposta agile e degli sforzi della nostra forza lavoro talentuosa e impegnata. In tutto il Gruppo, la ripresa delle nostre operazioni è accelerata man mano che più paesi hanno allentato e rimosso le restrizioni di viaggio. Eravamo pronti e tra i primi a soddisfare la forte domanda dei clienti grazie ai nostri solidi piani aziendali, al supporto dei nostri partner del settore e ai nostri continui investimenti in persone, tecnologia, prodotti e servizi. Per i prossimi mesi, rimaniamo concentrati sul ripristino delle nostre operazioni ai livelli pre-pandemici e sul reclutamento delle competenze giuste per le nostre esigenze attuali e future. Prevediamo che la domanda dei clienti nelle nostre divisioni aziendali rimarrà forte nel secondo semestre 2022-23. Tuttavia, l’orizzonte non è privo di venti contrari e stiamo tenendo d’occhio i costi inflazionistici e altre macro-sfide come il dollaro forte e le politiche fiscali dei principali mercati. Il Gruppo prevede di tornare al nostro track record di redditività alla fine del nostro intero anno finanziario”.

In linea con l’aumento della capacità e delle attività commerciali, la base dei dipendenti di Emirates Group, rispetto al 31 marzo 2022, è cresciuta del 10% per un conteggio complessivo di 93.893 al 30 settembre 2022.

Emirates airline

Emirates ha continuato a concentrarsi sul ripristino della sua rete globale di passeggeri e dei collegamenti attraverso il suo hub di Dubai, sul riavvio dei servizi e sull’aggiunta di voli per soddisfare la domanda dei clienti in tutti i mercati. A giugno ha lanciato i servizi per Tel Aviv, una nuova destinazione. Ampliando le opzioni di connettività per i clienti, Emirates ha lanciato accordi di codeshare e interline con 12 compagnie aeree nei primi sei mesi del 2022-23: Airlink, AEGEAN, ITA Airways, Air Baltic, Air Canada, Bamboo Airways, Batik Air, Finnair, Royal Air Maroc, Sky Express, Sun Country Airlines e United Airlines.

Al 30 settembre, la compagnia aerea operava servizi passeggeri e cargo verso 140 aeroporti, utilizzando l’intera flotta di Boeing 777 e 73 A380.

Durante i primi sei mesi del 2022-23 Emirates ha preso in consegna 2 nuovi Boeing 777 Freighter e ha restituito 1 vecchio freighter dalla sua flotta come parte della sua strategia di lunga data per ridurre al minimo la sua impronta di emissioni e utilizzare aeromobili moderni ed efficienti. Con l’arrivo di nuovi aerei passeggeri che dovrebbero arrivare solo nel 2024, Emirates questo mese ha iniziato il suo programma multimiliardario per il retrofit di 120 aeromobili con i suoi ultimi interni di cabina e prodotti.

Emirates ha continuato a introdurre nuovi prodotti e iniziative per i clienti per mantenere la sua promessa “fly better”, inclusi menu migliorati in tutte le classi di cabina e il lancio di un nuovo programma di ospitalità per migliorare la formazione e la consegna del servizio. Ad agosto Emirates ha lanciato la sua esperienza Premium Economy completa con una risposta estremamente positiva dei clienti sui suoi voli per Londra, Parigi e Sydney. Emirates prevede di introdurre il suo prodotto Premium Economy su altre 5 rotte entro la fine del 2022-23, poiché più aeromobili dotati di questi sedili usciranno dal suo programma di retrofit.

La capacità (misurata in ASKM) è aumentata del 123%, mentre il traffico passeggeri trasportato (misurato in RPKM) è aumentato del 265%, con un Passenger Seat Factor medio del 78,5%, rispetto al 47,9% nello stesso periodo l’anno scorso. Emirates ha trasportato 20 milioni di passeggeri tra il 1 aprile e il 30 settembre 2022, con un aumento del 228% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Emirates Skycargo ha trasportato 936.000 tonnellate nei primi sei mesi dell’anno, una diminuzione del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, poiché la compagnia aerea ha spostato la capacità dai “mini-freighters” alle passenger operations.

L’utile di Emirates per la prima metà del 2022-23 ha raggiunto un nuovo record di 4,0 miliardi di AED (1,1 miliardi di dollari USA), rispetto alla perdita di 5,8 miliardi di AED dell’anno scorso (1,6 miliardi di dollari USA). Nonostante un contesto di cambio sfavorevole, i ricavi di Emirates, inclusi gli altri proventi operativi, di 50,1 miliardi di AED (13,7 miliardi di dollari USA) sono aumentati del 131% rispetto ai 21,7 miliardi di AED (5,9 miliardi di dollari USA) registrati nello stesso periodo dell’anno scorso. La forte performance della compagnia aerea è guidata dalla forte domanda passeggeri per i viaggi internazionali attraverso i mercati e mostra la capacità della compagnia aerea di pianificare in anticipo per soddisfare la domanda, attivare la capacità e attirare i clienti con i suoi prodotti di alta qualità e la sua proposta di valore.

I costi operativi di Emirates sono aumentati del 73% a fronte di una crescita complessiva della capacità del 40%, principalmente a causa del sostanziale aumento dei costi del carburante che sono più che triplicati rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Spinto dalla forte domanda e dall’aumento delle operazioni durante i sei mesi, l’EBITDA di Emirates è cresciuto di quasi tre volte a 14,7 miliardi di AED (4,0 miliardi di dollari USA) rispetto ai 5,0 miliardi di AED (1,4 miliardi di dollari USA) dello stesso periodo dell’anno scorso.

dnata

In linea con l’aumento del traffico aereo, le attività di dnata in cargo and ground handling, catering and retail, travel services, hanno registrato un significativo aumento delle operazioni. Ciò ha determinato una forte crescita dei ricavi nei primi sei mesi del 2022-23, tuttavia la performance complessiva di dnata è stata frenata dall’inflazione e dall’aumento dei costi in tutti i suoi mercati.

Nella prima metà del 2022-23, dnata ha ampliato la propria presenza con nuovi contratti a lungo termine per fornire servizi a Zanzibar (operazioni aeroportuali di dnata) e Ras Al Khaimah (Alpha Catering). La sua divisione Airport Operations è entrata nel mercato tedesco con l’acquisizione di Wisskirchen Handling Services, operatore esclusivo del Bonn Cargo Centre di Colonia, e ha acquisito la restante quota del 30% per assumere la piena proprietà del suo ground handling business in Brasile.

Garantendo la sua futura disponibilità a fornire servizi sicuri e di alta qualità ai propri clienti, dnata ha impegnato 100 milioni di dollari per implementare tecnologie e iniziative ecologiche in tutta la sua attività e ha investito 17 milioni di dollari nelle sue operazioni a Erbil.

I ricavi di dnata, inclusi gli altri proventi operativi, di 7,3 miliardi di AED (2,0 miliardi di dollari USA) sono raddoppiati rispetto ai 3,7 miliardi di AED (1 miliardo di dollari USA) generati nello stesso periodo dell’anno scorso. L’utile complessivo di dnata è di 236 milioni di AED (64 milioni di dollari USA), rispetto agli 85 milioni di AED dell’anno scorso (23 milioni di dollari USA).

Le operazioni aeroportuali di dnata rimangono il maggior contributore alle entrate con 3,5 miliardi di AED (944 milioni di dollari USA), un aumento del 37% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, poiché la domanda dei clienti ha continuato a crescere in particolare negli Emirati Arabi Uniti, negli Stati Uniti, in Italia e nel Regno Unito. In tutte le sue operazioni, il numero di aircraft turns gestiti da dnata è aumentato del 56% a 347.581 e ha movimentato 1,4 milioni di tonnellate di merci, leggermente in calo del 2% riflettendo la maggiore attenzione dei suoi clienti delle compagnie aeree sulle operazioni passeggeri.

Le operazioni di catering e vendita al dettaglio di voli di dnata hanno contribuito al fatturato con 2,4 miliardi di AED (651 milioni di dollari USA), in aumento del 212% con forti aumenti della produzione in Australia, Regno Unito e Stati Uniti per soddisfare la domanda dei clienti. Il numero di pasti aumentati è aumentato notevolmente del 204% a 50,5 milioni di pasti dopo i 16,6 milioni dello scorso anno.

La divisione viaggi di dnata ha contribuito ai ricavi con 1,2 miliardi di AED (323 milioni di dollari USA), in crescita del 708% rispetto ai 147 milioni di AED (40 milioni di dollari USA) dello stesso periodo dell’anno scorso.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)