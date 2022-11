Leonardo nomina HeliService Centro Servizi di Eccellenza per rafforzare l’assistenza tecnica in Germania e in Europa

Leonardo continua a rafforzare il livello dei servizi di supporto offerti ai propri clienti in Germania e in Europa, nominando HeliService international GmbH (HeliService) come Centro Servizi di Eccellenza per la manutenzione degli elicotteri.

“Tale qualifica è concessa a selezionati centri di assistenza che si occupano della manutenzione di flotte di terze parti e sono in grado di soddisfare le più rigorose aspettative degli operatori e di rispondere alle specifiche esigenze del mercato con la più ampia gamma di servizi di supporto.

HeliService sarà ora in grado di fornire il più alto livello di assistenza per i modelli di elicottero AW109, AW169 e AW139 in servizio in Europa. La presenza di questi elicotteri è cresciuta costantemente negli ultimi anni, con un’ulteriore potenziale espansione futura in Germania. HeliService utilizza da alcuni anni AW139 e AW169 per missioni offshore a supporto dei parchi eolici nel Mare del Nord, offrendo eccezionali capacità operative ed elevati standard di sicurezza. Un’ulteriore espansione operativa degli AW169 è prevista nell’estate 2023, con tre elicotteri destinati in Asia e Stati Uniti per svolgere questo stesso tipo di missione”, afferma Leonardo.

Vittorio Della Bella, SVP Customer Support & Training Worldwide Services, Leonardo Helicopters, ha dichiarato: “Siamo lieti di rafforzare la nostra partnership con HeliService con questa espansione dei servizi di manutenzione e assistenza in Germania. La loro esperienza nell’operare con successo i nostri elicotteri nelle difficili condizioni ambientali in missioni offshore a supporto dei parchi eolici rende HeliService un fornitore di servizi di ancor più alto livello, aspetto fondamentale per massimizzare l’efficacia e la sicurezza della missione, unitamente alle migliori capacità di pianificazione della gestione di aeromobili e di flotte”.

“Quest’ultimo traguardo è in linea con l’attenzione posta da Leonardo al potenziamento dei servizi di supporto e su una maggior vicinanza geografica agli operatori. Con oltre 110 centri di servizi e manutenzione per elicotteri in tutto il mondo, Leonardo prevede di stabilire almeno un centro servizi di “Eccellenza” in tutti i mercati strategici. La recente nomina di HeliService porta a sei il numero dei centri di servizio classificati “Eccellenti”, di cui quattro in Europa, uno negli Stati Uniti e uno in Giappone, oltre a quelli gestiti direttamente da Leonardo“, prosegue Leonardo.

Roy Hurrel, Head of Maintenance Munich/ Oberpfaffenhofen, ha dichiarato: “Essere uno dei sei centri autorizzati di Leonardo in grado di offrire il massimo livello di servizio è una grande conferma della qualità del nostro lavoro. Esserne parte è motivo di orgoglio”.

Fondata nel 1987, HeliService offre servizi di soccorso, addestramento, trasporto passeggeri e merci, formazione di personale per missioni offshore e manutenzione. HeliService ha raggiunto un significativo livello di competenze nel settore offshore, trasportando personale e materiali da e verso parchi eolici, unità navali, nonché trasportando persone bisognose di cure mediche. Tra le loro capacità, si distinguono in particolare per le operazioni di verricellamento da elicottero (HHO) direttamente sulle turbine eoliche offshore. Le operazioni di volo sono attualmente effettuate dalle basi di Emden, Bremerhaven e Husum (per tutta la Germania), ed esiste una sede a Esbjerg, in Danimarca. Gli elicotteri di HeliService saranno usati anche per le operazioni di supporto ai parchi eolici di Taiwan a partire dall’estate 2023.

Leonardo presenta a European Rotors 2022 gli ultimi sviluppi in materia di capacità operativa e addestramento in campo elicotteristico

Dall’8 al 10 novembre, la seconda edizione di European Rotors, il principale evento dedicato al settore del volo verticale in Europa ritorna a Colonia in Germania. L’evento di tre giorni, organizzato da EHA (European Helicopter Association) e da EASA (European Aviation Safety Agency), vede la partecipazione di costruttori, operatori e autorità aeronautiche appartenenti al settore civile dell’industria del volo verticale.

“L’Europa rappresenta il più grande mercato mondiale per gli elicotteri ad uso commerciale e di servizio pubblico ed è il continente con la più ampia flotta di elicotteri Leonardo, con quasi 1.000 unità in servizio per missioni civili e di pubblica utilità, che svolgono un’ampia gamma di missioni, tra cui trasporto passeggeri, ordine pubblico, servizio medico di emergenza, offshore e ricerca e soccorso.

Durante l’EASA Rotorcraft and VTOL Symposium, parte integrante del programma di European Rotors, Leonardo presenta le sue ultime innovazioni e tecnologie, focalizzandosi sui temi di sicurezza, sostenibilità e digitalizzazione, valori chiave su cui si fonda il futuro del volo verticale.

Nello stand, Leonardo espone un elicottero intermedio leggero AW169 configurato per svolgere missioni di elisoccorso, insieme ad una versione leggera del MITHOS, il sistema di addestramento interattivo modulare per operatori di elicotteri.

Con quasi 150 elicotteri in servizio in 25 paesi, che registrano oltre 125.000 ore di volo e più di 300 ordini in tutto il mondo, l’AW169 è un elicottero di nuova generazione nella sua classe, concepito anche per missioni di elisoccorso. Estremamente competitivo in Europa in tutti i principali ruoli, l’AW169 ha dimostrato particolare successo nelle missioni EMS, soprattutto in Italia e Regno Unito, oltre che nelle operazioni di supporto all’industria energetica in ambiente marittimo (in particolare in Germania), ma anche nel trasporto VIP Corporate e recentemente nella pubblica sicurezza, un successo esteso più recentemente anche al settore della difesa”, afferma Leonardo.

“L’AW169 è dotato della cabina più ampia nella sua categoria che, attraverso una gestione degli spazi flessibile, consente un accesso al corpo del paziente a 360°, essenziale per le cure in condizioni critiche. L’AW169 può trasportare due pazienti e personale medico, oltre alle apparecchiature di terapia intensiva. Le ampie porte laterali offrono un facile accesso alla cabina e il vano bagagli separato è sufficientemente spazioso per trasportare attrezzature e altre barelle.

L’elicottero offre inoltre prestazioni senza precedenti in caso di decollo con un solo motore funzionante ed un’esclusiva modalità APU (Auxiliary Power Unit), che consente ai principali sistemi in cabina di rimanere accesi anche con i rotori fermi. Grazie ai recenti miglioramenti aerodinamici, alle nuove versioni Fase 7 e 8 del software avionico di base ed ai pacchetti di aumento delle prestazioni, introdotti a partire dalla fine del 2021, l’AW169 è il modello di elicottero con il miglior rapporto peso/potenza della sua classe. Infine, l’AW169 fornisce agli operatori la possibilità di scegliere tra tre opzioni sul carrello d’atterraggio: retrattile, fisso oppure pattini (riguardo le nuove capacità di missione e configurazioni per l’elicottero AW169, leggi anche qui)

Leonardo esibirà al proprio stand anche MITHOS, il sistema di addestramento interattivo modulare per operatori elicotteristici, che sarà presentato in una versione leggera, abbinato all’AW169 esposto in mostra statica. MITHOS è un sistema completamente immersivo ed interattivo per operatori di verricello, soccorritori ed operatori medici che svolgono sia missioni di soccorso sia operazioni di supporto presso i parchi eolici. MITHOS aumenta la sicurezza e l’efficacia della missione, garantendo un addestramento realistico, efficace ed ecologico, grazie al ricorso alle tecnologie di realtà aumentata più moderne e all’avanguardia. L’addestramento con il MITHOS riduce i livelli di rischio in fase addestrativa, garantendo una migliore qualità del servizio e meno attività in volo.

MITHOS dimostra chiaramente il livello degli investimenti effettuati da Leonardo per fornire agli operatori non solo la migliore piattaforma, ma anche un supporto completo, dal volo, alla manutenzione e alla missione, che copre anche le capacità di addestramento”, prosegue Leonardo.

“Inoltre, nel corso della manifestazione, Leonardo partecipa ad eventi ed interverrà a conferenze su argomenti operativi e di sicurezza, affrontando temi relativi al servizio medico di emergenza, ricerca e soccorso, supporto all’industria energetica, pubblica sicurezza, esponendo le proprie procedure, innovazioni tecnologiche e soluzioni per una maggiore sostenibilità”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo – Photo Credits: Leonardo)