News Brevi – 10.11.2022

ANA PROSEGUE LE SUE INIZIATIVE DI RICICLO – ANA HOLDINGS INC. ha annunciato oggi il lancio di un nuovo prodotto dal progetto ANA Up-cycle, un’iniziativa creativa per sviluppare prodotti riciclati utilizzando parti e uniformi di aeromobili. Le limited-edition ANA house slippers sono state sviluppate con Onward Trading Co., Ltd., un’azienda di abbigliamento. Le due società si sono unite nell’ambito di ANA Future Promise e dell'”Onward’s Re-make-up Project”, che mira ad alleviare il problema dello smaltimento dei tessuti dell’industria dell’abbigliamento. ANA Group e Onward Trading Co., Ltd. hanno incanalato il loro desiderio condiviso di ridurre gli sprechi in uno sforzo congiunto per sviluppare un prodotto realizzato con le parti utilizzabili dei coprisedili che erano diventati sbiaditi, strappati o comunque inadatti all’uso in aereo. “Questo prodotto è una vera collaborazione, con l’idea di progetto iniziale sviluppata dai dipendenti ANA come parte di un programma di proposte interne”, ha affermato Junko Yazawa Executive Vice President, Customer Experience Management & Planning, ANA. “Siamo onorati di lavorare con Onward Trading Co., Ltd. per riunire entrambe le nostre missioni e creare un prodotto che sia in linea con i valori dei nostri clienti, ma che sia anche un esempio per le iniziative di sostenibilità nel settore aereo”. I coprisedili ANA sono prodotti sotto stretto controllo, mantenuti e puliti regolarmente. Invece di scartare le coperture che devono essere sostituite, il progetto le trasforma in comode pantofole nel caratteristico colore blu scuro ANA. Poiché il tessuto disponibile utilizzato per le pantofole da casa dipende dalla quantità di coprisedili scartati, ANA Group inizierà vendendo 50 paia e in futuro verranno sviluppati vari tipi di pantofole da casa con motivi diversi a seconda dei coprisedili disponibili. Prima del lancio del progetto ANA Up-cycle, ANA Group ha rilasciato i suoi handmade bags creati con indumenti riciclati del personale addetto alla manutenzione. Queste borse, in collaborazione con ROOTOTE, sono state offerte per la prima volta il 30 maggio 2022 e sono andate esaurite in 9 ore. A causa della disponibilità dei tessuti, finora queste borse sono state vendute tre volte: il 30 maggio, il 6 giugno e il 1 agosto. I dipendenti ANA hanno inizialmente proposto le idee per le borse e le pantofole, altri suggerimenti arriveranno per il progetto ANA Up-cycle in futuro. Il Gruppo ANA continuerà i suoi sforzi per fare un uso efficace delle risorse e ridurre gli sprechi.

UNITED: RITORNANO I PASTI PER BAMBINI A BORDO – United Airlines ha annunciato oggi il ritorno dei pasti per bambini a bordo. I bambini possono ora gustare sia la colazione che i menu pranzo/cena su voli United selezionati, dove vengono serviti pasti gratuiti. Per richiedere un pasto per bambini, i clienti possono scegliere la “Children’s Special Meals” option al momento della prenotazione di un biglietto o aggiungere una richiesta a una prenotazione esistente utilizzando l’app mobile United®. A partire dal prossimo anno, i pasti per bambini saranno disponibili per il preordine per i clienti che viaggiano in cabine idonee su voli United selezionati. Con il preordine, i viaggiatori più giovani potranno scegliere il pasto che desiderano gustare a bordo prima della partenza di qualsiasi volo United idoneo per il preordine. “Ci impegniamo a fornire un’ottima esperienza a bordo per tutti i nostri clienti e siamo entusiasti di poter offrire ai nostri passeggeri più giovani nuove opzioni di cibo adatte ai bambini su rotte selezionate”, ha affermato Aaron McMillan, United’s managing director of hospitality and planning”. I pasti per bambini di United sono ora disponibili sui voli superiori a 2.000 miglia, in cabine dove viene offerto il servizio pasti gratuito e includono colazione e pranzo/cena adatti ai bambini. Per maggiori dettagli su come richiedere un pasto per bambini e per ulteriori informazioni su tutti i pasti speciali a bordo di United, visitare united.com.

EASYJET NOMINATA BEST LOW COST ARILINE AI BUSINESS TRAVALLER AWARDS – easyJet è stata nuovamente votata come Best Low-Cost Airline dai lettori della rivista Business Traveller, annunciata in occasione dell’annuale Business Traveller Awards che si è svolto il 31 ottobre. Appuntamento fisso del calendario dei viaggi d’affari e dell’ospitalità da oltre 30 anni, i premi di quest’anno hanno visto la partecipazione di oltre 200 leader del settore. Nell’ultimo anno sono stati aggiunti nuovi prodotti all’offerta di easyJet, come il lancio della sua lounge in collaborazione con No1 Lounges a Gatwick Airport che ha fornito un nuovo tipo di viaggio, oltre al lancio del carbon reporting for corporate customers per aiutare le aziende a misurare l’impatto della compensazione delle emissioni di carbonio quando volano con easyJet e del conseguente risparmio sui costi per i loro business travel programmes. Come elogiato dai lettori di Business Traveller Magazine, la compagnia aerea ha mantenuto il suo impegno nell’offrire tariffe basse e operare verso destinazioni desiderabili in orari convenienti, oltre a rendere facile la prenotazione e il volo. James Marchant, Head of Business Development for easyJet, ha commentato: “Sappiamo che è importante per i nostri clienti business essere collegati di persona con i loro colleghi e clienti in tutta Europa e che, quando hanno bisogno di volare, vogliono il miglior rapporto qualità-prezzo, un programma conveniente per i principali aeroporti europei e viaggiare con una compagnia aerea responsabile e seria nel suo impegno a ridurre le proprie emissioni di carbonio, per aiutare la propria attività a fare lo stesso. Siamo incredibilmente orgogliosi di ricevere questo premio che dimostra che easyJet non solo soddisfa le esigenze dei nostri business customers, ma li aiuta a massimizzare il ritorno sull’investimento nelle persone”. La compagnia aerea ha una business passenger offering consolidata che include un portafoglio di slot variegato, puntualità leader e un network di primary airports. La compagnia aerea ha assistito a una forte ripresa dei business travel post-pandemia, guidata dal forte network della compagnia aerea, dalle tariffe basse e dall’impegno a ridurre le emissioni di carbonio. easyJet serve 19 aeroporti del Regno Unito, offrendo oltre 464 rotte verso oltre 135 aeroporti dal Regno Unito all’Europa, al Medio Oriente e al Nord Africa.

DELTA RICONOSCIUTA PER FUEL EFFICIENCY E ALTERNATIVE FUELS – Delta è stata premiata per i suoi sforzi di sostenibilità con due premi del settore che citano la spinta della compagnia aerea per una flotta più efficiente dal punto di vista dei consumi e il lavoro per sviluppare fonti di carburante alternative. Delta ha recentemente ricevuto sia il Green Partner in Travel Award dall’American Society of Travel Advisors che il premio North American Environmental Sustainability Airline/Airline Group of the Year dal Center of Aviation. Il Green Partner in Travel Award si concentra sui tre pilastri della sostenibilità – economic, environmental and social – ed è votato dall’intero consiglio di ASTA, che è composto da leader del settore dei viaggi negli Stati Uniti. Il premio North American Environmental Sustainability Airline/Airline Group of the Year è stato assegnato a Delta il 3 novembre all’annuale Environmental Sustainability Awards for Excellence di CAPA a Singapore. Questo premio è determinato attraverso una valutazione basata sui dati delle performance di sostenibilità delle compagnie aeree mondiali. “La decarbonizzazione del settore aereo richiederà a tutti noi di fare più della nostra parte, intraprendendo azioni misurabili a breve, medio e lungo termine, collaborando per condividere le conoscenze e rendendo la sostenibilità una considerazione chiave in ogni decisione aziendale”, ha affermato Pam Fletcher, Chief Sustainability Officer, Delta. Entrambe le organizzazioni hanno citato le iniziative di Delta per rendere la sua flotta il 25% più efficiente in termini di fuel efficiency, mentre si sposta verso fonti di carburante alternative.

DRONI: PROSPETTIVE DI CRESCITA PER IL MERCATO UAS E AAM IN ITALIA – Prospettive di grande crescita per il mercato italiano degli Unmanned Aerial Systems (UAS) e dell’Advanced Air Mobility (AAM). E’ quanto emerge dall’ottava edizione di “Roma Drone Conference”, che si è svolta presso l’Università Europea di Roma con la partecipazione dei massimi esperti italiani e di circa 200 professionisti del settore. Nella sessione mattutina, si è tenuta la tavola rotonda “L’Italia dei droni 2022: bilancio e prospettive”, a cui hanno partecipato anche l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e la società D-Flight (gruppo ENAV), che hanno fatto il punto sulla situazione, le problematiche e le prospettive del mercato in Italia, dopo quasi due anni dall’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti UAS europeo e nazionale. La società di consulenza strategica PwC-Strategy& ha anche presentato il primo report annuale sul mercato dell’AAM in Italia, realizzato in esclusiva per “Roma Drone Conference”: il report prevede che questo mercato raggiungerà gli 1,8 miliardi di euro nel 2030, quintuplicando il suo valore rispetto agli attuali 363 milioni, mentre gli investimenti italiani per la ricerca e sviluppo nel settore dell’AAM nel 2030 arriveranno ai 267 milioni di euro, oltre il doppio rispetto agli attuali 106 milioni.

DELTA STA MONITORANDO LA TEMPESTA NICOLE – Delta informa: “Circa 80.000 persone Delta, da meteorologi e decisori strategici ad agenti del servizio clienti, specialisti delle prenotazioni, tecnici, piloti e assistenti di volo, hanno la stessa priorità: proteggere le persone e i clienti della compagnia aerea fornendo al contempo un servizio affidabile e piacevole. Ecco perché questa settimana stanno monitorando le condizioni e utilizzando i dati per prendere decisioni operative sicure in merito ai voli di Delta negli aeroporti delle Bahamas e della Florida mentre la tempesta tropicale Nicole, che si prevede diventerà un uragano, determina la cancellazione dei voli. I team Delta rimarranno vicini a tutti i funzionari e le parti interessate negli aeroporti lungo il percorso della tempesta per riprendere a volare in sicurezza quando le condizioni a terra saranno sicure per farlo. I clienti sono invitati a controllare attentamente lo stato del proprio volo su delta.com o sull’app Fly Delta. La compagnia aerea ha emesso un travel waiver per numerose destinazioni alle Bahamas e in Florida in vigore dall’8 al 13 novembre. Con ciò, la differenza tariffaria per i clienti verrà esentata quando il viaggio riprenotato si verifica entro il 16 novembre 2022, nello stesso cabina di servizio come originariamente prenotata”.

ROLLS-ROYCE FORNISCE A VISPIRON OTTO BATTERY CONTAINERS – Rolls-Royce ha già consegnato sei di un totale di otto mtu EnergyPack a VISPIRON, southern German provider of sustainable mobility and energy solutions. I battery storage systems sono stati commissionati nei parchi solari in Baviera e Turingia in Germania e sono utilizzati per il cosiddetto intraday trading, ovvero l’acquisto e la vendita a breve termine di energia elettrica consegnata lo stesso giorno. L’intraday trading è particolarmente importante per assorbire i cambiamenti imprevedibili nella produzione e nella domanda di elettricità causati dall’immissione volatile di fonti di energia rinnovabile come solare ed eolica. Uno dei fattori decisivi per la collaborazione di VISPIRON con la business unit Power Systems di Rolls-Royce è stato che gli EnergyPack mtu sono sistemi modulari completamente integrabili, disponibili con potenze nominali da 60 kVA a 2.000 kVA e una capacità di stoccaggio da da 70 kWh a 2.200 kWh e sono caratterizzati da un’elevata disponibilità. “Vediamo un mercato in crescita nel modello di business VISPIRON e nei nostri prodotti di accumulo e siamo lieti di poter fornire insieme un contributo rilevante alla stabilità della rete e dell’approvvigionamento e quindi contribuire attivamente alla transizione energetica”, ha affermato Andreas Görtz, President Sustainable Power Solutions at Rolls-Royce Power Systems. Rolls-Royce produce i suoi battery systems nel proprio stabilimento a Ruhstorf, Baviera.

DELTA: SEI MILIONI DI PASSEGGERI PER LE FESTIVITA’ DEL RINGRAZIAMENTO – Con le festività del Ringraziamento che si avvicinano rapidamente e la domanda di viaggi che continua a salire, Delta prevede che la compagnia aerea trasporterà quasi 6 milioni di clienti dal 18 al 29 novembre, con una media di quasi 500.000 clienti al giorno. I giorni di punta di Delta dovrebbero essere il venerdì prima del Ringraziamento (18 novembre) e la domenica successiva alle vacanze (27 novembre). La stima di quest’anno è poco inferiore ai 6,3 milioni di clienti che hanno viaggiato nello stesso periodo nel 2019.

LEONARDO E KHALIFA UNIVERSITY LANCIANO UNA CYBER SECURITY ACADEMY IN UAE – Leonardo e Khalifa University of Science and Technology, la prima università emiratina secondo i principali ranking internazionali, uniscono le forze per creare una Cyber Security Academy negli Emirati Arabi Uniti. La KU Cyber Security Academy sarà aperta agli operatori di aziende e istituzioni per formare nuovi esperti per la protezione cibernetica degli asset strategici nazionali degli Emirati Arabi Uniti. Con sede presso la Khalifa University ad Abu Dhabi, la nuova Academy offrirà programmi completi di certificazione e formazione in inglese e arabo. Farà leva sulla conoscenza del contesto dei ricercatori del Center on Secure Cyber-Physical Systems della Khalifa e sulle competenze e tecnologie di Leonardo per la protezione degli ecosistemi digitali, nonché sull’esperienza della Cyber & Security Academy che l’azienda ha in Italia. Proprio a Genova, nella sede della Cyber & Security Academy di Leonardo, i docenti del futuro centro formativo emiratino saranno addestrati all’uso delle piattaforme immersive di Leonardo per il cyber training. La partnership rafforzerà ulteriormente i programmi accademici e di ricerca della Khalifa University, già contraddistinta da un’offerta formativa altamente specializzata nelle materie scientifiche e tecnologiche. “Siamo onorati di essere stati scelti dalla Khalifa University per questo ambizioso progetto”, ha dichiarato Tommaso Profeta, Managing Director della Divisione Cyber & Security Solutions di Leonardo. “Questa iniziativa conferma ancora una volta l’impegno di Leonardo a livello nazionale e sovranazionale per la diffusione di una solida cultura della sicurezza, elemento di importanza primaria per un’efficace protezione delle infrastrutture critiche, dei servizi essenziali, dei cittadini e dei Paesi”.