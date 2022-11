Ryanair e Amadeus in partnership per migliorare l’offerta di viaggio

Ryanair e la società di tecnologia di viaggio Amadeus annunciano oggi la loro nuova partnership di distribuzione, che amplierà ulteriormente l’accesso all’offerta di Ryanair alla base di clienti del leader di settore Amadeus.

“Operando 3.000 voli giornalieri verso 225 destinazioni in 36 paesi, Ryanair sta guidando la ripresa del traffico aereo post COVID-19 trasportando il 115% del suo traffico pre-pandemia, rendendola una delle scelte di viaggio più affidabili.

Con le aziende in tutta Europa che devono far fronte a crescenti pressioni economiche e inflazionistiche, Ryanair offre collegamenti, frequenze, puntualità e tariffe leader di mercato in Europa, che potranno essere prenotate tramite la piattaforma Amadeus a partire dalla fine del 2022. La partnership supporta la vision di Ryanair che si propone di accrescere la propria visibilità e raggiungere i clienti Amadeus, in particolare per i viaggi di lavoro. La perfetta integrazione con i flussi e i processi di prenotazione di Amadeus garantirà ai clienti un’elevata efficienza operativa nella ricerca, prenotazione e fruizione dei servizi di Ryanair, oltre a essere in grado di offrire una più ampia scelta di opzioni ai viaggiatori attenti ai costi.

L’ampia offerta di viaggio di Ryanair non solo può generare risparmi sostanziali per i clienti, ma li aiuterà anche a tenere sotto controllo l’impatto ambientale e a migliorare le proprie credenziali ESG, con le emissioni di CO2 per passeggero/km più basse di qualsiasi grande compagnia aerea europea, un risultato sostenuto dalla strategia di decarbonizzazione Pathway to Net Zero by 2050. Questo è un obiettivo chiaramente condiviso da Amadeus e la nuova partnership contribuirà a condividere queste offerte ecocompatibili con un pubblico ancora più ampio”, afferma Ryanair.

Dara Brady di Ryanair ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare questa partnership con Amadeus, la società di tecnologia legata ai viaggi leader nel mondo, che amplia ulteriormente l’offerta di Ryanair e consente ai clienti business, in particolare, un maggiore accesso alla nostra impareggiabile rete di collegamenti, frequenze, prestazioni puntuali e imbattibili tariffe basse per tornare a incontrarsi e collaborare di persona con i colleghi. Non vediamo l’ora di lavorare con Amadeus, la sua efficiente soluzione di distribuzione e la rete leader del settore nei prossimi anni”.

Jose-Luis Aragon, Regional VP Air Distribution Europe, Amadeus ha dichiarato: “Siamo molto felici che Ryanair abbia scelto di capitalizzare sulla tecnologia di Amadeus per supportare la propria strategia di distribuzione. Questa partnership illustra il valore della nostra piattaforma per i vettori low cost, offrendo alla compagnia aerea l’accesso alla più ampia rete di venditori in tutto il mondo e la tecnologia per aiutarli a ottenere il massimo dal canale indiretto. Questa partnership è un altro esempio del nostro impegno nel fornire opzioni di viaggio più numerose e valide rispetto a qualsiasi fonte tecnologica ai nostri venditori, con un’integrazione fluida e senza soluzione di continuità nei loro strumenti e processi quotidiani”.

(Ufficio Stampa Ryanair)