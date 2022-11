VRM Switzerland: Vertical Mission Training istituisce un virtual reality helicopter training centre

Vertical Mission Training opererà un professional simulator training centre per migliorare training efficiency e flight safety in helicopter pilot training.

“Basato su virtual reality motion simulators, realizzati da VRM Switzerland, Vertical Mission Training offrirà formazione su Robinson R22 and Airbus H125 VR devices. Ciò consente di fornire gli standard più elevati in helicopter flight training, dallo student pilot fino al commercial pilot esperto. Inoltre, Vertical Mission Training si è assicurata un’opzione per il VR Airbus H145 twin engine training device.

Vertical Mission Training istituirà un helicopter simulator training centre nel mezzo della Ruhr area, in Germania. Un Robinson R22 FNPT II sarà disponibile per gli student pilots per apprendere le manovre di base come attitude flying, traffic pattern work and hovering”, afferma VRM Switzerland.

“Un altro vantaggio del concetto è quello di addestrare le procedure di emergenza in modo sicuro e coerente. VRM Switzerland ha dimostrato che è possibile apprendere tali abilità sul simulatore per applicarle nell’elicottero reale senza adattamento. Ciò aumenta l’efficienza dell’apprendimento riducendo i costi, anche nel rispetto dell’ambiente”, commenta Fabi Riesen, CEO di VRM Switzerland.

“Il “flag ship” del centro è un EASA qualified Airbus H125 FTD Level 3. Il simulatore rappresenta l’esperienza di volo del vero elicottero, confermata dagli istruttori e dai piloti collaudatori di Airbus Helicopters. Grazie alla combinazione di un virtual reality 3D visual system, una highly dynamic motion platform e un comportamento di volo realistico, il sistema ha ricevuto il riconoscimento “Airbus approved training device”. Tutto ciò consente di effettuare licence and operator proficiency checks sul flight simulation training device (FSTD). Negli scenario-based trainings, i piloti possono sviluppare le proprie competenze per migliorare la sicurezza del volo. Rispetto a trainings and checks nell’elicottero reale, il simulatore permette di gestire le situazioni di emergenza come si verificherebbero”, prosegue VRM Switzerland.

“Con VRM Switzerland abbiamo trovato il nostro partner tecnologico per portare la nostra formazione a un livello superiore e creare spazio per nuove influenze in concetti consolidati”, afferma Robby Jansch, Flight Instructor, Heli NRW.

“Questi simulatori realistici e convenienti consentono ora di presentare il fascino del volo in elicottero anche al pubblico. Ogni persona interessata può provare a volare sotto la guida di istruttori esperti. Passo dopo passo senza rischi, a costi contenuti e senza pressione, poiché l’esclusiva flight assistance di VRM Switzerland consente di consegnare single controls al pilota, come nella realtà”, continua VRM Switzerland.

“L’accessibilità alla professional simulator technology per gli studenti di volo nelle prime fasi della loro formazione è un punto di svolta nel settore. Siamo felici di essere tra i primi adattatori”, afferma Holger Lubbe, Founder, Heli NRW.

VRM Switzerland a Dübendorf, Svizzera, è il principale produttore mondiale di VR helicopter simulators. “VRM Switzerland offre una tecnologia di simulazione rivoluzionaria. Insieme alla nostra visione di future training concepts, vediamo una grande opportunità per offrire una soluzione di formazione altamente efficiente ma anche conveniente a un’ampia gamma di clienti”, afferma Andreas Romer, Founder.

Vertical Mission Training è stata fondata nel 2022, con base a Monchengladbach commercial airport. La posizione direttamente accanto a Düsseldorf Airport significa anche un facile accesso per i clienti internazionali. Uno degli obiettivi di Vertical Mission Training è quello di essere un partner strategico delle scuole di volo. Uno dei soci fondatori è Heli NRW. Come scuola di volo fornisce training per PPL, CPL e FI.

(Ufficio Stampa VRM Switzerland – Photo Credits: Heli NRW – VRM Switzerland)