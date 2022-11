News Brevi – 12.11.2022

IL BOEING BUILT X-37B COMPLETA LA SESTA MISSIONE CON UN NUOVO ENDURANCE RECORD – Il Boeing built X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) ha stabilito un nuovo endurance record dopo aver trascorso 908 giorni in orbita, prima di atterrare al Kennedy Space Center della NASA in Florida alle 5:22 ET del 12 novembre 2022. Questo supera il record precedente di 780 giorni in orbita. Con il completamento di successo della sua sesta missione, il reusable spaceplane ha ora volato per oltre 1,3 miliardi di miglia e ha trascorso un totale di 3.774 giorni nello spazio, dove conduce esperimenti per il governo e i partner industriali, con la possibilità di riportarli sulla Terra per la valutazione. Per la prima volta il veicolo trasportava un service module per aumentare il numero di payloads. Il modulo si è separato dall’OTV prima del de-orbiting, garantendo un atterraggio sicuro. “Questa missione evidenzia l’attenzione della Space Force sulla collaborazione nell’esplorazione spaziale e sull’espansione dell’accesso allo spazio a basso costo per i nostri partner, all’interno e all’esterno del Department of the Air Force (DAF)”, afferma il Gen. Chance Saltzman, Chief of Space Operations. La sesta missione è stata lanciata su un razzo Atlas V di United Launch Alliance dalla Cape Canaveral Space Force Station nel maggio 2020. Gli esperimenti ospitati includevano un solar energy experiment progettato dal Naval Research Lab, nonché un satellite progettato e costruito dai cadetti della U.S. Air Force Academy in partnership con l’Air Force Research Laboratory. Il satellite, soprannominato FalconSat-8, è stato rilasciato con successo nell’ottobre 2021 e rimane in orbita oggi. Questa missione ha anche ospitato numerosi esperimenti della NASA, tra cui il Materials Exposure and Technology Innovation in Space (METIS-2), che ha valutato gli effetti dell’esposizione allo spazio su vari materiali per convalidare e migliorare la precisione dei modelli dell’ambiente spaziale. Questo è stato il secondo volo per questo tipo di esperimento. La Mission 6 ha anche ospitato un esperimento della NASA per valutare gli effetti dell’esposizione spaziale di lunga durata sui semi. Questo esperimento informa la ricerca volta a future missioni interplanetarie e alla creazione di basi permanenti nello spazio. “Dal primo lancio dell’X-37B nel 2010, ha infranto i record e ha fornito alla nostra nazione una capacità senza rivali di testare e integrare rapidamente nuove tecnologie spaziali”, ha affermato Jim Chilton, senior vice president, Boeing Space and Launch. L’X-37B program è una partnership tra U.S Department of the Air Force Rapid Capabilities Office e U.S. Space Force. Boeing ha progettato e prodotto lo spaceplane e continua a fornire supporto per la gestione del programma, l’ingegneria, i test e la missione da siti nel sud della California, in Florida e in Virginia.

CONDOR AVVIA I COLLEGAMENTI PER JOHANNESBURG – Arrivato per la prima volta all’OR Tambo International Airport, il volo Condor DE2288 è decollato venerdì sera da Francoforte diretto a Johannesburg, inaugurando ufficialmente i collegamenti settimanali. D’ora in poi, la compagnia aerea leisure porterà i viaggiatori direttamente da Francoforte alla metropoli sudafricana il lunedì e il venerdì. Il volo dura circa undici ore. Con la nuova destinazione nel winter flight schedule, Condor sta ampliando il suo portafoglio in Sud Africa. Anche la popolare destinazione Cape Town sarà nuovamente servita, con voli diretti il martedì, giovedì e sabato. Il volo dura circa dodici ore. I biglietti per Johannesburg e Cape Town possono essere prenotati a partire da 349,99 euro. Johannesburg è la capitale della provincia sudafricana di Gauteng e attrae molti visitatori grazie alle sue temperature miti tutto l’anno. Per molti visitatori, Johannesburg è anche il punto di partenza per viaggi di andata e ritorno attraverso il Sud Africa.

EMBRAER RICONOSCIUTA DA GPTW COME UNA DELLE MIGLIORI AZIENDE PER CUI LAVORARE – Embraer è stata riconosciuta come una delle migliori aziende per cui lavorare in una valutazione effettuata da Great Place to Work®, una società di consulenza globale che supporta le organizzazioni per ottenere i migliori risultati attraverso una cultura di fiducia, performance elevate e innovazione. La Certificazione GPTW è stata lanciata in Brasile nel 2017 come sigillo che riconosce le organizzazioni che svolgono un lavoro eccellente con i propri dipendenti e rivela la percezione interna riguardo alle varie dimensioni della cultura organizzativa. Uno dei punti salienti del sondaggio è stato il contributo di Embraer alla società. In qualità di leader in un settore considerato strategico per via del suo elevato sviluppo tecnologico, Embraer riunisce talenti con un’elevata capacità di generare innovazioni, con impatti positivi sull’economia del Paese. “Questa certificazione è un risultato importante e illustra il nostro scopo di contribuire a una società più inclusiva e diversificata attraverso investimenti a lungo termine nella formazione delle persone, nella generazione di opportunità di carriera e nello sviluppo di talenti”, ha affermato Carlos Alberto Griner, Vice President of People, ESG, and Communications at Embraer. “Riteniamo che le persone impegnate costruiscano un ambiente di lavoro sostenibile e ottengano i migliori risultati. Continueremo a lavorare per offrire il meglio al nostro team e alla società nel suo insieme”. “Il risultato ottenuto da Embraer è il risultato di un’ampia indagine sul coinvolgimento dei dipendenti che consente all’azienda di realizzare piani d’azione per il miglioramento continuo delle pratiche aziendali esistenti. L’indice GPTW pubblicato colloca Embraer tra le migliori aziende per cui lavorare, soprattutto in Brasile, Cina, Stati Uniti e Singapore. Embraer è riconosciuta per la generazione e la diffusione di conoscenze nell’ambiente aerospaziale, associando aspetti tecnici e teorici all’apprendimento pratico, ai socio-emotional skills e alla promozione della diversità. La capacità di promuovere continuamente le opportunità si basa sulla struttura dei suoi programmi di formazione e attrazione dei talenti”, conclude Embraer.

ANA: IL MINISTRO DELL’AMBIENTE GIAPPONESE VOLA ALLA COP27 A BORDO DELL’ANA GREEN JET – All Nippon Airways (ANA) annuncia che Akihiro Nishimura, ministro giapponese dell’Ambiente, è partito a bordo dell’ANA Green Jet per la sua partecipazione alla 27th UN Climate Change Conference (COP27) che si tiene a Sharm el Sheikh, Egitto. Il volo NH203 dell’ANA Green Jet si è svolto tra Tokyo Haneda e Francoforte l’11 novembre 2022. L’ANA Green Jet è un velivolo con livrea speciale che promuove le iniziative di decarbonizzazione di ANA attraverso una varietà di misure, incluso l’uso di sustainability-themed in-flight service products and flight operations. “Vorrei esprimere la mia più profonda gratitudine a Mr. Nishimura, ministro dell’Ambiente, per aver volato con noi a bordo dell’ANA Green Jet”, ha affermato Shinichi Inoue, Chief Executive Officer and President of ANA. “Sebbene il cambiamento climatico sia una questione critica che deve essere affrontata rapidamente, il ruolo del trasporto aereo nel collegare persone e merci con il resto del mondo per lo scambio internazionale e la crescita economica continuerà a rimanere molto importante in futuro. ANA si impegna al servizio della comunità globale e continueremo a lavorare con varie parti interessate nei settori pubblico e privato per promuovere l’uso dei SAF e altre iniziative, per contribuire alla realizzazione della neutralità del carbonio in Giappone e affrontare le questioni ambientali nella comunità internazionale attraverso la nostra attività”.

AMERICAN AIRLINES CELEBRA IL VETERANS DAY – In questo fine settimana del Veterans Day, American Airlines ospita membri del Walter Reed National Military Medical Center e i loro ospiti al 13th annual Salute to the Troops event, in collaborazione con MGM Resorts e USO. Un equipaggio di tutti i veterani, che ha offerto volontariamente il proprio tempo, ha trasportato il gruppo di 190 partecipanti da Washington, DC a Las Vegas. Hanno volato a bordo del Flagship Valor, un Airbus A321 con una livrea speciale dedicata ai destinatari della Medal of Honor, il più alto riconoscimento al valor militare in azione.

DELTA CELEBRA L’11TH ANNUAL VETERANS APPRECIATION EVENT – I veterani Delta e altri dipendenti hanno riempito uno degli hangar della compagnia aerea per onorare coloro che hanno prestato servizio. L’11th Annual Veterans Appreciation Event è in riconoscimento del National Veterans and Military Families Month. L’UNG Blue Ridge Rifles drill team ha intrattenuto i partecipanti sullo sfondo di aerei tra cui un elicottero Chinook, C-17 Globemaster, UH-1Y Venom, AH-1Z Viper, UH60, F-16, A-10 e un paio di F-15C Eagles. Molti degli aerei sono stati trasportati in volo da piloti Delta che prestano servizio nella Riserva o Guardia militare. In preparazione all’evento, i Delta leaders Don Mitacek, S.V.P. Delta TechOps and President, Delta Technical Services Group (DTSG), e Jerry Allen, V.P. Line Operations Maintenance, hanno accompagnato i piloti nel loro viaggio verso l’hangar TechOps in un P51D e Canadair T-33.

DELTA PRESENTA LE DELTA GIFT CARD – Delta informa: “Quest’anno, con milioni di viaggiatori che desiderano uscire e connettersi con amici e familiari, Delta ha opzioni regalo ideali. Una Delta Gift Card è il regalo perfetto che offre vantaggi esclusivi e flessibili ai viaggiatori che desiderano vedere il mondo, tra cui: possono essere utilizzate per prenotare voli Delta o acquistare un pacchetto Delta Vacations che include biglietto aereo e accesso esclusivo ai migliori hotel e attrazioni nelle migliori destinazioni del mondo; possono essere acquistate singolarmente o in blocco; possono essere regalate come carta regalo fisica o digitale, a seconda delle preferenze; non scadono mai, quindi i viaggiatori possono usarle per prenotare a loro piacimento. Le carte regalo possono essere acquistate andando su www.delta.com/giftcards. Inoltre, Delta ha attivato il programma Delta SkyWish. Mettendo le miglia inutilizzate per una buona causa questo dicembre, le donazioni possono aiutare le famiglie di bambini con life-threatening conditions a cercare assistenza. Si può trovare un elenco completo delle opzioni di beneficenza su delta.com”.