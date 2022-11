Boeing: la Southeast Asia Commercial Fleet quasi triplicherà entro il 2041

Boeing ha presentato oggi il Commercial Market Outlook (CMO) 2022 for Southeast Asia, prevedendo un ritorno a una rapida crescita dei tassi nei prossimi 20 anni. Il rapporto è stato pubblicato alla Association of Asia Pacific Airlines (AAPA) 66th Assembly of Presidents conference in Bangkok.

Per soddisfare una prevista crescita a lungo termine del 5,3% nei passenger and cargo travel nei prossimi anni, il CMO prevede che i vettori della regione avranno bisogno di più di 4.200 nuovi aerei commerciali nei prossimi 20 anni. Ciò rappresenta un’enorme crescita dalle attuali dimensioni della Southeast Asia fleet pari a 1.600, e renderebbe la regione il secondo mercato più grande dell’Asia.

“Sebbene la piena ripresa del nostro settore nel sud-est asiatico si basi su politiche di viaggio, iniziative sanitarie e disponibilità della forza lavoro tra gli altri fattori, Boeing prevede che il traffico passeggeri della regione supererà la domanda pre-pandemia nei prossimi anni”, ha affermato Dave Schulte, Boeing Commercial Marketing managing regional director for Asia Pacific. “Continuiamo a prevedere un’enorme mobilità verso l’alto in questa regione emergente, con quasi il 70% di tutte le nuove consegne nel sud-est asiatico che serviranno alla crescita della domanda nei prossimi 20 anni”.

L’attuale flotta e il numero di voli commerciali nel sud-est asiatico sono aumentati di oltre il 50% nel 2022 rispetto al 2019, prima della pandemia.

Il 2022 Southeast Asia CMO include queste proiezioni fino al 2041:

– Domanda di 3.430 aeroplani single-aisle e 740 widebody per supportare una rete di vettori low-cost intraregionale in espansione e la crescita del traffico a lungo raggio.

– La domanda di servizi commerciali per supportare la rapida crescita della flotta è stata valutata 245 miliardi di dollari.

– Un requisito del settore per 193.000 nuove persone nel settore aeronautico, inclusi 50.000 piloti, 58.000 tecnici e 85.000 membri dell’equipaggio di cabina entro il 2041.

Consegne di aerei commerciali nel sud-est asiatico (2022-2041):

Regional Jet 50; Single Aisle 3.430; Widebody 740; Freighter 35; Totale 4.255.

La previsione annuale globale e regionale di Boeing sulla domanda di aerei commerciali è disponibile all’indirizzo: http://www.boeing.com/commercial/market/commercial-market-outlook/.

(Ufficio Stampa Boeing)