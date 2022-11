Pratt & Whitney sviluppa Advances Combustor Technologies con l’HyTEC project della NASA

Pratt & Whitney è stata selezionata dalla NASA per sviluppare advanced engine technologies per ridurre il consumo di carburante e le emissioni per next generation single-aisle aircraft. L’Hybrid Thermally Efficient Core (HyTEC) project fa parte della Sustainable Flight National Partnership della NASA, che consentirà innovazioni rivoluzionarie a sostegno dell’obiettivo dell’industria aeronautica di ridurre significativamente le emissioni di CO2 entro il 2050.

Attraverso HyTEC, Pratt & Whitney dimostrerà la compatibilità dei Sustainable Aviation Fuels (SAF) con advanced combustors for small core engines. Il progetto include lo sviluppo e il test dei fuel and air mixers per un’efficienza ottimale e quindi la misurazione delle emissioni e del rumore emessi utilizzando Jet A fuel and high blends of SAF.

“L’aviazione si sta muovendo verso un futuro più verde e più pulito. La nostra partnership con la NASA su HyTEC consentirà agli ingegneri di Pratt & Whitney di esplorare nuove tecnologie che contribuiranno a rendere i futuri aircraft propulsion systems ancora più sostenibili”, ha affermato Geoff Hunt, senior vice president, Engineering and Technology, at Pratt & Whitney. “L’uso dei SAF blends sta aumentando oggi al 50% e raggiungerà il 100% entro pochi anni. Questo è un percorso chiave per raggiungere l’obiettivo del settore di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. La nostra engine technology continua a migliorare in termini di efficienza, volando più lontano, con più potenza e con meno carburante. Questo aiuta Pratt & Whitney a continuare a garantire lo sviluppo di advanced propulsion technologies che saranno pronte per i velivoli di prossima generazione nel prossimo decennio”.

“Nell’ottobre 2021, la NASA ha assegnato a Pratt & Whitney due contratti nell’ambito di HyTEC project per lo sviluppo di tecnologie per una high-pressure turbine che include next generation ceramic matrix composites (CMC) materials in grado di operare a temperature più elevate rispetto agli attuali CMC, environmental barrier coatings, advanced cooling and aerodynamic approaches che consentiranno nuovi design ed efficienza dei componenti.

Nella seconda fase dell’HyTEC project, Pratt & Whitney prevede di dimostrare un technology-infused core comprendente high-pressure compressor, high-pressure turbine and combustor, sfruttando i successi del first generation GTF core. Questa fase è prevista per il 2024 fino al 2027 e fornirà un apprendimento critico e una maggiore maturazione del core prima del prossimo lancio del programma”, afferma Pratt & Whitney.

“La collaborazione tra Pratt & Whitney e la NASA ha già portato a numerosi progressi chiave in sustainable propulsion technologies negli ultimi decenni, tra cui low-pressure-ratio fans, low-emissions combustors, high-performance hot section. Queste collaborazioni hanno un ruolo vitale nello sviluppo e nella maturazione di tecnologie che alla fine contribuiranno a rendere l’aviazione più sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: NASA – Pratt & Whitney)