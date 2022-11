Emirates protagonista e partner dell’ottava edizione di Travel Hashtag

Emirates è partner dell’ottava edizione di Travel Hashtag, un evento itinerante di networking con ospiti influenti del settore dei viaggi che, dopo le tappe internazionali di Londra e Dubai, approda in Italia il 10 e l’11 novembre a Borgo Egnazia, in Puglia.

“Nel corso della due giorni dedicata al mondo del turismo e dell’hospitality, Emirates sarà protagonista di ben tre focus di approfondimento: Flavio Ghiringhelli, Country Manager di Emirates in Italia rappresenterà la compagnia intervenendo al focus dedicato al tema dell’eccellenza (il 10 novembre), a quello del lavoro e infine a quello sull’internazionalizzazione, entrambi l’11.

Travel Hashtag è infatti il palcoscenico ideale per presentare Emirates come esempio virtuoso a cui guardare quando si parla di strategie per il turismo. Basti pensare che a seguito di un percorso decennale fatto di investimenti, offerte turistiche differenziate e personalizzare che mettono al centro un hospitality di prim’ordine, Dubai è oggi la città più visitata dal Pianeta. Un risultato possibile solo grazie alla visione dello Sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum che ha elaborato una strategia di lungo periodo in grado di rendere Dubai il cuore pulsante dell’economia del Paese con collegamenti attivi in ogni parte del mondo. Oggi l’omonima compagnia aerea, dopo aver ripristinato oltre il 90% della sua rete pre-pandemia, continua a favorire lo spostamento di persone, di merci e beni, raggiungendo oltre 130 destinazioni”, afferma Emirates.

“L’evento in Puglia rappresenta anche l’occasione per parlare di quanto il mondo del lavoro, e in particolare, quello legato alle compagnie aeree, sia radicalmente cambiato a seguito della pandemia da Covid-19. Come parte della sua strategia di ripresa, Emirates ha avviato anche nel nostro Paese, un’importante campagna di recruiting per selezionare nuovo personale di bordo da aggiungere al suo team proveniente da 160 nazionalità.

Il 27 novembre è previsto un open day di selezione proprio in Puglia e, in particolare, a Bari presso il Mercure Villa Romanazzi Carducci Bari, Via Giuseppe Capruzzi, 326, alle quali si aggiungono anche le date di:

Roma, il 2-nov, al Radisson Blu Ghr Rome, Via Domenico Chelini, 41.

Palermo, il 14-nov all’NH PALERMO, Foro Italico Umberto, 22/B.

Bologna, il 23-nov all’Aemilia Hotel, Via G. Zaccherini Alvisi, 16.

Milano, il 25-nov al Best Western Plus Hotel Galles, P.za Lima 2″, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)