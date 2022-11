L’Embraer E190-E2 ottiene la Type Certification in Cina

L’Embraer E190-E2 ha ottenuto il Type Certificate dalla Civil Aviation Administration of China (CAAC). Si prevede che la certificazione per il più grande E195-E2 di Embraer, che è in corso, seguirà a breve.

“La certificazione CAAC dell’E190-E2 è un’ottima notizia per Embraer e per i nostri potenziali clienti in Cina”, ha affermato Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation. “La certificazione apre la strada a significative opportunità di business per l’E190-E2 in Cina: i dati rivelano che un miliardo di persone che vivono nelle città di secondo e terzo livello della Cina non hanno mai preso un volo”.

Meijer ha aggiunto: “L’E190-E2 e l’E195-E2, che possono ospitare rispettivamente fino a 114 e 146 passeggeri, offrono capacità complementari agli indigenous ARJ21 and C919 aircraft. L’E2 non solo fornirà il meglio in termini economici e di riduzione delle emissioni per le compagnie aeree, ma aiuterà anche ad accelerare l’attuazione dell’Essential Air Service program cinese, per collegare più città secondarie e terziarie”.

“Le ultime previsioni di mercato di Embraer hanno rivelato che 1.445 nuovi velivoli nella categoria fino a 150 posti saranno consegnati in Cina fino al 2041, guidati dallo sviluppo economico a lungo termine della nazione e dalla continua tendenza del sistema dell’aviazione civile cinese ad evolversi da point-to-point a un hub-and-spoke based network.

La famiglia di aeromobili E2 di Embraer consente alle compagnie aeree di creare flessibilità operativa, abbinare la capacità alla domanda e aggiungere frequenze, migliorando la connettività in Cina nell’era post-epidemia. L’E190-E2 e l’E195-E2 sono gli aerei single aisle più efficienti in termini di consumo di carburante che volano oggi, offrendo rispettivamente il 17,3% e il 25,4% in più di fuel efficiency per seat, rispetto agli E-Jets della generazione precedente”, afferma Embraer.

“È un grande momento per il nostro jet Embraer di ultima generazione, l’E190-E2, ertificato dal CAAC”, ha affermato Guo Qing, Managing Director and VP Commercial Aviation, Embraer China. “Oltre alle giuste dimensioni e alla fuel efficiency, l’E190-E2 è nato con superior hot-and-high capability. È il primo aereo della sua classe ad aver volato verso alcuni degli aeroporti più alti del mondo nella Cina occidentale, inclusi Lasha e Yushu. Riteniamo che l’E190-E2 sia il miglior velivolo per servire i low density – high elevation markets della Cina occidentale, con le giuste performance e una maggiore redditività”.

“L’E190-E2 è entrato in servizio per la prima volta in Europa nel 2018. È un single aisle jet con una capacità fino a 114 posti. Dotato della tecnologia più recente, ma basato sulla maturità e l’affidabilità degli E-Jets di prima generazione, l’aereo offre i costi operativi più bassi per le compagnie aeree e performance eccezionali, che consentono l’accesso agli aeroporti che hanno restrizioni dovute a quote più elevate o piste più corte. L’aereo è inoltre progettato per un maggiore comfort dei passeggeri con più spazio per i bagagli, ha la più piccola impronta acustica e le più basse emissioni”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)