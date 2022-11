Airbus e i suoi partner facilitano i SAF commercial flights in Cina

Airbus ha firmato accordi con Xiamen Airlines, Zhejiang Loong Airlines e Colorful Guizhou Airlines per promuovere l’uso di Sustainable Aviation Fuel (SAF) per i voli commerciali in Cina. La partnership è stata annunciata durante la conferenza stampa di Airbus alla 14a China International Aviation & Aerospace Exhibition. Con questi accordi, gli operatori cinesi di aeromobili Airbus e Airbus supportano ulteriormente la strategia dell’aviazione verde in Cina.

Il SAF per i suddetti voli commerciali è prodotto localmente da olio da cucina usato da SINOPEC Zhenhai Refining & Chemical Company, un produttore statale in Cina. Il SAF cinese realizzato dall’unica struttura cinese certificata viene utilizzato anche per i voli di consegna da Airbus Tianjin.

Da ottobre 2022, l’Airbus Delivery Center di Tianjin offre ai clienti l’opzione di un SAF fuel blend del 5% per tutti i single-aisle A320neo Family and A350 wide-body aircraft delivery flights.

Il SAF è un carburante per aviazione prodotto in modo sostenibile a base di materie prime che vanno da olio e grasso usati ai rifiuti urbani e forestali. Rispetto al carburante fossile per jet, è stato dimostrato che il SAF si traduce in una riduzione fino all’80% delle emissioni di CO2 durante l’intero ciclo di vita. Pertanto, è considerato un fattore chiave per contribuire alla decarbonizzazione dell’aviazione.

Il 14th Five-Year Plan for the Green Development of Civil Aviation emesso da CAAC afferma che è necessario attuare una strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio, promuovere innovazioni nell’applicazione commerciale dei SAF e impegnarsi per raggiungere un SAF consumption di oltre 20.000 tonnellate entro il 2025.

Xiamen Airlines è diventato un nuovo cliente Airbus in Cina effettuando un ordine fermo per 40 aeromobili della famiglia A320neo questo settembre. Zhejiang Loong Airlines opera una Airbus passenger aircraft fleet composta da 64 aeromobili A320 Family. Colorful Guizhou Airlines ha una flotta di 8 aeromobili della famiglia A320neo. Tutte e tre le compagnie aeree sono impegnate nello sviluppo sostenibile delle loro operazioni quotidiane.

(Ufficio Stampa Airbus)