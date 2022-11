Etihad Airways e SATAVIA implementano per la prima volta la contrail prevention su una traversata atlantica

Etihad Airways sta implementando la contrail prevention su uno special NetZero flight durante l’evento COP27, come parte della sua continua collaborazione con SATAVIA.

“La compagnia aerea opererà un dedicated NetZero flight EY130 da Washington Dulles Airport ad Abu Dhabi domenica 13 novembre, combinando la SATAVIA contrail prevention con sustainable aviation fuel (SAF), insieme ad altre efficienze operative, per dimostrare il potenziale della net-zero commercial aviation utilizzando la tecnologia attuale. Il volo è l’ultimo del programma ecoFlights di Etihad effettuato negli ultimi due anni e segue il volo sostenibile EY20 di Etihad operato da Londra Heathrow ad Abu Dhabi lo scorso anno, riducendo l’impatto climatico complessivo del 72%.

Basandosi sugli Etihad’s weekly contrail prevention exercises con SATAVIA, il volo sarà la prima traversata transatlantica di Etihad a gestire attivamente i non-CO2 climate effects from contrail formation, affrontando un sustainability challenge responsabile fino al 60% dell’impronta climatica dell’aviazione”, afferma Etihad Airways.

Mariam Alqubaisi, Head of Sustainability & Business Excellence, Etihad, ha dichiarato: “La collaborazione Etihad/SATAVIA dimostra la possibilità di notevoli progressi in termini di sostenibilità nelle operazioni commerciali quotidiane. Solo nel 2022, la tecnologia SATAVIA ci ha consentito di eliminare oltre 6.500 tonnellate di impatto climatico equivalente di anidride carbonica. Siamo lieti di estendere questa partnership su questo volo transatlantico durante la COP27, affrontando gli impatti diversi dalla CO2 dell’aviazione con innovazioni tecniche leader del settore”.

“Le Aircraft-generated condensation trails, o contrails, causano il riscaldamento della superficie responsabile fino a due terzi dell’impatto climatico dell’aviazione. Le rotte transatlantiche come Washington ad Abu Dhabi combinano in genere un’elevata densità di traffico aereo con condizioni atmosferiche che possono portare a un significativo non-CO2 climate impact. Nelle operazioni invernali, le condizioni fresche e umide portano spesso a strongly warming contrails.

Oltre a consentire la prevenzione delle contrail nelle operazioni di volo quotidiane, SATAVIA conduce un’analisi dell’impatto climatico post-volo per la conversione in futuri crediti di carbonio”, prosegue Etihad Airways.

Il CEO di SATAVIA, dott. Adam Durant, ha dichiarato: “La nostra contrail platform DECISIONX:NETZERO supporta un’aviazione più intelligente ed ecologica. Implementando modifiche minime a una piccola percentuale di voli, gli operatori eco-consapevoli come Etihad possono eliminare la maggior parte della loro non-CO2 climate footprint essenzialmente senza alcun impatto sulle operazioni quotidiane e con tempi più brevi rispetto ad altri interventi di green aviation. Per le operazioni transatlantiche, è possibile evitare fino all’80% del contrail climate impact deviando poco più del 10% dei voli”.

“Il Greenliner flight combinerà contrail prevention con SAF Book & Claim tramite i partner di Etihad World Energy, con il SAF acquistato consegnato nel Los Angeles International Airport (LAX) fuel system per l’utilizzo da parte di altri voli. Il costo aggiuntivo sarà mitigato dai sussidi, dal programma Corporate Conscious Choices di Etihad e dallo scambio di crediti di carbonio futuri generati da SATAVIA“, prosegue la compagnia.

“L’industria aeronautica non può realizzare operazioni a impatto climatico zero senza gestire gli effetti non CO2”, ha affermato Alqubaisi. “Non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione con SATAVIA, ampliando l’arte del possibile e accelerando i progressi verso l’aviazione a impatto climatico zero”.

“Il volo viene descritto come “NetZero” piuttosto che “Carbon Neutral” poiché sta ottenendo più che compensare le emissioni di CO2. Per classificare questo volo come NetZero, Etihad deve dimostrare le operazioni di riduzione massima assoluta delle emissioni dirette possibili. Ciò include (ma non è limitato a):

– Utilizzo della sua flotta Etihad Greenliner, il Boeing 787, con una competitive fuel efficiency per passenger.

– Massimizzare e garantire i cargo and passenger load factors per mantenere l’efficienza.

– Pre-flight engine wash and aircraft cleaning per aerodynamics and engine efficiency.

– Uso di single-engine taxiing.

– Intensive flight planning and direct routing, inclusi continuous descent and reduced auxiliary power unit (APU) burn

– Contrail avoidance testing con SATAVIA per ridurre non-CO2 emissions and climate impact.

– In flight service che riducono waste production e scope 3 waste in termini di CO2 impacts”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)